Voilà votre dose de bonnes nouvelles. Malheureusement, le prochain ne sera peut-être pas disponible avant 12 semaines.

La Grande-Bretagne a été le premier pays au monde à déployer un vaccin Covid-19. Une telle agilité administrative a été abondante, mais les chiffres d’aujourd’hui ne semblent pas très bons. Au 27 décembre, le Royaume-Uni avait administré 944 000 doses, soit environ 1,4 pour 100 personnes.

Mais Israël, qui a commencé plus tard, a administré au 2 janvier plus d’un million de doses et vacciné 12,6 personnes pour 100.

Pourquoi la différence? Hier, le premier ministre ne s’est engagé qu’à de vagues «dizaines de millions» de doses au cours des trois prochains mois, mais il y a des inquiétudes à la fois sur l’approvisionnement en vaccin et sur la logistique du déploiement.

en relation

Bien que nous puissions énormément comprendre ce à quoi ce gouvernement est aux prises, il n’a toujours pas réussi à se préparer adéquatement sur de nombreux fronts.

Le fait que le vaccin arrive à Noël a été salué avec précision par Matt Hancock en septembre.

Johnson se concentrait sur son accord sur le Brexit, mais pourquoi cet objectif n’était-il pas assorti d’une détermination à préparer un déploiement national de la vaccination?

Nous dépensons 1 milliard de livres par jour pour cette pandémie – y mettre fin était notre priorité nationale.

Où est le plan des écoles?

L’une des conséquences de l’augmentation des cas est la fermeture d’écoles. Le Evening Standard a été résolu tout au long de cette pandémie: les écoles doivent être parmi les dernières institutions à fermer.

L’apprentissage en ligne a un impact disproportionné sur les étudiants les plus pauvres, dont beaucoup n’ont pas accès à des ordinateurs portables ou à un endroit calme pour travailler.

Dans un sens, l’équation n’a pas changé. Nous devons tout faire pour protéger l’éducation des enfants tout en maîtrisant la maladie.

Cependant, la nouvelle variété a brisé cet équilibre délicat. Alors que le verrouillage de l’automne a permis aux écoles de rester ouvertes, il semble que ce ne soit plus possible.

en relation

Les salles de classe sont l’endroit où le virus se propage et nous devons faire tout notre possible pour prévenir les infections parmi les groupes plus âgés et plus vulnérables.

Compte tenu de l’expérience du printemps dernier, nous sommes profondément conscients qu’il est beaucoup plus facile de fermer des écoles que de les rouvrir.

Une nouvelle pandémie de coronavirus en 2020 n’aurait pas pu être prévue. Une grande partie de ce qui a suivi pourrait avoir été.

Le gouvernement a eu des mois pour se préparer au déploiement des vaccins, mais nous sommes loin des chiffres requis. Les ministres ont eu le temps de mettre en place des mesures d’urgence pour soutenir les élèves lors d’une autre série de fermetures d’écoles – où sont-ils?

Covid-19 rappelle la vieille histoire du pessimiste qui dénonce «les choses ne peuvent pas aller plus loin» et de l’optimiste qui répond «oh oui, c’est possible».

Le gouvernement se prépare au pire tout en espérant toujours le meilleur. Malheureusement, les ministres ont toujours omis de prévoir que les choses pourraient empirer au lieu de s’améliorer.