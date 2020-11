W

Nous sommes tous devenus fous de vélo depuis que la pandémie a frappé – utiliser votre propre vapeur semble être l’option judicieuse pour le moment. Mais une pénurie mondiale de vélos a conduit à de longues listes d’attente qui s’étendent jusqu’en 2021 pour certains fournisseurs.

Après un moyen plus rapide de mettre la main sur une nouvelle paire de roues en ville? Un abonnement vélo pourrait être votre réponse. Nous avons tapoté pendant un mois et testé Buzzbike sur route, qui se présente comme le «Netflix pour les vélos».

L’accord

Pour 29,99 £ par mois (ou à partir de 17 £ par mois sur le programme Buzzbike to Work), vous obtenez un vélo astucieux, d’une valeur comprise entre 600 £ et 700 £, conçu pour le cyclisme en ville, avec une protection contre le vol et une maintenance à la demande. (y compris la réparation des crevaisons) – deux gros tiques quand il s’agit de colporter autour de Londres. Si votre vélo est entaillé, Buzzbike en livrera un à votre porte dans un délai d’un jour environ. Les membres ne sont pas liés par des contrats à long terme et peuvent annuler l’abonnement à tout moment.

Ramasser

Une fois que vous vous êtes inscrit en ligne et que vous avez sélectionné la taille de votre vélo, il est livré à votre domicile ou au travail (si vous habitez dans les zones 1 à 3).

Regarde et ressent

Il existe deux tailles de cadres: 52 cm et 57 cm, et la société recommande le plus petit pour toute personne de moins de 6 pieds de haut. Le cadre en acier léger est disponible dans une teinte grise mate lisse avec une fourche avant magenta et les caractéristiques comprennent des pneus anti-crevaison, trois vitesses, des garde-boue et de puissants freins en V. Je n’ai pas été vendu sur les détails roses du Buzzbike, j’aurais préféré un jaune fluo, mais c’est bien d’avoir de la couleur sur le cadre pour rouler dans le noir.

Les utilisateurs sont encouragés à télécharger l’application Buzzbike qui suit des choses comme les miles dépensés en selle, les calories brûlées, l’argent économisé dans les transports en commun grâce au vélo et la compensation carbone, le tout conçu pour vous stimuler dans votre voyage à vélo – et vous êtes récompensé en bière et café plus vous pédalez. Roulez tous les jours du lundi au vendredi et vous obtenez un bon Costa Coffee de 5 £, par exemple, ou faites 500 miles à vélo et vous obtenez un bon Beer Hawk de 10 £. Si vous êtes un débutant et que vous avez besoin de vous équiper, vous bénéficierez également de réductions sur des équipements tels que les casques et les lumières de certaines marques.

Le vélo a un siège très confortable et le cadre léger en fait une conduite agile dans la ville de Londres, étant suffisamment agile pour se faufiler dans et hors de la circulation, contrairement aux autres vélos maladroits à louer dans la ville. La serrure qui était commodément montée sur le cadre, était facile à utiliser et se sentait solide, et savoir que j’étais protégé contre le vol était définitivement rassurant. Mon seul reproche? J’aurais aimé soulever légèrement le guidon, comme vous pouvez la selle (pour laquelle ils fournissent une clé Allen), mais j’ai eu du mal à le faire.

Verdict

En ce qui concerne le rapport qualité-prix, à juste un livre par jour, c’était le moyen idéal pour moi de tester si j’étais prêt à devenir un banlieusard sérieux et à investir dans un vélo approprié pour rouler dans le centre de Londres – il s’avère que je suis non, mais si je l’étais, j’utiliserais certainement à nouveau le service à peu près transparent pendant que je trouverais le bon.

C’est un vélo de démarrage parfait pour quelqu’un qui souhaite renforcer sa confiance en la ville, ou comme un stop gap pendant que vous économisez de l’argent pour faire un gros investissement dans le cyclisme.