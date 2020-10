Eugenio Derbez se moque de ses enfants et montre des photographies | Instagram

Une caractéristique du Derbez qui a toujours été la cause d’un certain humour, Eugenio Derbez a hérité de tous ses enfants leurs traits physiques qui en font des membres indéniables de la famille talentueuse.

Récemment, Eugenio Derbez Il a partagé quelques images sur les réseaux sociaux où il ne laisse aucun doute sur l’héritage que l’humoriste a imprimé sur chacun de ses enfants.

Il y en a quatre et ils partagent tous un ensemble de traits physiques dans lesquels il semble que Derbez soit né 4 fois, deux fois un homme et deux fois une femme.

Il en a lui-même pris conscience et a même montré que c’est quelque chose qui lui fait beaucoup rire, et la preuve en est l’image qu’il publie sur ses réseaux sociaux où il souligne les grandes similitudes de son visage et de celui de ses quatre enfants ». Comment ai-je l’air? », Écrit-il Eugenio Derbez dans la poste.

C’est à travers son compte Twitter que l’acteur, producteur et vedette de plusieurs films de “La Familia Peluche”, a partagé avec ses followers une image qu’il accompagnait d’une drôle de légende.

J’ai vu que c’était une tendance de partager des photos de notre jeunesse », a déclaré le célèbre Mexicain, qui vit à Los Angeles en Californie depuis plusieurs années.

Les enfants de la star de la comédie cinématographique et télévisuelle, qui apparaissent sur la photographie Aislinn, Vadhir, José Eduardo et la petite Aitana en armes le jour de son baptême qui présentent de nombreuses similitudes avec le visage du comédien, qui souligne ” il n’est lui-même qu’à différents stades de sa vie. “

Voici une photo de mon apparence 7 mois, 22 ans, 24 ans, 27 ans et 53 ans », a plaisanté Eugenio à côté de la photo sur laquelle il est apparu avec sa famille pour célébrer le baptême de la plus jeune de ses filles. Il a pointé du doigt.

Il ne fait aucun doute que le comédien mexicain se sent très fier du «pouvoir» que possède sa génétique, ayant engendré quatre enfants de mères différentes et partageant à leur tour les mêmes traits physiques.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il faut mentionner que ce n’est pas la seule fois que le protagoniste de “L’homme à la mer”, “Les retours ne sont pas acceptés”, pour n’en nommer que quelques-uns, montre des photographies de ses descendants.

J’ai vu que partager des photos de notre jeunesse était à la mode. Voici une photo de ce que je regarde à 7 mois, 22 ans, 24 ans, 27 ans et 53 ans. pic.twitter.com/yoeyw78gMB – Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 29 octobre 2020

À d’autres occasions, il a même fait référence à qui de ses enfants il ressemble le plus, les confrontant sur Twitter pour connaître l’opinion de ses followers et savoir lesquels d’entre eux lui semblaient le plus beau.

Qui choisissez-vous, Aislinn, Vadhir ou José Eduardo? »C’était la question qu’Eugenio a lancée sur les réseaux sociaux et qui a partagé les commentaires auprès des internautes.

Les réactions des fans ont été mitigées car chacun a choisi celle qu’il considérait comme la meilleure à épouser, avoir une romance ou une simple amitié.

Étonnamment, le troisième fils de l’acteur, José Eduardo, fruit de sa relation avec Victoria Ruffo, a été classé parmi les plus appréciés des utilisateurs.

Le fils de l’acteur, José Eduardo, 28 ans, a acquis une grande popularité ces derniers temps après avoir lancé sa chaîne Yotube où il a fait sensation en interviewant ses parents, dont beaucoup savent qu’ils ont toujours géré leur relation passée avec un certain point de «tension».

Actuellement, le youtubeur s’est également aventuré dans la comédie dans l’émission de télévision “Frozen Rent”.

Le patriarche de “Le Derbez«Comme il appelle son groupe familial dans chacune de ses publications, il a également partagé diverses images et moments ensemble où même son propre fils, Vadhir, a été surpris par la génétique forte que lui et ses frères et sœurs ont héritée de leur père et de leurs grands-parents.

Vous pouvez également lire Eugenio Derbez et ce que vous ne saviez peut-être pas sur ses enfants

Ce qu’il a souligné à certaines occasions, “A la m # dr3 … Aitana est ma grand-mère”, a-t-il souligné dans l’un des commentaires amusants.