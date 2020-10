Les véritables écouteurs sans fil d’origine de Bose, les SoundSport Free, semblaient fantastiques mais ont été déjoués par des problèmes de connectivité et des problèmes de synchronisation audio / vidéo que la société n’a jamais complètement résolus. Ils manquaient également de suppression active du bruit, caractéristique sur laquelle Bose a construit toute sa marque. Cela a permis à Apple, Sony et à d’autres de s’emparer du marché avec des produits tels que les écouteurs AirPods Pro et WF-1000XM3.

Mais Bose est fatigué de céder du terrain à ses concurrents et il est de retour avec les écouteurs QuietComfort. Grâce à leur design entièrement refait, les écouteurs QuietComfort sont exempts des frustrations liées aux écouteurs SoundSport Free. Ils sonnent toujours formidables – et maintenant, ils ont ANC. Il a fallu un certain temps à Bose pour arriver ici, mais les écouteurs QuietComfort offrent la meilleure annulation de bruit que vous pouvez obtenir dans de véritables écouteurs sans fil pour le moment.

Verge Score 8,5 sur 10

Bon produit

Meilleure réduction du bruit parmi les véritables écouteurs sans fil Excellente qualité sonore Ajustement confortable et sûr

Mauvaises choses

Grande mallette de transport Aucune commande de volume intégrée Ne peut être couplée qu’à un seul appareil à la fois

La grande question est de savoir combien cela vaut pour vous. À 279 $, les écouteurs QuietComfort représentent une augmentation de 30 $ par rapport aux AirPods Pro et à la distance de frappe du Momentum True Wireless 2 de Sennheiser à 300 $. et des contrôles embarqués limités qui manquent de beaucoup de personnalisation.

À 0,3 once (8,5 grammes) chacun, les écouteurs QuietComfort pèsent à peu près le même poids que les écouteurs 1000XM3 de Sony dans l’oreille, mais les AirPods Pro (0,19 once, 5,4 grammes) les ont battus pour un confort toute la journée. Les écouteurs de Bose sont également plus grands que les AirPods Pro dans toutes les dimensions et dépassent plus loin de l’oreille – mais pas au même degré ridicule que le SoundSport Free.

Les AirPods Pro d’Apple sont plus petits et plus légers que les écouteurs QuietComfort, mais leur suppression du bruit n’est pas aussi bonne.

Mais même s’ils ne sont pas les plus discrets ou les plus sveltes, les écouteurs QuietComfort se sentent toujours très bien dans mes oreilles, grâce aux embouts auriculaires StayHear Max de Bose, qui ont une aile en silicone flexible intégrée qui se glisse dans la crête de l’oreille pour plus stabilité. Les embouts auriculaires de taille moyenne et grande ont fonctionné pour moi et ont créé un joint étanche, mais j’ai finalement trouvé que le mélange des deux conduisait au meilleur confort prolongé. (Il y a une raison pour laquelle les fabricants suggèrent d’essayer ça!)

Une fois qu’ils sont en place, les écouteurs QuietComfort ne vont nulle part, et je serais confiant de les emmener pour une course ou pour une routine de gym intense. Ils sont classés IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration, donc la transpiration et les éclaboussures d’eau occasionnelles devraient être bonnes, mais évitez les tempêtes de pluie. Une chose qui mérite d’être mentionnée est l’effet d’occlusion; puisque Bose n’a pas opté pour un design ventilé comme les AirPods Pro ou les Pixel Buds avec un flux d’air naturel, si vous avez un joint très étanche avec les écouteurs QuietComfort, votre voix intérieure peut sembler plus forte que la normale, et dans des environnements silencieux, vous pouvez Entendez-vous respirer. J’ai remarqué cela lorsque j’ai commencé à les utiliser, mais cela a disparu depuis – soit parce que l’ajustement a légèrement changé, soit parce que je m’y suis habitué. Certaines personnes sont plus sensibles à ce genre de choses que d’autres.

L’étui de Bose est nettement plus épais que les étuis de chargement pour de nombreux autres véritables écouteurs sans fil.

L’étui de chargement des écouteurs QuietComfort est… beaucoup. Il est loin d’être aussi compact que l’étui AirPods Pro ou les étuis pour Galaxy Buds Plus de Samsung ou Pixel Buds de Google. (Les Sennheisers susmentionnés gagnent également ici.) Je me rends compte que cela est principalement dû à la plus grande taille des écouteurs Bose, mais cela crée toujours un renflement gênant dans la poche du pantalon dans laquelle vous les mettez. Le facteur de choc de l’étui n’est pas un problème -breaker pour moi, car j’ai toujours un sac à dos avec moi pour le ranger. Mais à deux fois l’épaisseur d’un étui AirPods, cela pourrait être pour certains.

