Le concours de haut-parleurs intelligents de cette année est le plus chaud qu’il n’ait jamais été. Google a enfin rafraîchi son haut-parleur intelligent de milieu de gamme avec le très bon Nest Audio. Apple a vu l’erreur de ses manières HomePod et sort avec le HomePod mini beaucoup plus accessible.

Et Amazon, naturellement, ne reste pas immobile. Il a un tout nouvel Echo avec la plus grande refonte en termes de conception et de qualité sonore depuis le premier Echo a surpris le monde en 2014. Et tout cela pour le même prix de 99,99 $ que l’Echo de 3e génération, le Nest Audio et le HomePod mini de l’année dernière .

Amazon propose également une toute nouvelle gamme Echo Dot qui, eh bien, fait écho à la conception du modèle plus grand, en le réduisant et en le ramenant à un prix encore plus bas. Je couvrirai l’Echo Dot dans un morceau séparé, mais si c’est quelque chose comme le plus grand Echo, ça va être impressionnant.

Parce que le nouvel Echo de 4e génération semble incroyable.

Verge Score 8,5 sur 10

Bon produit

Son fort et remplissant la pièce Des basses que vous pouvez entendre et ressentir Hub de maison intelligente intégré Bonne réponse vocale

Mauvaises choses

La musique peut parfois sembler trop «traitée» Manque de chaleur dans les tons moyens

Le design de l’Echo a été complètement repensé – la forme cylindrique est sortie, tout est désormais question de sphères. Le nouvel Echo est essentiellement une boule de 5 pouces avec un côté plat sur le fond, donc il ne roule pas hors de la table. Il ressemble vaguement à un melon, même si je ne peux pas non plus nier les vibrations de l’étoile de la mort qu’il projette.

Selon Amazon, la forme de la boule est destinée à améliorer les propriétés acoustiques de l’enceinte et permet une plus grande flexibilité avec le placement des haut-parleurs à l’intérieur. Il offre également une cavité plus complète derrière le woofer pour une meilleure réponse des basses.

Et bien sûr, l’Echo est physiquement plus profond que le Nest Audio, qui est un peu plus grand. Cette profondeur permet à Amazon d’utiliser deux tweeters (chacun de 0,8 pouce) par rapport au seul du Nest, tout en restant dans un woofer de 3 pouces et suffisamment d’espace pour qu’il rayonne les basses.

L’effet net est que l’Echo a une plus grande scène sonore que le Nest et remplit mieux les grandes pièces de son. Il a également des basses sensiblement meilleures – vous pouvez le sentir dans le sol tout en l’entendant. C’est quelque chose que je n’ai jamais expérimenté avec un haut-parleur intelligent à 100 $ auparavant.

La moitié supérieure de la sphère est recouverte de tissu. Il a définitivement des vibrations de Death Star.

Sur le côté, vous pouvez voir à quel point l’écho est plus profond que le Nest Audio

La moitié supérieure du ballon est recouverte de tissu et vous pouvez l’obtenir en gris foncé, gris clair ou un nouveau bleu clair. Tout au sommet se trouvent quatre boutons: augmenter le volume, réduire le volume, couper le microphone et le bouton «action», qui met le haut-parleur en mode d’écoute sans que vous ayez à dire «Alexa». À l’arrière, vous trouverez le port d’alimentation et la même prise 3,5 mm qui se trouve sur tous les autres haut-parleurs Echo pour le connecter à un système audio plus grand. Il existe également une radio Bluetooth intégrée pour se connecter directement à un appareil et lire la source audio de votre choix.

L’anneau lumineux LED signature d’Alexa est maintenant sur le fond

Cette nouvelle forme nécessite de déplacer l’anneau lumineux LED de signature qui vous permet de savoir quand Alexa écoute une commande vocale, quand elle est coupée, quand vous avez une notification ou le niveau de volume du haut-parleur. Il est maintenant en bas, ce qui pourrait être plus difficile à voir de loin. Mais d’après mon expérience, ce n’était pas un problème: la lueur de l’anneau lumineux se reflète sur la surface de tout ce sur quoi vous mettez l’Echo et elle est suffisamment lumineuse pour être vue de l’autre côté de la pièce.

Enfin, la conception est également beaucoup plus directionnelle que les modèles précédents. Au lieu d’essayer d’éclabousser le son dans toutes les directions, le woofer de l’Echo est pointé vers l’avant à un angle de 45 degrés vers le haut, tandis que les deux tweeters sont en dessous, légèrement orientés à gauche et légèrement à droite. Il est clair que vous êtes censé faire face à l’orateur lorsque vous l’écoutez, et il n’est pas prévu qu’il soit placé au centre d’une pièce.

