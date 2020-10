Réveille sa passion, Joselyn Cano dans un joli haut rouge a enchanté ses fans | INSTAGRAM

La belle mannequin et femme d’affaires, Joselyn Cano, a suscité de la passion et des sentiments profonds chez ses fidèles fans avec une photo dans laquelle elle apparaît portant un point rouge qui la rendait très jolie et tout en tenant quelques billets à la main.

La belle fille qui a rapidement été au centre de l’attention en se montrant de cette belle manière et en exhibant ses charmes en gros a réussi à rassembler plus de 240 000 “j’aime” et a porté son nombre de followers à 12,7 millions une grande réussite pour la belle fille née en Californie et avec des parents mexicains.

Joselyn Cano Il n’a pas besoin de faire grand chose pour faire soupirer ses fans puisqu’il les a plus que surpris car ils sont tombés amoureux de ses courbes et de son beau visage avec lesquels il a réussi à se démarquer parmi les modèles qui existent sur internet, qui sollicitent toute l’attention.

La jeune femme a eu un tel succès qu’elle n’a même pas révélé que s’aventurer dans les affaires est très bien, elle a donc un nouveau bureau, où elle pourra sûrement aussi prendre des photos car elle en est une grande fan et c’est ce qui lui permet de produire du contenu fréquemment , qui télécharge très peu sur Instagram, mais finit par le télécharger sur sa page de contenu exclusive.

Dans l’une de ses histoires sur son profil officiel, nous pouvons voir qu’elle déballait les nouveaux meubles qui l’aideront dans son travail quotidien, car il convient de mentionner qu’en plus d’être un beau modèle, elle aime travailler dur.

Dernièrement, elle se concentre beaucoup sur son tour de taille en faisant de solides entraînements au gymnase et en faisant la promotion des vêtements de forme qu’elle aide à avoir fière allure, comme elle seule le sait.

Si vous aimez les photos que Joselyn Cano a sur Instagram, vous tomberez sûrement amoureux de son contenu exclusif, là elle utilise des tenues plus intrépides avec lesquelles elle se représente devant son iPhone pour imposer la mode et aussi chouchouter les élèves de tous ceux qui l’apprécient. , et bien sûr, ils payaient 10 $ par mois.

La jeune femme a un air de Kylie Jenner, grâce à ses lèvres imposantes et son joli visage, alors ses followers les plus engagés apprécient fortement son contenu, exprimant qu’ils sont très heureux de le voir.

La fille née en Californie est très perfectionniste, donc l’une des choses qu’elle aimerait changer chez sa personne est de ne pas être si obsessionnelle de vouloir atteindre la perfection, c’est assez compliqué et même impossible alors elle a travaillé là-dessus pour s’améliorer. Sa personne.

Elle a également révélé qu’elle faisait de l’exercice deux heures par jour et que la plupart du temps c’était 5 fois par semaine, bien que certains jours, elle en fasse davantage car elle est très concentrée sur l’atteinte de ses objectifs.

Un autre détail intéressant sur la fille est qu’elle a lu plusieurs livres, en fait, elle a placé une liste de ceux qu’elle aimait le plus pour recommander à ses fans de les lire et donc ils sont remplis d’apprentissage et de connaissances, quelque chose qu’elle valorise infiniment.

Beaucoup penseraient que Joselyn Cano est une fille qui n’a rien sur son cerveau, donc vous pouvez parfois lire les commentaires, mais elle a montré qu’elle a un grand esprit et qu’elle a même étudié à l’Université de San Diego, donc on peut dire que C’est une fille très intelligente qui a utilisé toutes les ressources possibles pour réussir et avoir une grande réputation en transformant son nom en marque.