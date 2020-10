Quelle différence fait une année.

J’ai adoré le design de la Surface Pro X lorsque je l’ai opposé à la Surface Pro 7 l’année dernière, mais en pratique, cet appareil alimenté par ARM n’était pas tout à fait prêt. Je ne pouvais pas installer un tas d’applications que j’utilise quotidiennement, et même le navigateur Chromium Edge de Microsoft n’était pas disponible. Je devais me fier à une version émulée de Chrome qui fonctionnait mal et renoncer à faire fonctionner certaines de mes applications préférées. Ce n’était pas une expérience agréable.

Microsoft est de retour avec une Surface Pro X actualisée à 1499 $ cette année, et peu de choses ont changé sur le plan matériel. Le modèle 2020 comprend un processeur Microsoft SQ2 mis à jour, avec des promesses d’amélioration des performances et de l’autonomie de la batterie. Mais la vraie histoire est à quel point la prise en charge de l’application Windows sur ARM a changé au cours de l’année écoulée.

Je peux maintenant exécuter la plupart des applications dont j’ai besoin sur cette nouvelle Surface Pro X, et la plupart fonctionnent beaucoup mieux qu’il y a un an. J’ai conclu mon examen du Pro X original en souhaitant qu’il contienne une puce Intel. Cette année, je ne suis pas sûr qu’il ait plus besoin d’une puce Intel.

Bon produit

Belle conception matérielle Léger et portable Meilleure autonomie de la batterie

Mauvaises choses

Cher Encore quelques problèmes de compatibilité des applications Non 5G

Matériel:

Le matériel de base de la Surface Pro X n’a ​​pas changé pour ce dernier modèle. Microsoft utilise toujours le même écran tactile PixelSense de 13 pouces, avec ses excellents angles de vision, son rapport hauteur / largeur 3: 2 et ses bordures réduites. Il y a deux ports USB-C, un connecteur de surface et, bien, rien d’autre. Il n’y a pas de slot microSD, mais vous pouvez ouvrir une porte à l’arrière qui donne accès au slot nanoSIM et au SSD remplaçable. Il n’y a toujours pas de prise casque non plus.

Microsoft propose cependant une nouvelle option de couleur cette année. Il s’agit de l’argent «platine» classique qui est disponible sur la plupart des autres appareils Surface, et il existe un certain nombre de couvercles de type colorés pour correspondre. Tout comme l’année dernière, le clavier Signature est livré avec le stylet Slim Surface pour 269,99 $ ou vous pouvez en acheter un sans le stylo pour 139,99 $.

Je n’étais pas un grand fan de ce nouveau clavier l’année dernière car il me semblait beaucoup plus bancal que les claviers Surface Pro habituels. Le dernier clavier de signature se sent légèrement amélioré ici, et je ne le remarque plus couper autant de parties de la barre des tâches.

À l’intérieur de la Surface Pro X, Microsoft utilise sa puce SQ2, une variante du Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm, sans la prise en charge de la 5G. Il est décevant de ne pas voir la 5G ici, même si les réseaux ne sont pas vraiment entièrement conçus pour tirer parti de ses vitesses et de sa couverture améliorées. Vous pouvez toujours l’utiliser avec les réseaux LTE.

Même si cette conception matérielle date d’il y a un an, je l’aime toujours. C’est vraiment le meilleur design de Surface que j’ai jamais vu de Microsoft. Bien qu’il s’agisse d’un raffinement par rapport à la gamme Surface Pro, tout, des bords arrondis aux bordures coupées vers le bas, a l’air et est agréable à utiliser. J’espère que Microsoft pourra éventuellement insérer une puce Intel à l’intérieur de ce châssis.

Logiciels, applications et autonomie de la batterie

Bien que le matériel soit pratiquement le même, le logiciel a certainement connu des améliorations cette année. Il est clair qu’un an de mises à jour logicielles et de compatibilité des applications a fait une grande différence. Les performances d’origine de la Surface Pro X étaient un peu irrégulières, les applications semblant lentes et le système lent à reprendre du mode veille à l’occasion. Je n’ai rencontré aucun de ces problèmes avec ce dernier modèle.

En fait, cette nouvelle Surface Pro X passe au-delà de l’écran de reconnaissance faciale de Windows Hello et directement dans le bureau Windows avec facilité. Microsoft dit qu’il n’a pas apporté de modifications spécifiques à Windows Hello, mais que tout me semble beaucoup plus fluide.

Spotify a mis la Surface Pro X à genoux l’année dernière, mais j’ai remarqué qu’il s’agissait désormais d’une application ARM 64 bits et qu’elle se lance sans tuer le reste du système. Le rendu de la pochette d’album prend encore un peu plus de temps que prévu, mais il est grandement amélioré par rapport à ce que j’ai vécu sur la Surface Pro X d’origine. Discord se sent également un peu mieux cette fois-ci et je constate moins de problèmes de performances pendant les appels. Je peux également installer des applications comme Clatter, ShareX ou Tweeten sans erreurs ni problèmes.

Mais tous les problèmes de compatibilité des applications n’ont pas totalement disparu. Si vous êtes habitué à l’intégration de Dropbox dans l’Explorateur de fichiers, vous devrez plutôt vous contenter d’une application Windows Store de base. Les applications qui s’intègrent dans le shell Windows ne sont toujours pas prises en charge.