Dans l’ensemble, le design est un changement radical pour Amazon et ce à quoi nous nous attendons collectivement à un haut-parleur intelligent. Je l’aime.

En haut se trouvent des boutons pour contrôler le volume et les réponses d’Alexa

J’aime aussi beaucoup le son qui sort du nouvel Echo. Comme mentionné, il sonne mieux que le Nest Audio grâce à sa plus grande taille physique et sa forme unique. Il utilise également le même type de réglage actif de la pièce que l’on trouve généralement sur les haut-parleurs plus chers de Sonos, Apple, Google et même Amazon lui-même.

Le nouvel Echo utilisera les micros intégrés pour écouter la pièce et évaluer en permanence sa taille et sa forme. Il ajustera ensuite sa sortie audio en conséquence. Ce n’est pas une fonctionnalité qui était disponible sur les haut-parleurs à ce prix auparavant – ni le Nest Audio ni le HomePod mini ne l’ont.

Il est difficile de quantifier la différence que fait ce réglage de pièce, d’autant plus que je ne peux pas l’allumer ou l’éteindre à volonté. Mais en combinaison avec les trois pilotes et une taille plus grande, l’Echo produit un son incroyablement complet. Il semble qu’Amazon l’a conçu pour des pièces légèrement plus grandes – la société recommande de s’asseoir à dix pieds (et pas à moins de six pieds) pour la meilleure expérience. Si vous êtes dans un espace plus petit, la conception plus compacte, mais similaire de l’Echo Dot, conviendra probablement mieux.

Amazon affirme également que l’Echo bénéficie du réglage Dolby Audio, mais il s’arrête avant de prendre en charge l’audio 3D Atmos dont le plus grand et plus cher Echo Studio est capable (pas de grosse perte là-bas).

En général, l’Echo a une scène sonore large, des basses plus profondes que celles que l’on trouve généralement sur les haut-parleurs à ce prix, et une certaine séparation stéréo grâce à ces deux tweeters. Cela devient aussi bruyant – quand je l’ai comparé côte à côte avec le Sonos One, un haut-parleur deux fois plus cher, l’Echo a pu aller de pair avec le Sonos en termes de sortie.

L’Echo n’est pas tout à fait capable d’égaler le Sonos sur la qualité du son, et je préfère le son du Sonos dans son ensemble. Mais les différences sont minimes: l’Echo peut parfois sonner plus «traité» et il manque la chaleur dans les médiums pour laquelle le Sonos est si bon.

Ces différences ne m’ont pas empêché d’apprécier la musique sortant de l’Echo, cependant, que ce soit les enregistrements acoustiques à domicile sur la récente réédition de Tom Petty’s Wildflowers; les riffs de guitare entraînants et harmonisés sur Enlightened In Eternity de Spirit Adrift; ou les rythmes ambiants de Tycho que j’écoute généralement en travaillant. (J’ai utilisé Spotify pour mes tests, mais l’Echo prend en charge tous les principaux services de musique, à l’exception de YouTube Music.) L’Echo est bon pour permettre à chaque instrument du mix de briller, ce que les modèles précédents étaient terriblement pauvres, sans se noyer voix ou médiums avec trop de basses. Je n’appellerais pas les aigus «scintillants», mais ils sont agréables et ne grincent jamais, même à des volumes élevés.

Je ne m’attendais pas à beaucoup de basses des haut-parleurs intelligents, surtout à ce prix, donc le fait que je puisse sentir la grosse caisse dans le sol était une bonne surprise. Il ne remplacera pas un subwoofer lors d’une fête à la maison, mais c’est certainement plus de basses que le Nest Audio fournit, même si lui et l’Echo ont la même taille de woofer.

Il est possible de coupler deux haut-parleurs Echo dans une configuration stéréo, ce qui produit un mur de son que vous attendez de haut-parleurs beaucoup plus gros ou plus chers. Il fournit également une séparation stéréo beaucoup plus évidente que les deux tweeters d’un même Echo ne sont capables de gérer seuls.

Mais je ne pense pas que la plupart des gens trouveront nécessaire d’en acheter deux et de les utiliser en stéréo – un seul Echo est suffisamment fort seul, même dans mon salon à aire ouverte avec un plafond haut et incliné. (Deux haut-parleurs Echo en stéréo ont certainement plus de sens si vous les associez à un FireTV pour une configuration de cinéma maison.)

