Alors que les différends de haut niveau sur le contenu auquel vous pouvez jouer sur votre iPhone font rage entre Apple, Epic Games, Google et Microsoft, une société appelée Backbone se concentre plutôt sur la garantie de tirer le meilleur parti des jeux actuellement disponibles. . Comme Razer l’a fait avec son contrôleur Kishi pour iOS, et comme d’autres entreprises l’ont fait avec leurs propres contrôleurs snap-on, Backbone en présente un pour 100 $ qu’il appelle le Backbone One. Pour l’acheter, vous devez d’abord télécharger l’application et effectuer l’achat à partir de là.

Avec le contrôleur entièrement étendu, il peut s’adapter à n’importe quel iPhone exécutant iOS 13 ou version ultérieure, à commencer par l’iPhone 6S et y compris la nouvelle gamme d’iPhone 12. C’est idéal pour les jeux Apple Arcade qui prennent en charge les contrôleurs. Sky: Children of the Light et Call of Duty: Mobile jouent à merveille avec le One. Et, pour les jeux populaires comme COD: Mobile pour lesquels la prise en charge du contrôleur n’est pas activée depuis le début, Backbone organise des didacticiels visuels qui apparaissent avant son lancement pour vous guider à travers les étapes pour l’activer dans les paramètres du jeu.

Au plaisir de me lancer dans Genshin Impact avec le One une fois que ce jeu sera pris en charge par la manette de jeu. Même jouer à des jeux comme Hades via l’application Steam Link (avec mon PC connecté via Wi-Fi) me semblait étonnamment naturel.

Le stick analogique est de taille similaire à ceux intégrés au Joy-Con pour Nintendo Switch.

Les déclencheurs sont également similaires à ceux du Joy-Con, mais ils ont un voyage plus satisfaisant.

Contrairement à la plupart des accessoires de contrôleur fabriqués jusqu’à présent, le Backbone One est un hybride de matériel et de logiciel étroitement intégrés. Si nous regardons le matériel, c’est sans doute le meilleur du genre à ce jour. Les deux côtés de ce contrôleur ont des bords arrondis qui tiennent naturellement dans ma main. J’ai loué le design du Razer Kishi, mais il a un look plus subtil qui ne couvre pas autant les bords de votre téléphone. Chaque bouton a un clic tactile plus réactif, et les sticks analogiques ont à peu près la même taille que le Joy-Con de Nintendo pour le commutateur. En parlant du Joy-Con, les déclencheurs arrière du One se sentent mieux.

Bon produit

Design élégant et confortable Charge éclair et 3,5 mm et relais audio Intégration intelligente du matériel et des logiciels pour 100 $

Mauvaises choses

Pas bon marché Aucune prise en charge du streaming de jeux Fortnite ou cloud sur iOS nuit à ses perspectives pour le moment

Le Backbone One dispose d’une charge Lightning passthrough, avec prise en charge des écouteurs Lightning si vous en avez un. Il dispose également d’une prise casque 3,5 mm, vous offrant une autre façon d’écouter l’audio, même si votre iPhone ne dispose pas du port lui-même. En ce qui concerne la consommation d’énergie, Backbone dit que le One lui-même exige moins d’énergie de votre iPhone que de nombreux écouteurs Lightning filaires. Je n’ai pas remarqué plus d’utilisation de la batterie pendant le jeu avec le contrôleur attaché que je ne le ferais normalement sans lui.

Miraculeusement, le One ajoute un port de 3,5 mm, alors sortez ces écouteurs filaires.

Le port Lightning prend en charge la charge passthrough, ainsi que l’audio pour les EarPods Lightning.

Le matériel à lui seul peut valoir la peine d’être acheté, mais le logiciel est ce qui le rend vraiment unique. Le One n’a pas besoin que son application compagnon fonctionne avec un jeu iOS prenant en charge un contrôleur, mais l’utilisation de l’application transforme votre iPhone en une sorte de console de jeu.

Appuyer sur le bouton orange Backbone du contrôleur alors que le One est connecté à votre téléphone ouvrira l’application Backbone, qui ressemble à un système d’exploitation. Là, vous trouverez tous vos jeux installés proprement présentés dans une interface presque tvOS. L’application affiche également de nouveaux jeux disponibles au téléchargement dans l’App Store qui prennent en charge les contrôleurs. Pour ajouter des jeux à l’interface Backbone, appuyez simplement sur le bouton orange lorsque vous démarrez pour la première fois chaque nouveau jeu. Cette application tire parti de l’excellente haptique de l’iPhone pour bourdonner lorsque vous parcourez le menu, et la société a créé son propre effet de vibration subtil et satisfaisant que vous ressentirez en volant rapidement à travers un tas de tuiles dans l’interface avec l’épaule L1 et R1 boutons.