L’ouverture du boîtier est plus un processus que d’habitude puisque Bose a mis un loquet que vous devez libérer en appuyant sur le bouton à l’avant. Cela prend une pression plus ferme que prévu et peut parfois devenir ennuyeux. Sur le plan positif, vous n’aurez pas à vous soucier de vos écouteurs coûteux qui glissent sur le sol si vous laissez tomber l’étui. L’avant du boîtier a cinq LED pour indiquer le niveau de charge de la batterie; Bose estime jusqu’à six heures d’écoute continue pour les écouteurs eux-mêmes, plus deux frais supplémentaires liés à l’étui. Ces chiffres sont tous très comparables pour le cours. Le boîtier prend en charge le chargement sans fil et dispose d’un port USB-C si vous préférez le brancher pour des recharges plus rapides. (Quinze minutes de charge peuvent vous donner deux heures de lecture.)

Bose reprend la couronne d’annulation du bruit

La qualité audio et la suppression du bruit des écouteurs QuietComfort l’emportent facilement sur les maux de tête liés à leur cas maladroit. Bose a pris une avance notable sur ses concurrents et s’approche de l’efficacité de la suppression du bruit des écouteurs pleine grandeur. Au lieu d’une simple bascule marche / arrêt comme les AirPods Pro, Bose vous permet de choisir entre 10 niveaux de suppression du bruit. À 10 ans, ces écouteurs font un travail étonnant pour étouffer le monde qui vous entoure – mieux que Apple, Sony et d’autres concurrents. Le bruit de la rue s’estompe; le bourdonnement constant d’un climatiseur ou le vrombissement d’un ventilateur disparaît pratiquement. Je ne voyage pas beaucoup en avion pour le moment, mais je suis certain que ceux-ci feraient un meilleur travail pour couper le bruit de la cabine que les autres écouteurs. Vous pouvez même utiliser les écouteurs QuietComfort en mode antibruit même en l’absence de lecture audio si vous recherchez simplement un peu de tranquillité.

Les embouts auriculaires ont une ailette en silicone intégrée pour une stabilité accrue.

À l’opposé, descendre à zéro met les écouteurs en mode transparence totale / ambiant. Bose a réussi à attacher Apple en lui donnant presque l’impression de ne pas porter d’écouteurs du tout. Le mode de transparence des écouteurs QuietComfort semble incroyablement naturel et plaira aux personnes qui souhaitent avoir une meilleure idée de leur environnement à l’extérieur. Lorsque vous retirez l’un ou l’autre des écouteurs, celui de votre autre oreille passe automatiquement en transparence totale – puisque Bose pense que vous essayez probablement d’entendre quelque chose. (La musique s’interrompt également automatiquement lorsqu’un écouteur est retiré.)

Vous pouvez appuyer deux fois sur l’écouteur gauche pour basculer entre trois niveaux «favoris» de suppression du bruit. Les valeurs par défaut sont 10, 5 et zéro. Je n’ai vu aucun besoin de les changer, mais vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez dans l’application Bose Music. Bose vous permet également de choisir votre action préférée pour un appui long sur le bouton gauche: il peut soit annoncer l’état de la batterie, soit passer à la chanson suivante. Malheureusement, c’est là que la personnalisation des contrôles s’arrête. Voici les commandes qui vous restent:

Appuyez deux fois sur l’écouteur droit pour lire ou mettre en pause l’audio / répondre à un appel téléphonique Appuyez de manière prolongée sur l’écouteur droit pour activer Siri ou Google Assistant / refuser un appel téléphonique Appuyez deux fois sur l’écouteur gauche pour basculer entre les préréglages d’annulation du bruit Appuyez longuement sur la gauche écouteur pour vérifier le niveau de la batterie ou passer à la chanson suivante

Et c’est tout. Il n’y a aucun moyen de revenir à la dernière chanson avec les commandes intégrées, et plus frustrant est un manque complet de réglage du volume. Les Redditors aux yeux d’aigle ont repéré des contrôles de volume basés sur le balayage dans une première version du manuel d’utilisation des écouteurs QuietComfort, mais Bose l’a retiré du produit d’expédition. La société me dit qu’elle cherche toujours à ajouter un ajustement du volume via une mise à jour du micrologiciel, mais aucune décision n’a été prise. Je ne suis pas sûr de ce qui est si difficile lorsque d’autres entreprises font tout ce qu’il faut avec des écouteurs qui coûtent beaucoup moins cher. Mais si vous les achetez, faites-le en supposant que rien ne changera. Si cela s’avère être le cas, je peux vivre en modifiant le volume de mon téléphone (ou via Siri).

