Les Toffees et les Hammers réfléchiront à une fin positive pour 2020 car ils occupent chacun des positions prometteuses dans le tableau; Everton quatrième et West Ham 10e.

Everton est bien reposé étant donné que leur match précédent – contre Manchester City – a été reporté, donc l’équipe de Carlo Ancelotti sera impatiente de se rendre dans le Merseyside alors qu’elle cherche à se qualifier pour la Ligue des champions.

Quant à West Ham, les hommes de David Moyes sont sans victoire dans leurs quatre derniers matchs, mais en ont tiré trois – et un match difficile contre une équipe confiante d’Everton sera un véritable test pour savoir où se situent vraiment les ambitions de son équipe cette saison.

Everton XI: Pickford, Coleman, Mina, Holgate, Godfrey, Doucoure, Davies, Bernard, Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin

West Ham XI: Fabianski, Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell, Rice, Soucek, Benrahma, Fornals, Bowen, Haller

Avec le coup d’envoi à 17h30 GMT, suivez toute l’action sur notre blog de match EN DIRECT.

Iwobi blessé

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a confirmé qu’Alex Iwobi manquait ce soir par précaution après avoir été frappé à l’entraînement …

Everton change également trois

Everton a également fait trois changements, avec Richarlison de retour dans le onze de départ.

Michael Keane et Anthony Gordon tombent sur le banc alors qu’Alex Iwobi est complètement absent.

Seamus Coleman et Bernard entrent tous les deux, avec James Rodriguez un remplaçant.

Jonjoe Kenny quitte l’équipe de la journée.

Jack Rosser de Standard Sport confirme que Ryan Fredericks ne fait pas partie de l’équipe de West Ham ce soir car il s’auto-isole.

Plus d’informations sur ces nouvelles lorsque nous les aurons.

Trois changements de marteaux

West Ham apporte trois changements à l’équipe qui a fait match nul à Southampton, Ryan Fredericks étant remplacé à l’arrière droit par Vladimir Coufal.

Andriy Yarmolenko et Manuel Lanzini cèdent également la place à Jarrod Bowen et Said Benrahma, qui ne fait que son troisième départ en Premier League depuis son arrivée de Brentford.

Michail Antonio est de nouveau nommé en tant que remplaçant, Fabian Balbuena étant promu sur le banc.

Équipe Everton

Équipe de West Ham

Juste 10 minutes avant que nous obtenions les nouvelles officielles de l’équipe de Merseyside.

Moyes veut une refonte du recrutement à West Ham

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Moyes a également réitéré son intention de réformer l’opération de recrutement de West Ham – un domaine dans lequel il estime que le club a pris du retard ces dernières années.

«C’est mon travail à long terme», dit-il. «Je veux nous doter d’un service de recrutement à la pointe de la technologie pour l’avenir que nous pourrons envisager et utiliser.

“Nous sommes sans aucun doute en retard, je dirais probablement que tous les autres clubs de la région. Mais c’est quelque chose que je vais réparer, c’est quelque chose que je veux mieux mettre en place.

«Mais laissez-moi vous dire que si nous pouvons apporter un Tomas Soucek cette fenêtre de janvier comme nous l’avons fait en janvier dernier, sans trop de gens dans le personnel, je prendrai cela parce qu’ils ont fait un excellent travail.

James de retour pour Everton?

Selon les premiers rapports, James Rodriguez est arrivé à Goodison Park avec le reste de l’équipe d’Everton.

Bien qu’il ne puisse pas nécessairement commencer, un banc de neuf joueurs signifie qu’il est susceptible d’être au moins un sous-marin.

1609515428

Moyes exhorte Antonio à la prudence

La star de West Ham, Michail Antonio, a fait son retour tant attendu de cette dernière blessure aux ischio-jambiers avec un camée de 15 minutes sur le banc lors du match nul et vierge de mardi soir à Southampton.

Alors que le retour d’un tel joueur clé a accru les attentes, le manager David Moyes a exhorté à la prudence sur le fait que l’ancien attaquant de Nottingham Forest ne sera pas mis en action trop tôt.

“Oui il a [come through against Southampton unscathed] et c’est un gros coup de pouce », a déclaré Moyes. «Il nous a manqué, nous nous sommes un peu brouillés sans lui, essayant de trouver des moyens d’obtenir des buts d’autres sources si nous le pouvons.

“Les joueurs ont fait du bon travail, mais pour le faire jouer, nous devons faire preuve de prudence avec lui, être patients avec lui.”