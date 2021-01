T

sa semaine, nous avons annoncé le Evening Standard Future Theatre Fund en association avec TikTok et en partenariat avec le National Youth Theatre. L’impact de la pandémie pourrait fermer les portes à une génération de talents – et nous voulons faire quelque chose pour aider.

Tant à Londres que dans le monde, cette année a été tout simplement catastrophique pour l’industrie du théâtre. Avec des bâtiments fermés depuis mars, sa main-d’œuvre – en grande partie indépendante – est restée dans un état d’incertitude, tandis que les mesures provisoires de réouverture des lieux dans le cadre de mesures de distanciation sociale ont été à la merci du taux R.

Mais c’est sans parler de ces talents qui n’ont même pas eu la chance de percer dans l’industrie. Nous savons que les stars les plus brillantes du futur du théâtre sont là-bas, qualifiées, entraînées et super talentueuses, mais maintenant avec une échelle encore plus difficile à gravir.

C’est pourquoi nous nous sommes associés à TikTok pour créer le Future Theatre Fund. Si vous lisez ceci et que vous vous demandez comment vous pouvez vous présenter, ne cherchez pas plus loin.

Qu’est-ce que le Future Theatre Fund?

Le Future Theatre Fund est un fonds de 120 000 £ qui a été mis en place pour aider les nouveaux talents qui ont lutté en raison de la pandémie. Douze récipiendaires d’une gamme de disciplines recevront 10 000 £ chacun pour les aider dans leur cheminement de carrière choisi, ainsi qu’un mentor de l’industrie pour fournir un soutien et des conseils.

Nous avons un panel fantastique pour nous aider à sélectionner les récipiendaires, qui sera présidé par Paul Roseby, directeur artistique et chef de la direction du National Youth Theatre. Le panneau comprend également:

Nancy Durrant, rédacteur artistique du Evening Standard

Richard Waterworth, directeur général de TikTok UK

Andrew Lloyd Webber, compositeur de théâtre musical

Kwame Kwei-Armah, directeur artistique du Young Vic

Amy Ball, directeur de casting au Royal Court Theatre

Lynette Linton, directeur artistique du Bush Theatre

Nadia Fall, directeur artistique du Theatre Royal Stratford East

Dame Vikki Heywood, présidente de Mountview et du Festival UK 2022

Matthieu Xia, directeur artistique d’Actors Touring Company

Giles Terera, acteur et musicien

Soutra Gilmour, décoratrice et costumière

À qui cela va-t-il aider?

Le Future Theatre Fund comprend six catégories, dont deux bénéficiaires en bénéficient chacune. Ces catégories sont:

Mise en scène ou création de théâtre (cela pourrait inclure la direction de pièces existantes ou la conception / création de nouvelles œuvres)

Aspect visuel (y compris l’éclairage, la production / scénographie, les costumes et le maquillage)

Conception audio (y compris la production sonore et la conception ou la composition)

Théâtre musical (ceci est ouvert aux acteurs de théâtre musical, aux danseurs et aux musiciens)

Le prix TikTok BreakOut (il s’agit d’un prix d’entrée ouvert pour tous ceux qui n’ont pas suivi de formation officielle en art dramatique)

Comment les destinataires seront-ils choisis?

Les cinq premières catégories seront choisies parmi les candidatures proposées par les institutions, y compris les écoles d’art dramatique et les théâtres. Ces candidats soumettront une candidature qui sera ensuite réduite à une liste restreinte pour notre panel.

Le TikTok Breakout Award est ouvert à toute personne vivant au Royaume-Uni de plus de 18 ans, travaillant dans n’importe quelle discipline, et vous n’avez pas besoin d’une formation formelle pour postuler.

Comment puis-je postuler pour le TikTok Breakout Award?

Toute personne postulant pour ce prix devra créer et soumettre un TikTok en ligne avec le brief suivant (soyez aussi créatif que possible!): “Aidez-nous à mettre l’année dernière derrière nous; créez un TikTok en utilisant votre discipline théâtrale spécialisée – quoi qu’il en soit soyez – et transmettez-nous vos espoirs et vos rêves pour votre future carrière théâtrale. “

Vous devrez également répondre à quelques questions sur votre parcours et sur la manière dont le fonds pourrait vous aider.

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le panneau de découverte de l’application TikTok, où vous trouverez également les conditions générales complètes. Les inscriptions se clôtureront le 31 janvier 2021 à 23h59. Bonne chance!

Le Evening Standard Future Theatre Fund, en association avec TikTok et en partenariat avec le National Youth Theatre, soutient les talents émergents du théâtre britannique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur standard.co.uk/futuretheatrefund ou participez au prix TikTok Breakout #FutureTheatreFund #TikTokBreakoutStar

