rsenal a chuté à sa huitième défaite de la saison en Premier Legue alors qu’Everton battait les Gunners de Mikel Arteta 2-1 à Goodison Park.

Les Londoniens du nord manquaient de la présence de Gabriel Magalhaes alors que les Toffees de Carlo Ancelotti ont profité dans les airs pour sceller trois points grâce à un but contre son camp de Rob Holding et une tête de Yerry Mina de chaque côté d’un penalty de Nicolas Pepe.

Gabriel et Granit Xhaka étant déjà indisponibles en raison d’une suspension, Arteta a reçu un nouveau coup, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang ratant le voyage en raison d’une blessure au mollet.

Everton avait l’air le plus confiant des deux équipes lors des premiers échanges et a été récompensé lorsque Dominic Calvert-Lewin a dirigé le centre d’Alex Iwobi contre Holding et dans le coin inférieur droit du filet de Bernd Leno.

Pourtant, Arsenal s’est rallié et a eu une chance en or après qu’Ainsley Maitland-Niles ait intelligemment remporté un penalty après avoir été rattrapé par Tom Davies lors d’une tentative de dégagement.

Avec Aubameyang absent, Nicolas Pepe a dûment intensifié et envoyé calmement Jordan Pickford dans le mauvais sens pour égaliser les scores.

Les Gunners progressaient dans le jeu, mais ont été pris par un coup de poing à la fin de la mi-temps.

Leno a effectué un superbe arrêt pour refuser Calvert-Lewin de la portée, mais Everton a profité du corner qui en a résulté alors que Mina a propulsé une tête à la maison au premier poteau avec la défense statique d’Arsenal.

Arsenal s’est amélioré après la pause alors que le score dominait les premières étapes de la seconde période, David Luiz voyant une volée déviée frapper le poteau après que Pickford ait fait un désordre d’un centre de Willian.

Cependant, les Gunners n’ont pas pu profiter de ce passage du jeu et ont manqué d’idées à l’avant alors qu’ils glissaient vers une autre défaite en Ligue.

La défaite met plus de pression sur Arteta et laisse Arsenal 15e du classement après avoir joué plus de matchs que les équipes en dessous d’eux.

