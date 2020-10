Le Craft Legacy est de retour. Ce mois-ci, la série Lady’s Gambit de Scott Frank a présenté tout ce qu’un adolescent brillant et puissant peut faire avec les bons outils, cette fois le but clair de réussir sur un échiquier.

L’idée n’est pas du tout nouvelle, mais sans aucun doute, elle a eu l’un de ses points forts il y a 24 ans, lorsqu’un groupe de jeunes dotés de qualités uniques a trouvé le pouvoir, la connaissance de soi et finalement, une forme inhabituelle de réaffirmation individuelle dans la sorcellerie. The Craft, du réalisateur Andrew Fleming, a médité sur la transition du début de la jeunesse au début de l’âge adulte du domaine du surnaturel, et a également créé une fable efficace sur la capacité audacieuse de l’adolescence à trouver un moyen d’exprimer son Des préoccupations plus profondes aux limites même tordues

Le résultat est un film qui, sans être extraordinaire, est devenu un classique culte minimal, qui a encore aujourd’hui des racines fortes dans la culture populaire.

The Craft Legacy, de Zoe Lister-Jones n’est pas un remake, mais une suite tardive qui cherche une manière particulière de raconter une histoire essentiellement similaire, mais dont la prétention d’élaborer des concepts complexes sur le bien et le mal est beaucoup plus ambitieuse que sa prédécesseur. C’est aussi une nouvelle tournée – ou tente d’être – à travers une histoire qui a basé son efficacité sur le obsédante qualité du pouvoir comme reflet de la face cachée de ses personnages principaux.

La sorcellerie ou en tout cas la magie, n’est qu’une excuse pour regarder l’avidité, la rivalité et finalement la violence qui se cache dans l’obscurité de l’esprit humain. Lister Jones – qui signe également le scénario du film – fait les mêmes remarques, et il le fait dans la perspective de trouver dans le mal contemporain ambigu une réponse au sentiment persistant que le mal – et donc le bien – doit symboliser quelque chose, avoir une sorte de charge intellectuelle, sans y parvenir tout à fait.

En fait, l’un des points les plus bas du film est de ne pas pouvoir raconter l’arrière-plan de l’éventuel affrontement, les forces qui se mélangent et se font face pour démontrer qu’il y a un secret en chacun de nous. Les premières séquences du film sont une copie conforme du premier film: encore une fois, trois sorcières potentielles recherchent le quatrième membre de leur clan au milieu d’un environnement adolescent et les situations habituelles qui entourent un est une perception de la différence qui le film se démarque à chaque occasion possible. Le réalisateur rend l’hommage étrange à Carrie, de Stephen King, et l’une des scènes semble être une progression du roman désormais emblématique, uniquement dans un domaine dans lequel le personnage solitaire de l’écrivain trouver une tribu à laquelle s’accrocher au milieu de la tempête de rejet et de violence psychologique qui l’entoure.

Le réalisateur prend des décisions intéressantes pour construire une idée de base qui explosera encore et encore dans le film: il y a un secret caché sous les visages apparemment innocents des quatre sorcières potentielles. Celui qui deviendra également plus compliqué et tordu au fur et à mesure que l’intrigue progressera.

La prémisse fonctionne au moins pendant la première heure du film et en fait, dans ses meilleurs moments, le scénario parvient à résoudre certaines inexactitudes et douceur, à la recherche de la construction d’une hypothèse autour de l’idée de pouvoir.

Il ne s’agit plus seulement de l’expérimentation, la recherche d’identité et d’estime de soi, tous les thèmes que le film précédent a abordés avec facilité et qui sont ici maladroits et incomplets, mais plutôt le sinistre couplé aux insinuations que quelque chose de mal bat sous la perception du jeu et du mal que la magie représente dans toute sa beauté renouvelée – et numérique -.

Mais la réalisatrice décide que son groupe de sorcières est cette fois, plus émouvant que machiavélique, pour que Frankie (Gideon Adlon), Tabby (Lovie Simone) et Lourdes (Zoey Luna) ne demandent pas à Lily (Cailee Spaeny) d’en faire partie du groupe par avidité, mais par bonté implicite qui semble destinée à trouver son revers en un rien de temps.

Le changement altère complètement la solidité interne du film et érode la netteté des questions posées, sans pour autant y répondre à toutes. Bien sûr, la nouvelle version de The Craft est inclusive, elle prend en compte un sous-texte sur l’identité sexuelle et ethnique d’un intérêt considérable qui a été développé d’une manière ou d’une autre, mais en réalité, c’est juste un jeu sans substance d’idées plus grandes qui ne sont jamais complètement achevés.

Il y a un jeu évident de lumière et d’obscurité que le film essaie difficilement de soutenir et qui est une concession évidente à la nécessité de capturer une humanité tridimensionnelle dans ses personnages. Ses ambitions sont plus discrètes et aussi beaucoup plus proches. Même le garçon de rêve / intimidateur en service (Nicholas Galitzine) a plus qu’une simple justification pour faire ressortir le pouvoir que le groupe cache avec zèle.

Pour le réalisateur, il semble être d’une importance considérable que l’intrigue se dirige vers le fait que les sorcières, par essence, connaissent le don de la magie pour se multiplier et rendre leur chemin d’apprentissage plus difficile, ce qui déséquilibre et brise la structure du film comme une histoire basée sur la recherche d’un but (pouvoir) contre une résistance mystérieuse de quelque chose de plus douloureux.

En guise de concession aux fans de l’ancienne version, ce groupe de sorcières apparemment bien intentionné devra affronter un ennemi beaucoup plus dangereux, qui, entre des mains plus habiles, aurait réussi à créer le sentiment d’urgence qui a rendu leur prédécesseur célèbre. Dans le film de Fleming, les personnages sont accablés, piégés et limités par la peur, mais surtout un besoin féroce de survie, qui à cette occasion disparaît en vertu de quelque chose de plus humain et lié au besoin de comprendre le mal – ce qui est tant annoncé dans l’intrigue – comme un voyage inquiétant à travers quelque chose de plus effrayant.

Le film n’a pas le pouvoir, la force et même la personnalité pour soutenir une histoire basée sur la confrontation de luttes antagonistes qui ont un point culminant qui frôle le prévisible plus que ce qui est pratique et qui est également soutenu par très peu d’éléments de valeur réelle sur le sujet principal.

Ce voyage furieux, élémentaire et violent vers la notion de capacité du pouvoir à être quelque chose de plus qu’une simple insinuation, finit par disparaître, au milieu d’un regard flou sur la peur, la recherche de la justification et finalement, une sorte de bonté abstraite sans grande motivation que d’être simplement un aperçu de quelque chose de surnaturel et de plus grand que jamais pleinement montré.