Adobe a également promis il y a un an d’amener toutes ses applications Creative Cloud sur la Surface Pro X, mais nous attendons toujours une date de sortie. L’attente sera probablement longue pour ces applications optimisées pour les mobiles et le cloud sur la Surface Pro X.

Surface Pro X (2020) contre Surface Pro X d’origine.

Pendant que l’attente Adobe se poursuit, vous pouvez supposer que les applications de bureau Creative Suite de l’entreprise fonctionneraient sur cette dernière Surface Pro X. Malheureusement, ce n’est pas le cas. J’ai pu exécuter Photoshop sur la Surface Pro X l’année dernière, mais maintenant, vous ne pouvez plus installer aucune application Creative Suite. Le programme d’installation d’Adobe indique maintenant qu’il n’est pas disponible pour cet appareil. Cela signifie que je ne peux même pas installer la version 2018 de Photoshop que j’ai pu utiliser l’année dernière. Et non, aucune version de Lightroom ne fonctionnera. C’est extrêmement décevant pour un appareil qui pourrait être idéal pour un montage rapide de photos ou de vidéos en déplacement.

Ce qui a vraiment changé la Surface Pro X pour moi, c’est le navigateur Chromium Edge de Microsoft. Cela a eu l’impact le plus significatif sur cette nouvelle Surface Pro X, car c’est l’application que j’utilise le plus sur un ordinateur portable. Chrome était extrêmement lent sur la Surface Pro X d’origine, car il fonctionnait en mode d’émulation en tant qu’application 32 bits.

La version native d’Edge fonctionne aussi bien que si elle fonctionnait sur un ordinateur portable Intel ordinaire. Il est difficile de remarquer la différence dans mon travail quotidien. Je passe la plupart de mon temps dans un navigateur pour le travail et même pour regarder des vidéos YouTube, pour utiliser Twitch et pour lire du contenu en ligne.

La grande promesse des ordinateurs portables ARM est la durée de vie de la batterie. Certains ont revendiqué 23 heures d’autonomie, et même Microsoft affirme que cette nouvelle Surface Pro X devrait fonctionner pendant 15 heures. La réalité est encore loin, car de nombreuses applications fonctionnent toujours en émulation et atteignent l’autonomie de la batterie.

Cependant, Edge démontre vraiment le potentiel de la Surface Pro X. Cette tablette et cet ordinateur portable hybride se sentent à son meilleur lorsque des applications comme Edge sont optimisées pour elle, et ces types d’applications contribuent également à l’autonomie de la batterie. J’ai confortablement obtenu au moins 8 heures d’autonomie de la batterie sur ce modèle mis à jour, en utilisant un mélange d’applications de bureau et une utilisation intensive du navigateur Edge. Si vous utilisez beaucoup d’applications émulées, cela réduira naturellement la durée de vie de la batterie, ce que nous avons vu avec Chrome fonctionnant sur le Pro X l’année dernière.

L’arrière de la Surface Pro X dispose d’un appareil photo de 10 mégapixels.

Un avant-goût d’un avenir basé sur ARM

L’utilisation de cet appareil au cours de la semaine dernière m’a certainement donné un espoir renouvelé pour de nouveaux ordinateurs portables alimentés par ARM. Le dernier Surface Pro X de Microsoft offre un meilleur aperçu de l’avenir d’un ordinateur portable ARM promis depuis des années.

On n’a plus l’impression que les ordinateurs portables alimentés par ARM sont futuristes ou pas tout à fait prêts. La Surface Pro X semble maintenant être la plupart des ordinateurs portables Windows ordinaires, et elle n’a peut-être même pas besoin du support d’Adobe et d’autres pour vraiment briller. La grande majorité des applications de bureau sont passées à 64 bits et Microsoft est sur le point de fournir une prise en charge de l’émulation d’applications x64 pour Windows sur ARM. Cela devrait résoudre la plupart des problèmes de compatibilité persistants des applications, mais nous aurons toujours besoin de voir des applications ARM 64 bits entièrement natives pour contrôler l’autonomie de la batterie.

Avec Apple sur le point de sortir ses propres Mac avec des puces alimentées par ARM, la course aux ordinateurs portables ARM pourrait être sur le point de passer à la vitesse supérieure. Microsoft est en tête, en tête avec du matériel magnifique qui a encore besoin du logiciel pour rattraper son retard. Mais le potentiel de cette révolution ARM est beaucoup plus avancé, et Microsoft et Qualcomm poursuivent les développeurs pour les convaincre de porter entièrement les applications vers ARM.

Je ne saurais trop insister sur l’élément potentiel avec la Surface Pro X. Avec Microsoft offrant un modèle de base avec l’ancien processeur SQ1 pour 999,99 $, on a l’impression que nous sommes sur le point de voir les ordinateurs portables Windows alimentés par ARM devenir beaucoup plus abordables et capable.

Le gros problème est que vous payez 1499 $ pour un délicieux appareil Surface alimenté par ARM avec ce potentiel. La Surface Pro X n’est peut-être pas une expérience pour Microsoft ou Qualcomm, mais 1499 $ est un gros prix à payer pour un beau matériel qui présente encore des faiblesses logicielles.