Un aperçu complet de ce que vous verrez lorsque vous appuyez sur le bouton orange Backbone.

Faites défiler un peu plus vers le bas dans l’application et vous trouverez des clips photo et vidéo que vous avez enregistrés et ceux d’amis. Ce contrôleur dispose d’un bouton dédié pour vous permettre de prendre une capture d’écran dans le jeu, ou même d’enregistrer un clip vidéo, des fonctionnalités qui devraient être familières à quiconque a utilisé une console de jeu moderne. Notamment ici, cependant, c’est que vous pouvez appuyer et maintenir ce bouton pendant un moment pour marquer des moments clés à la volée. Le bouton Backbone allume une LED rouge pendant que vous enregistrez, il est donc facile de voir d’un coup d’œil lorsque vous êtes en direct. Backbone gère l’enregistrement et l’accès aux clips beaucoup plus élégamment que la Xbox One, PS4, PC ou Switch.

Une fois le clip vidéo enregistré, vous pouvez le découper et le partager dans l’application Backbone, ainsi que via iMessage ou toute application de médias sociaux que vous utilisez. Une chose spéciale à noter est que Backbone dit qu’il peut enregistrer des clips 1080p à 30 images par seconde dans le codec HEVC / H.265 (pris en charge sur l’iPhone 7 et plus récent), de sorte que vous aurez une vidéo de meilleure qualité sans sacrifier autant l’espace de stockage requis par les autres codecs.

Le bouton Backbone clignote en rouge pour indiquer que vous enregistrez l’écran.

Une autre fonctionnalité logicielle que vous obtiendrez avec le contrôleur est la possibilité de créer des fêtes et de discuter avec des amis dans l’application. Ces groupes fonctionnent indépendamment du jeu auquel vous jouez tous (vous n’avez même pas besoin de jouer à un jeu), c’est donc un bon moyen de vous connecter même si vous n’êtes pas tous dans Call of Duty: Mobile, par exemple. Si vous souhaitez enregistrer des clips avec vos amis, la fonction d’enregistrement vidéo captera votre voix dans le mix, ainsi que tous les autres membres de la fête (indiqué par le petit voyant orange près du cadre supérieur de l’iPhone dans iOS 14). Chaque participant peut choisir de couper son micro en appuyant deux fois sur le bouton le plus à gauche qui a trois points horizontaux.

Vous pouvez démarrer ou rejoindre une partie pour discuter gratuitement via l’application Backbone avec d’autres utilisateurs.

Les instantanés, l’enregistrement vidéo et l’organisation de fêtes pour le chat vocal ne sont que quelques-uns des moyens par lesquels Backbone prend les rênes d’iOS pour créer une expérience plus intéressante que celle qu’Apple elle-même propose aux joueurs. Il offre également des notifications de présence riches, qui sonnent avec une notification – que vous soyez dans l’application Backbone ou non – pour vous dire quand un ami s’est connecté, ou avec une invitation sur laquelle vous pouvez cliquer pour rejoindre une fête.

À première vue, le Backbone One n’est qu’un contrôleur – et un très bon, en plus. Mais avec des améliorations logicielles qui tirent parti d’iOS de manière intelligente, Backbone donne à l’iPhone l’impression d’être une plate-forme de jeu de bonne foi dont je veux continuer à faire partie. Lorsque le matériel et les logiciels fonctionnent tous ensemble, avec la possibilité de se joindre facilement à des amis et d’enregistrer des clips, le One se sent comme une expérience de jeu qui bat d’une manière ou d’une autre Apple à la force de développer ses propres ambitions de jeu. Ce n’est plus juste comme un téléphone attaché dans quelques morceaux de plastique mais le début de quelque chose de très spécial. Et pour 100 $, sans frais mensuels pour utiliser ses logiciels et ses outils de fête, c’est un prix attrayant si vous faites beaucoup de jeux mobiles.

Le contrôleur Backbone One prend en charge tout le chemin du retour à l’iPhone 6S.

Bien que cela fonctionne sur iOS, le Backbone One semble encore mieux adapté au lancement sur Android, étant donné que Fortnite n’est pas disponible sur l’App Store d’Apple – ni les services de streaming de jeux Stadia de Google ou xCloud de Microsoft. Backbone n’a pas voulu commenter lorsque j’ai posé des questions sur une version spécifique à Android de One. Bien que l’expérience serait sans aucun doute meilleure avec plus de contenu à jouer, le contrôleur de Backbone pour iOS vaut déjà le coût d’admission si vous êtes un abonné Apple Arcade ou si vous profitez simplement de quelques jeux uniques.

Photographie de Cameron Faulkner / The Verge