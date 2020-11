ré

N’écoutez pas vos chants de Noël préférés et optez pour des quiz plutôt que des jeux de société si vous voulez aider à prévenir une troisième vague d’infections à coronavirus, ont averti les meilleurs scientifiques anglais.

Dans une série de documents publiés vendredi, Sage a déclaré qu’un «mélange substantiel» de personnes sur une courte période de temps représentait un «risque important de transmission à grande échelle».

Dans un document daté du 26 novembre, le groupe a présenté un certain nombre d’alternatives aux activités traditionnelles de Noël, pour aider à atténuer la propagation potentielle de la maladie.

Pour réduire le risque de contamination des surfaces, les conseillers gouvernementaux suggèrent de remplacer les jeux de cartes ou de société par des quiz.

en relation

Ils conseillent également aux gens «d’éviter le chant ou les activités physiques telles que la danse dans les espaces intérieurs» – qui ont été associés à des flambées de la maladie.

Cependant, quiconque a désespérément besoin d’une certaine joie musicale est invité à limiter le «volume du chant» et la «durée des activités», ainsi qu’à s’assurer que «la ventilation est très bonne».

Ces suggestions font partie des «dix principes du groupe pour réduire la transmission au sein des ménages lors des interactions sociales», qui sont les suivants:

Déterminez si les interactions en personne sont essentielles et ne peuvent pas être reportées ou remplacées par des formes d’interaction plus sûres.Envisagez de remplacer les événements intérieurs par des activités extérieures ou d’utiliser des espaces communautaires pour organiser des événements.Reconnaissez que la plupart des transmissions se produisent en raison d’interactions étroites et prolongées avec des personnes familières un environnement familial.Protégez les personnes particulièrement vulnérables aux conséquences graves de l’infection.Assurez-vous que les personnes émotionnellement vulnérables bénéficient d’un soutien social.Les personnes qui doivent s’isoler ou se mettre en quarantaine ne devraient pas avoir d’interactions sociales en personne. Interactions avec le même petit groupe de personnes dans la mesure du possible.Limitez la durée du temps passé ensemble, surtout si vous vous réunissez à l’intérieur.Gérez l’environnement domestique et la façon dont les gens interagissent ensemble.Négociez et communiquez avec la famille, les amis et les autres visites.

Lors d’une réunion le 29 octobre – une semaine avant que l’Angleterre n’entre dans un deuxième verrouillage – Sage a averti que pour réduire le «risque inévitable de mixité sociale pendant la période des fêtes», une réduction substantielle de la prévalence est nécessaire avant tout changement de comportement ou d’intervention. .

Dans un résumé de la réunion, il a ajouté que des mesures pour y parvenir devraient être mises en place «dès que possible».