L’Echo sonne également bien pour l’audio des mots parlés, qu’il s’agisse d’un podcast diffusé via Pocket Casts ou d’un livre audio Audible. Il reste un haut-parleur polyvalent pour une grande variété d’utilisations.

De gauche à droite: Sonos One, Google Nest Audio, Amazon Echo 4e génération, Amazon Echo Dot 4e génération

En tant que haut-parleur intelligent, le nouvel Echo est capable de tout ce que les haut-parleurs Echo font depuis des années. Vous pouvez demander à Alexa de contrôler les gadgets de la maison intelligente, de définir des minuteries, de fournir des rapports météorologiques, d’ajouter des éléments à une liste de courses, etc. La liste des choses qu’Alexa peut faire continue de s’allonger de jour en jour, mais la plupart des gens utilisent encore des haut-parleurs intelligents pour les bases – musique, alarmes, minuteries, etc. – et l’Echo est très bon dans tous ces domaines.

Il est également très bon pour capter le mot de réveil «Alexa», et je n’ai pas besoin d’élever la voix pour qu’il m’entende même lorsque la musique est en cours de lecture. Ce n’est pas quelque chose que je peux dire à propos du Nest Audio, où je dois parler consciemment par-dessus la musique pour sauter une piste ou régler les volumes. Nous devrons voir comment les tarifs mini HomePod à cet égard lorsque nous serons en mesure de le tester.

L’Echo est bon pour capter les commandes vocales même pendant la lecture de la musique

Amazon utilise son nouveau processeur AZ1 Neural Edge dans le nouvel Echo, conçu pour accélérer la reconnaissance vocale. Malheureusement, cela ne sera activé que plus tard cette année, je n’ai donc pas pu le tester. En général, Alexa sur l’Echo répond relativement rapidement et plus rapidement que Google a tendance à le faire sur Nest Audio. Siri a traditionnellement répondu plus rapidement qu’Alexa ou l’Assistant Google sur le HomePod d’origine – encore une fois, nous devrons voir comment le HomePod mini fait lorsque nous aurons l’occasion de le tester.

Comme si Amazon ne s’était pas suffisamment empilé dans le nouvel Echo pour en faire une option convaincante contre la concurrence, il incluait également un hub de maison intelligente complet à l’intérieur. Vous pouvez connecter des appareils Zigbee tels que des ampoules, des capteurs de porte et plus encore directement à l’Echo sans avoir besoin d’un concentrateur secondaire, puis les gérer et les contrôler via des commandes vocales ou via l’application pour smartphone Alexa. Il y a même un capteur de température dans l’Echo, qui peut être utilisé pour déclencher des routines Alexa telles que l’allumage d’un ventilateur ou d’un climatiseur.

L’Echo prend également en charge le nouveau réseau Sidewalk d’Amazon, mais tant qu’il ne sera pas lancé, il est difficile de dire ce que cela signifiera ou à quel point il sera important.

L’anneau lumineux à LED est maintenant sur le fond, mais il est toujours facile à voir de loin

La progression du haut-parleur Echo grand public d’Amazon a été un long voyage, d’une forme étrange, Pringles-can avec un son certes terrible, à des cylindres plus beaux et plus sains, à ce que nous avons maintenant, un haut-parleur sphérique qui sonne légitimement bien. Pendant longtemps, si vous vouliez un haut-parleur intelligent mais que vous vous souciez même un peu de la qualité du son, vous avez choisi de payer plus pour un Sonos One, un HomePod ou le plus grand Echo Studio d’Amazon.

Une nouvelle barre pour la qualité sonore à ce prix

Mais maintenant, Amazon a apporté une excellente qualité sonore et une tonne de fonctionnalités à un prix beaucoup plus accessible. Ce prix est susceptible de s’améliorer une fois que les remises fréquentes et agressives d’Amazon seront disponibles pour le nouvel Echo. Si vous avez déjà des haut-parleurs Alexa chez vous, qu’il s’agisse d’un Echo Dot bon marché ou d’un ancien modèle Echo, le nouvel Echo est une mise à niveau notable à ajouter au mix.

Et si vous observez le monde des haut-parleurs intelligents depuis une demi-décennie, mais que vous ne vous êtes pas encore lancé, le nouvel Echo est un excellent point de départ. C’est un haut-parleur au son exceptionnel qui fait également un million d’autres choses.

Photographie de Dan Seifert / The Verge