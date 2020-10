«La prochaine chose dont je me souviens, c’est que j’étais allongé sur le lit et que je peux voir comment la porte de ma chambre était ouverte, les ambulanciers ici au-dessus de moi, le couloir et les gens se penchant dans leurs chambres; Ils m’ont mis dans l’ambulance et m’ont emmené à l’hôpital ».

Eugenio Derbez. (Instagram / Eugenio Derbez.)

Et c’est alors que sa situation a commencé à se compliquer, car alors qu’il voyageait dans l’ambulance, et compte tenu de son peu d’anglais et de son incapacité à communiquer avec eux, les ambulanciers ont pensé qu’il était sans abri.

Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il a été canalisé pour lui administrer une perfusion intraveineuse et il s’est de nouveau évanoui, car il est très inquiet et a une phobie des injections et des aiguilles. «Ils m’ont emmené aux soins intensifs, les médecins pensaient que j’avais une crise cardiaque et ils allaient me ranimer avec des électrochocs», ce qui l’aurait sûrement tué, car ce dont il avait besoin, c’était de la nourriture.

Heureusement, quelques secondes avant les premiers chocs, Eugène Se réveille. “Trois heures plus tard, j’étais déjà dans la rue avec une facture de 20 000 dollars et sans rien avoir fait du tout.”

Le pire, ou le meilleur des cas, c’est qu’il est quand même retourné au théâtre pour donner sa deuxième représentation … sans avoir rien mangé. «C’était mes débuts en anglais», se souvient-il. Derbez.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique d’octobre (cliquez sur l’image)