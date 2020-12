Evaluna Montaner révèle qu’elle a été victime du virus Un cauchemar! | AP

C’est vrai, la belle chanteuse Evaluna Montaner Elle a été victime du virus actuel, et elle et son mari Camilo ont fait savoir à quel point il était difficile de lutter contre la maladie, car c’était tout un cauchemar que, bien sûr, ils ne souhaitent à personne.

C’est pendant le podcast Spotify de Camilo Echeverry, “Espacio de la tribu”, où Evaluna Montaner a avoué qu’elle était victime du virus, C’est vrai, la star du “Club 57” a annoncé avoir contracté cette terrible maladie il y a un mois.

Et bien qu’elle n’ait pas de symptômes forts, elle a malheureusement dû être séparée de son partenaire de vie, sa chère Camilo.

Cela a duré deux jours pour ne pas sentir ni goûter, c’était très désagréable. Ma fièvre était sur le point de monter un jour, mais je ne l’ai pas laissée monter », a-t-il commenté.

Comme vous pouvez le voir, Evaluna et Camilo sont généralement extrêmement affectueux, cependant, pendant les jours où Evaluna était infecté, les artistes devaient garder leurs distances.

Je n’étais pas si clair sur ce qu’était la proximité physique avec moi et le fait de pouvoir vous étreindre et de vous reposer dans votre température, jusqu’à ce que je m’en rende compte quand je suis arrivé ici. (…) Nous avons eu une semaine où j’étais avec un masque et au loin, sans la toucher, sans la serrer dans mes bras, sans rien. Quel moment complexe! », A déclaré Camilo.

Après son commentaire, la belle actrice a répondu que pour elle cela avait aussi été très difficile de ne pas pouvoir être proche de son amant.

Ce moment était assez moche, pour moi un câlin est très important, tenir ma main, dormir ensemble est du bonheur pour moi et nous n’avons pas pu faire ça en si peu de temps, et vous étiez ici pendant une semaine dans l’appartement avec moi, avec C0VID-19 et je pense que c’était plus difficile que d’être loin ».

Actuellement et heureusement, l’actrice et Camilo Ils sont hors de danger, mais la Vénézuélienne a voulu partager son histoire pour encourager le respect des normes sanitaires imposées par l’OMS.

Eva Luna Mercedes Reglero Rodríguez connue sous le nom d’Evaluna Montaner, est une actrice et chanteuse vénézuélienne, fille du chanteur Ricardo Montaner, sœur cadette de Mauricio et Ricardo Montaner, connue sous le nom de Mau & Ricky, et comme nous l’avons mentionné précédemment, épouse du chanteur Camilo.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Enfant, elle a appris à jouer du piano, de la harpe et de divers types de danse et est allée à la Cushman School à Miami, jusqu’à l’âge de 13 ans, lorsqu’elle a commencé à étudier à la maison, cependant, ses débuts artistiques mondiaux en tant qu’actrice l’ont fait. à 4 ans dans la vidéo “Si je devais choisir”, la chanson originale de son père Ricardo Montaner.

En août 2009, il a fait ses débuts musicaux en chantant “Only Hope de Switchfoot” dans le programme argentin de Susana Giménez.

Puis, mi-2010, elle a rejoint le casting de la jeune telenovela “Grachi” de Nickelodeon d’Amérique latine, où elle a participé jusqu’en 2012, dans les première et deuxième saisons, où elle a obtenu un rôle de soutien en jouant Melanie Esquivel, la soeur de protagoniste.

Après son départ, son père Ricardo Montaner l’a choisie en 2012 pour chanter la ballade chrétienne “La gloria de Dios”, en plus de l’emmener sur les tournées de “Viajero Frequente Tour”, qui a commencé sa carrière de chanteuse.

La chanson a été présentée pour la première fois en Argentine, lors du programme hommage à Ricardo Montaner dans “Merci d’être venu, merci d’être.”

Il est à noter que “Si existe” était le nom de son premier single sorti en décembre 2013, qu’il a réalisé avec l’aide de sa mère, Marlene Rodríguez.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était le 8 février 2020 lorsqu’elle a épousé la chanteuse colombienne Camilo et depuis lors, sa renommée a considérablement augmenté.

Cela peut vous intéresser: Camilo et Evaluna sont critiqués pour avoir téléchargé une vidéo qu’ils prétendent dégoûtante