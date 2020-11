United avait semblé tourner un coin après son mauvais début de saison en Premier League, battant le PSG et le RB Leipzig en Ligue des champions tout en resserrant une défense lâche.

Everton vs Manchester United est prévu pour un coup d’envoi à 12h30 GMT le samedi 7 novembre 2020.

Le match se déroulera à huis clos à Goodison Park.

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 11h30.

Diffusion en direct: les abonnés de BT Sport pourront regarder le match en ligne via le lecteur vidéo et l’application BT Sport. Cliquez ici pour plus d’informations.

Faits saillants: Tous les objectifs et l’action seront diffusés sur Match du jour samedi soir sur BBC One et BBC iPlayer.

Man United: Alex Telles revient pour United après avoir récemment été exclu du coronavirus. Eric Bailly et Jesse Lingard sont absents, tandis que Victor Lindelof fait face à un test de condition physique tardif – mais Anthony Martial revient de suspension. X

Everton: Les Toffees sont renforcés par le meneur de jeu des Toffees James Rodriguez et le capitaine Seamus Coleman de retour avec Lucas Digne, qui est de retour de suspension.

Everton XI: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Sigurdsson; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Iwobi

Man United XI: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial

Prédiction: Everton 1-1 Manchester United

Les Red Devils ont manqué de forme et de confiance la semaine dernière, mais ils ont vraiment besoin de se présenter pour Solskjaer samedi. La grande question est de savoir quelle équipe d’Everton se présentera: celle qui a remporté ses quatre premiers matchs ou l’équipe qui a perdu ses deux derniers. Tous les signes indiquent un match nul tendu – mais si cela sera suffisant pour Solskjaer est un tout autre débat.

Histoire du Head to Head (H2H) et résultats de la Premier League

Dernière rencontre: Everton 1-1 Manchester United (1 mars 2020)

