Après sa première en HBO, Euphorie de Sam Levinson il a étonné le public en montrant le monde des jeunes d’un point de vue aussi direct que cruel. Pas d’espaces pour des réflexions douces sur les premières années de la jeunesse ou pour une vision cachée de la vie de la jeunesse contemporaine.

Brute, parfois inconfortable, mais finalement émouvante, la série est devenue l’événement de l’été et l’une des grandes promesses dans les projets du géant du câble.

La confirmation d’une deuxième saison n’a pas tardé à venir, mais en raison de l’arrêt provoqué par l’urgence sanitaire du coronavirus, la production a été arrêtée. Il n’y a toujours pas de date précise pour la première des nouveaux épisodes, mais HBO apparemment, il connaît bien le groupe fidèle de fans qui entourent et soutiennent la série.

Pour cette raison, l’arrivée de l’épisode spécial de Noël intitulé “Les troubles ne durent pas toujours” n’est pas surprenante. C’est un hommage à la série et aussi une célébration du meilleur de son intrigue et de son esprit. En même temps, c’est un moyen de maintenir l’intérêt pour l’histoire, qui se poursuivra à un moment donné en 2021.

Un hommage particulier à ce que “ Euphoria ” sait le mieux faire

Cependant, au-delà d’être une transition entre deux événements

—La saison qui se termine et celle qui devrait sortir— le chapitre est un hommage à cette nature sauvage et puissante qui est essentielle pour comprendre la série.

Enfin, nous connaissons la motivation derrière la rechute de Rue, —Qui nous sommes partis au milieu d’une crise à la fin de la première saison— et comment le personnage revient de ses moments de profonde obscurité.

Rue —Interprétée par la chanteuse et actrice Zendaya— revient avec sa fragilité habituelle et son caractère atypique mais avec une personnalité qui étonne par sa solidité. Euphoria montre encore que c’est la somme de toutes ses vertus et l’une d’elles, celle d’avoir un caractère central d’une valeur et d’un intérêt considérables.

Une réflexion sur le désir, l’amour et la recherche de l’individualité devant le mur de la réalité

Le chapitre spécial commence par Rue au milieu de ce qui semble être une hallucination douloureuse et fragile sur sa vie possible aux côtés de Jules (Chasseur Schaefer). Mais en réalité, comme tant d’autres choses dans Euphoria, le désir, l’amour et la recherche de l’individualité doivent faire face au mur épais et ingrat de la réalité.

En fait, tout l’épisode est une excellente réflexion sur cette prémisse. Il n’y a pas de percées, de révélations ou de perceptions majeures que Rue se dirige vers un endroit spécifique.

C’est seulement la réalité que le personnage de Zendaya voyage au milieu de la douleur, de la tristesse et de l’abandon. Détruite par la solitude et écrasée par le poids d’une histoire d’amour incomplète et angoissante, Rue cherche de l’aide. Mais d’abord, il se permettra de blesser jusqu’à ce que toutes ses émotions soient brûlées et exposées. Cette spéciale est donc dédiée à regarder toutes les souffrances du personnage d’un point de vue émouvant.

Il le fait avec un dispositif simple: montrer Rue dans une conversation douloureuse avec son parrain dans Narcotiques Anonymes: Ali (Colman Domingo) affronte Rue, drogué et abattu.

Un rythme plus lent

Euphoria arrête enfin son rythme effréné pour donner à son personnage principal assez de place pour réfléchir aux débris émotionnels auxquels elle doit faire face.

C’est un changement audacieux de rythme et de ton. Surtout après une saison caractérisée par des émotions de haut calibre et un sentiment d’urgence qui a déconcerté le public.

Mais le spécial de Noël est plus une réflexion sur ce qui se cache sous tout ce scintillement de paillettes et de néons, pour analyser Rue en tant que personnage. Jeune à la douleur, fragile à la confusion, Zendaya il donne au personnage une couche plausible de confusion adolescente, loin du stéréotype. C’est un appareil élégant qui donne au chapitre un regard profond sur ses intentions pour une deuxième saison, sans aucun doute plus difficile que la précédente.

Le réalisateur prend également des décisions intelligentes pour donner l’impression que la série évolue dans une certaine direction. Il y a une austérité presque nihiliste, en forme et en substance. Peut-être est-ce dû au fait que l’épisode a été filmé pendant la pandémie et que les décisions esthétiques et visuelles de Levinson étaient très discrètes.

Plus qu’un simple spécial de Noël

Cependant, le nouveau style donne plus d’intérêt à ce qui est dit, au-delà de ce qui est montré, de sorte que l’histoire devient plus intéressante et nécessaire. Rue n’est plus seulement victime de toute sa maladresse et de ses mauvaises décisions, elle est aussi une survivante qui essaie de trouver un moyen de garder ce qu’elle a appris sur ses épaules. Vous y arriverez? Le chapitre ne résout pas le dilemme et n’a pas l’intention de le faire. De la joie débordante et de la sur-saturation des couleurs de la dernière saison, cet épisode est un voyage équilibré à travers le monde intérieur d’un personnage complexe. Une décision brillante qui permet à Euphoria de se montrer un voyage vers un lieu intellectuel plus vaste, et pas seulement un affichage de ressources visuelles.

Au final, le chapitre est satisfaisant pour prendre le temps de regarder Rue – et Jules aussi par contumace – comme deux extrêmes de la même chose.

Rue recherche la liberté et l’amour, Jules aussi. Mais alors que les deux se regardent à distance, la série prend la décision d’analyser cette puissante compréhension des sentiments comme point de départ.

Pour que? Le script ne le dit pas et le chapitre se termine sans le révéler. Peut-être la réalisation la plus élégante d’une série accusée à plus d’une occasion d’exagérer et d’éblouir le monde dur de l’adolescence avec des couleurs et une allégorie effrénée.

L’épisode spécial de Noël de Euphorie peut déjà être vu dans HBO, HBO Max Oui HBO Espagne.

L’article Euphoria revient avec un spécial de Noël aux couleurs tamisées a été publié dans Explica.co.