Les écouteurs QuietComfort ne dépassent pas de votre oreille aussi loin que le précédent SoundSport Free de Bose.

Pendant que je testais les écouteurs QuietComfort, la stabilité de la connexion entre les écouteurs et mon téléphone a été presque sans faille. C’est peut-être le résultat de la mise à niveau vers Bluetooth 5.1 ou d’autres changements internes, mais dans tous les cas, c’est une amélioration majeure par rapport au SoundSport Free, qui a subi de fréquentes pertes audio. Ce n’est pas un problème cette fois-ci. Je n’ai pas non plus remarqué d’incohérences de synchronisation audio / vidéo lorsque je vis du contenu de YouTube, Netflix ou Prime Video sur mon téléphone et mon ordinateur portable. Bose a réussi à résoudre les principaux défauts de ses véritables écouteurs sans fil d’origine.

La qualité sonore est toujours de premier ordre. Bose n’hésite pas à sculpter l’audio; Active EQ de la société amplifie les basses et hautes fréquences à des volumes plus faibles afin que la musique reste dynamique même lorsque vous ne la lancez pas. Les écouteurs QuietComfort sont très orientés vers les basses et emballent un portefeuille pour les pistes hip-hop et EDM. Mais le bas de gamme puissant se traduit également bien dans d’autres genres. À mes oreilles, ceux-ci ont une scène sonore plus large et plus riche que la concurrence (peut-être à l’exception de Sennheiser).

Trois tailles d’embouts sont livrées dans la boîte.

Une gamme de microphones aide les écouteurs QuietComfort à réaliser leur fantastique suppression du bruit.

Quel que soit le genre que vous jouez, les aigus sont détaillés sans jamais paraître durs ou aigus. Malheureusement, l’application Bose ne propose aucun moyen d’ajuster l’égaliseur pour les personnes qui n’aiment pas la signature sonore par défaut. L’égaliseur personnalisé est une option sur les écouteurs à suppression de bruit supra-auriculaires 700, c’est donc dommage de ne pas le voir sur ces écouteurs haut de gamme.

Les QuietComfort Buds gèrent également bien les appels vocaux. Ils ont une fonction «auto-voix» qui vous permet d’ajuster votre capacité d’entendre votre propre voix lors d’un appel afin que vous ne finissiez pas par parler trop fort, et ils font un bon travail pour capter votre voix et réduire le bruit de fond. que les autres peuvent clairement vous entendre. Seul l’écouteur droit peut être utilisé de manière autonome pour les appels et l’audio.

Le boîtier offre deux charges supplémentaires (12 heures) d’autonomie de la batterie.

Malheureusement, Bose n’a pas inclus le multipoint dans ces écouteurs, ils ne peuvent donc s’associer qu’à un seul appareil à la fois. L’appairage simultané est encore rare pour les écouteurs – et une force unique pour Jabra – mais si vous considérez que les AirPods Pro d’Apple peuvent désormais basculer automatiquement et instantanément entre les appareils Apple, les écouteurs QuietComfort prennent définitivement un coup de facilité d’utilisation. Le multipoint est une fonctionnalité de longue date sur les écouteurs de Bose, mais pour une raison quelconque, les ingénieurs de l’entreprise ne pouvaient pas le faire fonctionner ici.

Alors oui, les nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose à presque 300 $ ont toujours des inconvénients. Les écouteurs sont plus grands et leur étui est une unité absolue. Les commandes à bord doivent être améliorées. Ils manquent de multipoint. Mais il y a aussi beaucoup de bien: Bose a fait un bond en avant tout le monde dans la réduction du bruit (se positionnant à nouveau comme un leader) et a proposé des écouteurs au son de qualité supérieure qui fonctionnent de manière fiable. Une fois que le monde sera de retour à la vie de bureau et à l’embarquement régulier des avions, je pense que ce sera un combo convaincant – en supposant que vous ne portiez pas déjà une paire d’AirPods Pro ou de Sony 1000XM3, c’est-à-dire.

Photographie de Chris Welch / The Verge