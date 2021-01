Revoir en un coup d’œil

il y a deux ans, Martin Scorsese comparait les films Marvel à une balade foraine classique – tout spectacle avec peu de risques. C’était un coup bas pour une franchise qui était fière d’imaginer tous les croisements possibles dans son univers cinématographique.

WandaVision est la réponse parfaite. Débordante d’assurance, la série télévisée est une concoction de risque qui porte ses fruits. Combinant l’excentricité des sitcoms rétro américaines avec l’ambiguïté du film noir, il déplace l’action des super-héros du ciel de New York et des galaxies lointaines vers les quartiers étrangement amicaux de la banlieue américaine. Le résultat est une pollinisation croisée qui réduit la chaleur de la sitcom avec un profond sentiment de malaise.

Réalisé par Matt Shakman (Succession, The Great) et écrit par Jac Schaeffer (Captain Marvel, Black Widow), le premier épisode trouve la sorcière qui change la réalité Wanda (Elizabeth Olsen) et l’androïde au visage bourgogne Vision (Paul Bettany) résidant dans la banlieue des années 1950. félicité. C’est le mari qui porte le fedora, c’est la femme au foyer en tablier. C’est un robot super intelligent qui change de densité, elle est télépathique et peut manipuler l’énergie. Et ils vivent tous les deux un hommage en noir et blanc à The Dick Van Dyke Show, avec un public de studio qui se moque de chaque blague, qu’elle soit drôle ou non, et un rapport d’écran de 4: 3. C’est un cocktail qui ne devrait pas fonctionner.

Mais c’est le cas. Chaque épisode de 30 minutes ressemble à une sitcom américaine vintage, des classiques campy aux émissions familiales farfelues des années 90, Bewitched to Modern Family. C’est un concept génial qui ne fatigue jamais. Mais c’est toujours un produit Marvel et alors que les remorques rentrent chez elles, tout n’est pas ce qu’il semble. Qu’il s’agisse d’un rassemblement de surveillance de quartier ou d’une inspection par un médecin, chaque instant est sur le fil du rasoir avec un potentiel constant de sombrer dans la catastrophe.

Le scénario de Schaeffer est astucieux et plein d’esprit, garantissant qu’il y a autant de plaisir dans l’humour que dans le surnaturel. Après tout, WandaVision est une sitcom – la première du genre pour le MCU – éclaboussée de tropes de sitcom classiques: des mésaventures burlesques lorsque le patron de Vision vient dîner à la réponse enivrée de Vision au chewing-gum.

La plupart de l’humour provient du fait que Wanda et Vision déguisent leurs pouvoirs extraordinaires de leurs voisins intrusifs. Avoir un enfant, c’est cinq minutes plutôt que neuf mois, et un acte de magie s’avère difficile pour une paire de super-héros. C’est une technique répétée qui fait rire à chaque fois. Les publicités ringardes pour les machines à café et la poudre pour le bain sont également de jolies touches qui rehaussent la série et complètent les divers carillons WandaVision écrits par le duo de compositeurs Frozen Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.

Bien que le format de la sitcom soit fort, le sentiment de catastrophe imminente peut devenir un peu épuisé. La caméra tourne et zoome sur des moments tendus comme si nous ne l’avions pas remarqué. Ils deviennent un rappel lancinant WandaVision est une série de super-héros – un réveil ennuyeux que vous ne savez pas comment éteindre.

Olsen est la nouvelle fille en or de Marvel et à juste titre. Sortant des ombres d’Iron Man et de Captain America, elle offre une performance sûre d’elle-même qui passe d’une femme au foyer délicate à un maniaque du contrôle autoritaire au clic de ses doigts magiques. Elle gère habilement les nuances des différentes décennies, imitant à la perfection le rôle d’Elizabeth Montgomery dans Bewitched. Sa cuisine burlesque avec un homard tandis que Vision distrait son patron est un pur délice.