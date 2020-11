Evangelion est une franchise qui depuis sa sortie au milieu des années 90 a fait une grande impression parmi les fans d’anime, mais aussi de science-fiction, de manga et de la culture populaire elle-même. Il a été récemment annoncé la date de sortie d’Evangelion 3.0 + 1.0, le quatrième et dernier film de la série Rebuild. Saga qui marque la fin d’une étape très importante de la franchise. Voyons pourquoi.

Evangelion 3.0 + 1.0 est, comme nous l’avons dit, la quatrième bande de la trétalogie Rebuild of Evangelion. Qui a commencé avec Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, un film de 2007, réalisé par le chef de toute la franchise: Hideaki Anno. Le projet Evangelion 3.0 + 1.0 a été assez cahoteux. Il a été annoncé depuis 2012 et a connu de longues pauses en raison de divers facteurs. L’un d’eux que Hideaki Anno a signé pour le film Shin Godzilla de 2016. Plus tard, sa première a été retardée jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de date de sortie pendant longtemps.

L’annonce de la sortie d’Evangelion 3.0 + 1.0 intervient au milieu d’une période où les retards sont à l’ordre du jour. L’annonce a été faite après la première du premier bande annonce de cette bande tant attendue.

Evangelion, la franchise d’anime suprême

L’histoire de la construction de cette franchise pertinente commence en 1995, lorsque l’anime est sorti. Titre animé par Gainax et Tatsunoko Production, et produit par les sociétés japonaises NAS et TV Tokyo. Il a commencé à être diffusé au Japon le 4 octobre 1995 jusqu’à sa fin le 27 mars 1996., avec un total de 26 épisodes d’environ 25 minutes chacun. Bien que son premier épisode n’ait pas eu d’impact immédiat, il a progressivement suscité l’intérêt du public. À la fin de sa diffusion, il avait déjà un large public.

Le manga Neon Genesis Evangelion est sorti avant l’anime lui-même, dans le but d’augmenter l’intérêt du public. Ce manga créé par Yoshiyuki Sadamoto ne suit pas correctement les faits de l’anime ou des films, mais c’est sans aucun doute un contenu de la franchise qui a captivé son propre public.

De plus, d’autres titres ont été publiés, basés sur les jeux vidéo de la franchise. Tels que: Neon Genesis Evangelion: Angelic Days de Fumino Hayashi, sorti en 2003 et finalisé en 2005, et basé sur le jeu vidéo Neon Genesis Evangelion: Girlfriend of Steel 2nd. Deux ans plus tard, il a été suivi par Neon Genesis Evangelion: Shinji Ikari Raising Project, créé par Osamu Takahashi et également basé sur un jeu vidéo du même nom. Puis en 2007, Neon Genesis Evangelion: Gakuen Datenroku a été publié, écrit par Ming Ming et finalisé en 2009.

Les films de la franchise ‘Evangelion’

Comme nous l’avons dit, Evangelion 3.0 + 1.0 est le quatrième film de la saga Rebird, bien qu’il existe d’autres films dans la franchise. Le premier d’entre eux est Evangelion Death and Rebirth, sorti en mars 1997. Ainsi que The End of Evangelion, également sorti en 1997 mais en juin. Ces deux sont suivis par le film de 1998 Revival of Evangelion. Ces films sont étroitement liés à la série originale, en ce sens qu’ils abordent des fins alternatives, des coupes de réalisateur et des épisodes prolongés.

Plus tard, la saga Rebuild of Evangelion commencerait précisément. D’abord avec Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone à partir de 2007. Ce qui a été réalisé par Anno, produit et co-distribué par Studio Khara, le propre studio d’Anno auquel il a signé des animateurs et d’autres personnes impliquées du studio d’origine. En 2009, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance est sorti et en 2012 Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Comme on peut le voir, chaque tranche de cette saga a mis plus de temps à arriver que la précédente. En tout cas, et malgré toutes les vicissitudes Evangelion 3.0 + 1.0 semble être plus proche que jamais. Il devrait être publié le 23 janvier 2021. Nous serons vigilants si ce sera le cas, car de nombreux films et productions en général ont été retardés en raison de la situation sanitaire actuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

L’article ‘Evangelion 3.0 + 1.0’, le film qui clôt une franchise unique a été publié dans Hypertext.