Revoir en un coup d’œil

T

Le niveau d’ambition dans cette comédie musicale à deux mains sur les avantages et les inconvénients des médias sociaux est si élevé qu’il est inévitablement insuffisant. Public Domain est une tentative audacieuse, à la minute et techniquement sophistiquée pour créer une forme d’art hybride de verrouillage, combinant des performances en direct diffusées depuis la scène Southwark Playhouse avec des séquences vidéo (un enregistrement de l’une des performances en direct sera diffusé cette semaine. ). Malheureusement, la musique électronique est banale et le récit, principalement centré sur un influenceur millénaire et un vlogger Gen Z angoissé, terriblement flou. Le message de l’émission – hé les gars, Internet peut être vraiment mauvais, mais aussi vraiment génial – est banal.

Les deux créateurs / interprètes, l’écrivain Francesca Forristal et le compositeur Jordan Paul Clarke, ont fabriqué une tige pour leur propre dos lorsqu’ils ont décidé de créer un spectacle textuel à partir de matériel en ligne. Tout dans le script et les paroles est extrait de Twitter, YouTube et Instagram, ou des audiences du Sénat et des interviews télévisées avec Mark Zuckerberg de Facebook et sa femme Priscilla Chan.

Le modèle évident pour cela est la comédie musicale London Road d’Alecky Blythe en 2011 sur les meurtres en série d’Ipswich. Mais ce spectacle avait une narration et une focalisation géographique serrées, et travaillait des fragments de dialogue textuel dans une partition en couches. Ici, les lignes sur les avantages des employés de Facebook – «nourriture gratuite, tables de ping-pong, grands avantages pour les employés» – sont martelées dans des chansons conventionnelles qui ressemblent principalement à des jingles ou des sonneries. Et le sujet est tout simplement trop gros pour la portée d’une émission de 65 minutes.

Il démarre avec une vision utopique des amis, puis des «amis de nos amis», se connectant via Facebook dans une communauté aimante et solidaire. «Juste comme ça, nous nous sommes sentis un peu moins seuls», chantent Forristal et Clarke, pas tout à fait en harmonie. Mais, oh non: “Puis quelque chose est arrivé: FAKE NEWS!”

Nous avons à peine pris cette bombe avant de nous présenter Millie de Forristal, une étudiante en droit devenue coach de santé, et Z (Clarke), un adolescent YouTuber qui parle de comment être populaire à l’école, même s’il ne l’est pas. Tout ce que Millie semble faire est d’assurer à plusieurs reprises à ses adeptes «vous êtes mes amis» et d’affirmer son «authenticité». Et Z flippe à plusieurs reprises pour la caméra et se plaint d’être bloqué de TikTok pour une violation inconnue des directives.

Les séquences de Zuckerberg / Chan, jouées par Forristal et Clarke, se retrouvent dans ces intermèdes insipides. Les réponses glissantes de Zuckerberg aux sénateurs sont juxtaposées aux horreurs dont les modérateurs de Facebook doivent être témoins. C’est un moment particulièrement bas de la série lorsque les comptes de vidéos sur la maltraitance des animaux sont définis sur un air de bande dessinée plinkety-plonk.

Mais les créateurs ne décrivent pas entièrement Zuckerberg comme un méchant et équilibrent à plusieurs reprises les péchés des médias sociaux (dépendance, cyberintimidation, exploitation de données, désinformation) avec son potentiel pour le bien. Plutôt qu’une tentative d’être impartiale, cela ressemble à une ambivalence, une incertitude fatale sur ce que dit réellement cette émission.

Avant le montage vidéo final, qui comprend la prise d’assaut du Capitole à Washington, nous obtenons une chanson sur les personnes âgées qui ont embrassé le monde en ligne. C’est de loin la chanson la plus agréable musicalement de la soirée, mais cela ressemble aussi à une fin heureuse et giflée sur les méandres chaotiques et vaguement doomy qui ont précédé.