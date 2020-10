Eugenio révèle que ce n’est pas Aislinn qui a demandé le divorce à Mauricio | Instagram

L’acteur et comédien Eugenio Derbez a repris la question controversée de la séparation passée entre sa fille Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann.

Bien que la séparation entre le couple ait été soulevée depuis plusieurs mois, la réaction récente du producteur également, Eugenio Derbez a peut-être été déclenchée par les commentaires dans lesquels ils ont pointé l’actrice, sa fille, Aislinn derbez comment le supposé “coupable” du divorce de l’acteur.

Après la publication de la nouvelle, les réactions ont été principalement divisées en trois groupes, ceux qui soutenaient l’acteur et commentaient l’attaque de l’actrice et vice versa, ceux qui soutenaient Aislinn, ainsi qu’un groupe plus petit qui est resté neutre et il a souhaité le meilleur à eux et à leur petite fille.

Aujourd’hui, après plusieurs mois après la publication de cette nouvelle, l’actrice serait toujours la cible de certains commentaires pour lesquels Eugenio Derbez défend désormais son premier-né, Aislinn.

L’acteur et producteur de plusieurs émissions et films met fin aux commentaires controversés en laissant entendre que le divorce n’était pas la décision d’Aislinn:

Ce n’est pas elle qui a pris la décision.

C’est le cinéaste lui-même qui a clairement indiqué qu’Aislinn ne voulait pas mettre fin à son mariage avec Mauricio Ochmann.

Il est à noter que le couple reflétait une grande proximité et une excellente relation dans leur mariage, ce que beaucoup de leurs adeptes aimaient voir, cependant, les problèmes entre eux étaient une réalité et c’était la série “Voyager avec le Derbez” produite par Eugenio, où beaucoup de leurs difficultés sont apparues.

Le couple formé par Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez a montré aux fans un côté pas très agréable de leur relation et la série enregistrée au Maroc a été la fenêtre sur nombre de leurs problèmes.

Quelques semaines à peine après la fin de la série, le couple aurait fait connaître via Instagram ce qui semblait une décision irrémédiable, bien qu’avec la certitude du lien qui les garderait toujours ensemble, leur fille Kailani et le bien-être de leur famille, alors ils ont demandé le respect et la compréhension des fans, ont-ils noté.

Après plusieurs mois, le couple n’aurait pas donné de détails sur qui avait pris la décision de se séparer ni de nombreux détails sur leur relation, cependant, maintenant le comédien et acteur et producteur de la “Peluche Family”, “Neighbours” et plusieurs des films, Eugenio Derbez a révélé le secret: “Aislin ne voulait pas divorcer.”

Le commentaire de Derbez n’a pas cessé de surprendre puisque si la même personne célèbre a montré l’excellente relation qu’il entretient avec ses 4 enfants, en revanche il a essayé de ne pas intervenir dans les décisions de chacun d’entre eux, ainsi que de ne pas faire de déclarations pour son compte pour révéler des détails sur vos relations.

Cependant, combien rarement, Eugenio a parlé publiquement de la séparation de sa fille avec l’acteur, Ochmann, père de sa petite-fille.

Ce qui précède a été révélé dans une interview à l’émission “Suelta la Sopa” où le fils de l’actrice renommée de l’époque dite du film d’or, Silvia Derbez, a clarifié les détails de la séparation d’avec sa fille, qui a déclaré que ce n’était pas qui avait pris la décision. de se séparer: “Ce n’était pas dans ses projets de redevenir célibataire”, a-t-il déclaré.

De même, il réitère que même si ce n’était pas une décision facile à accepter, il a respecté la décision et maintenant il a réussi à la surmonter:

Elle a traversé cette étape douloureuse parce qu’elle ne voulait pas mettre fin à la relation, ce n’est pas elle qui a pris la décision, mais elle a dit: “ ok, je la respecte ” et elle a beaucoup travaillé dessus. Aujourd’hui je la vois très heureuse, très heureuse.

Quant à la série, il décrit ce fut une expérience très forte en tant que famille «très invasive» et malheureusement cela a eu des conséquences pour certains des membres.

Je pense que cela a commencé, en quelque sorte, la détérioration de la relation d’Aislinn et avec Mau », a-t-il commenté.

Cependant, l’acteur souligne que pour Aislinn, la série n’était pas le coupable de leurs crises mais c’était plutôt un moment qui les mettait à l’épreuve, tôt ou tard, il y aurait eu une autre situation qui les aurait conduits à ce point, a décrit Derbez.

Entre autres choses, Aislinn et Eugenio, père et fille, ont toujours montré l’excellent lien qui existe entre eux ainsi que la façon dont ils ont également réussi à établir avec Alessandra Rosaldo, la chanteuse de “Sentidos Opuestos” et la femme d’Eugenio, qui a qualifié sa propre belle-fille comme un grand enseignant dans leur vie.