La célèbre actrice et mannequin, Celia Lora, a montré qu’elle était également une excellente animatrice de sa propre émission MTV «El Consultorio del Amor con Celia Lora», dans laquelle elle touchait toujours à des sujets très controversés et intéressants.

À cette occasion, le sujet était les ex-petits amis, alors Celia Lora s’est rapidement détachée en révélant quelques détails d’elle vieilles relations et bien sûr donner des conseils à ses fans sur ses messages.

On le sait, la belle jeune influenceuse reçoit des messages sur le sujet de ses fidèles fans de Instagram, qui lui permettent et lui permettent de faire son programme sur la base de ces anecdotes et demandes de conseils, Celia se consacre donc à toutes les lire et à y répondre à sa manière, ce qui en fait un programme très amusant et plein de situations amusantes.

Pour commencer le programme, Celia Lora commence déjà par dire que Il ne comprend pas Pourquoi ils manquent et aiment tellement leur ex, s’ils sont déjà dans le passé, ils devraient les laisser là et ne pas être tellement concentrés sur eux, mais sur la recherche d’une nouvelle personne s’ils veulent continuer dans cette relation, quelque chose qui d’ailleurs Celia Lora a déjà abandonné et ne cherche rien de sérieux.

C’est à ce moment-là que les fans ont commencé à lui envoyer des messages, à commencer par un internaute qui a révélé que son ex lui manquait après avoir rompu avec lui il y a deux ans et demi, ce à quoi l’hôte lui recommande de mieux s’éloigner de lui et de ses amis, car Il y a des gens qui font l’erreur de nouer des relations avec les cercles proches de leurs partenaires et quand ils ont fini, il semble plus difficile de s’éloigner.

Après cette excellente entrée de divertissement, l’une de ses adeptes a révélé que son ex ne lui manquait pas vraiment, mais la façon dont ils entretenaient des relations, ce qui a causé beaucoup d’humour à la fille d’Alex Lora, ce qu’elle recommande qu’ils puissent atteindre. à un accord pour continuer à le faire ou pour faire un casting pur et simple, c’est-à-dire rencontrer d’autres personnes et chercher quelqu’un pour combler cette situation.

D’autres encore révèlent qu’ils ont eu de nombreux couples portant le même nom, ce que Celia considère comme un avantage puisqu’ils ne pouvaient pas se tromper en étant en pleine action et en faisant l’erreur de mentionner un mauvais nom, ce qui a révélé que cela lui était déjà arrivé.

Certains sont également curieux de savoir pourquoi lorsque votre ex-partenaire se remet déjà, il se présente et essaie de revenir, ce que Celia considère comme une réponse de son ego, qui demande «pourquoi n’ai-je plus l’attention de cette personne? ».

Cependant, l’une des situations les plus difficiles que Celia Lora a traversées est celle qu’elle a eue avec l’un de ses amis révélant que l’une de ses ex-enceintes était son amie et que même elle était gay, alors elle ne comprend pas ce qui s’est passé. Et il se pourrait qu’ils l’aient fait pour l’ennuyer ou quelque chose comme ça.

Mais pour atteindre la partie la plus amusante de la vidéo, Celia Lora a révélé qu’elle ne tomberait jamais amoureuse de quelqu’un qui l’avait eu comme garçon, ceci grâce au fait qu’un de ses fans a révélé que son ex lui manquait mais que la vérité le coupait pour l’avoir garçon, étant l’une des parties les plus amusantes de tout le programme.

Afin de ne pas tout vous dire, nous vous recommandons de regarder la vidéo complète sur Facebook de MTV, dans laquelle de nouveaux chapitres sortent chaque semaine qui sont déjà numérotés et il y en a 20 au total et si vous commencez à comprendre le calcul, il semble que nous allons la moitié de cette superbe série vidéo.

Les fans ont bien sûr apprécié le moment avec Celia Lora et surtout grâce à sa personnalité et son charisme qui font de cette pratique l’une des plus réussies qui ait jamais existé sur internet et plus encore en Amérique latine.