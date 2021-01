Tomas Soucek est apparu tard avec son cinquième but de la saison pour assurer la première victoire de David Moyes au club où il a passé 11 ans en tant que manager entre 2002-13.

La victoire a permis à West Ham de rester 10e mais de passer au niveau des points avec une surabondance d’équipes au-dessus d’eux dans le tableau, notamment Southampton, Manchester City, Chelsea et Tottenham.

Pendant ce temps, Everton de Carlo Ancelotti a raté l’occasion de prendre la deuxième place de la Premier League avant que Manchester United ne divertisse Aston Villa à Old Trafford vendredi soir.

Revivez toute l'action telle qu'elle s'est produite

À plein temps

Le cinquième but de Soucek de la saison en fin de saison en fait un début d’année 2021 très heureux pour les Hammers.

Première victoire de Moyes à Goodison Park!

1609529022

92 minutes: Pas de coup de pied tardif pour West Ham pour mettre ce jeu fermement au lit.

1609529002

92 minutes: Une course de slalom dans la surface d’Antonio, qui semble être poussé par Mina, puis tombe alors qu’il ne parvient pas à obtenir un tir de près.

Une séquence bizarre, ça! VAR jettera un coup d’oeil, mais je doute qu’une pénalité soit imminente.

1609528855

90 minutes: Trois minutes de temps supplémentaire pour West Ham pour conserver cette avance tardive!

1609528738

Jack Rosser à Goodison Park

Soucek livre à nouveau. Le Tchèque n’abandonne jamais et s’est couru en lambeaux dans les matchs festifs.

Le but une bonne récompense pour Moyes ayant été proactif avec ses changements.

1609528714

OBJECTIF! Everton 0-1 West Ham | Tomas Soucek 86 ‘

Soucek anticipe une frappe déviée de Cresswell et tire un pied pour guider fortement le ballon vers le poteau arrière.

Cela est venu peu de temps après que le milieu de terrain tchèque ait forcé un solide arrêt de Pickford après une belle passe ébréchée de Yarmolenko.

Est-ce le but gagnant?

1609528456

82 minutes: Mina se dirige largement vers Everton alors que ce jeu ressemble à une impasse frustrante.

Ou y a-t-il une piqûre dans la queue à venir?

1609528215

78 minutes: Un coup franc gaspillé de West Ham après que Davies soit réservé pour un défi de glissement téméraire sur Antonio.

Cenk Tosun est sur pour Everton, avec Calvert-Lewin partant après une soirée tranquille selon ses normes.

1609528031

Jack Rosser à Goodison Park

Contrairement à Southampton, vous avez l’impression qu’il pourrait y avoir un gagnant ici.

La venue de Yarmolenko et Lanzini a créé plus d’espace pour que Benrahma ait un impact et le jeu commence à s’ouvrir après plus de changements d’attaque de Moyes.

1609527992

75 minutes: Benrahma et Yarmolenko défendent en tandem après une pause utile d’Everton, qui a engagé des chiffres en avant en un éclair.