Je ne déteste pas utiliser le Surface Laptop Go. Cela ne m’a posé aucun problème. Mais j’ai un problème avec cela, philosophiquement.

J’ai vraiment aimé le Surface Laptop 3; J’attends avec impatience un éventuel Surface Laptop 4. Microsoft n’en a pas encore annoncé. Au lieu de cela, il a annoncé le Surface Laptop Go, un ordinateur portable plus petit et moins cher. Il s’agit d’une option budgétaire qui rivalise avec les Chromebooks et d’autres offres pour étudiants.

Eh bien, “budget”. Il y a un astérisque.

Bon produit

Format d’image 3: 2 compact et léger Il dispose d’un vrai processeur

Mauvaises choses

Pas de clavier rétroéclairé Écran basse résolution Sélection de port limitée

Il existe trois modèles de Surface Laptop Go, et je ne peux vraiment que me voir recommander l’un d’entre eux en toute bonne conscience. Le modèle de base coûte 549 $ et ne comprend que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Je ne vois pas pourquoi vous achèteriez cela – même les étudiants vont remplir 64 Go en une seconde, et vous pouvez acheter des ordinateurs portables économiques comme l’Acer Aspire 3 avec deux fois plus de RAM et de stockage (et un écran plus grand et meilleur) pour le même prix ou l’Acer Aspire 5 pour un peu plus. Le modèle suivant (699 $) comprend 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. J’ai aussi un problème avec celui-ci: 699 $ est plus que ce que je recommande de dépenser pour un ordinateur portable pour enfants (il existe de nombreuses options solides de moins de 400 $), mais je conseillerais à tous les adultes ou étudiants plus âgés de rechercher plus de 128 Go de stockage dans un ordinateur portable Windows. Ce n’est pas suffisant pour la plupart des gens et vous pouvez obtenir au moins 256 Go pour beaucoup moins cher.

Le seul modèle Laptop Go que je recommanderais est l’option haut de gamme, mais cela vient avec un prix élevé de 900 $

Et puis il y a le modèle que j’ai, qui est celui qui semble réellement utilisable sur papier. Il dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, en plus du même Core i5-1035G1 quadricœur disponible sur toute la gamme. Mais cela coûte aussi 899 $, ce qui signifie qu’il est en concurrence avec de très bons ordinateurs portables. Et je ne pense tout simplement pas que cela rivalise bien.

Une partie de la prime est certainement pour la marque et le design Surface. Le Go ne pèse que 2,45 livres, ce qui le rend nettement plus léger que le Surface Laptop 3 de 13 pouces (2,89 livres), le MacBook Air (2,8 livres) et le MacBook Pro 13 pouces (3,1 livres). Cela en fait le Surface Laptop le plus léger jamais conçu; il se sent presque en apesanteur.

Sur le couvercle se trouve le même logo brillant adjacent à Windows qui orne les autres Surface Books, Surface Laptop et Surface Pro. Mais comparé à ceux-ci, le Laptop Go ressemble un peu à un jouet. Le dessus et le couvercle du clavier sont en aluminium, mais la base est faite de ce que Microsoft appelle «un système de résine composite polycarbonate avec fibre de verre». C’est du plastique. La base est en plastique. Sa texture caoutchouteuse me rappelle l’extérieur des tablettes Fire HD d’Amazon, qui se vendent régulièrement autour de 100 $. Le clavier et le pavé tactile, bien que très fonctionnels, ont également une texture plastique et se sentent comme des affaires budgétaires.

Il y a quelques autres domaines dans lesquels Microsoft semble réduire certains coûts. Le clavier n’est pas rétro-éclairé, ce qui est une omission vraiment étrange d’un ordinateur portable à 900 $. L’appareil photo n’est pas compatible avec Windows Hello. Et la sélection de port (la même que celle du Surface Laptop 3) est limitée au port de charge propriétaire de Microsoft, à une prise audio, à un USB-C et à un USB-A.

Vous pouvez également insérer un chargeur USB-C dans ce port.

Mais la plus grande zone de compromis est l’affichage. Je suis généralement un grand fan des écrans 3: 2, et cet écran m’a permis de gagner de l’argent supplémentaire; J’ai toujours pu travailler dans plusieurs fenêtres et onglets sans effectuer de zoom arrière. Cela dit, l’écran tactile de 12,45 pouces n’a qu’une résolution de 1536 x 1024. C’est mieux que 720p mais vraiment en dessous des normes actuelles. Le Surface Go 2 de 10,5 pouces offre 1920 x 1280, et même le Lenovo Chromebook Duet de 10,1 pouces à 300 $ gère 1920 x 1200. Donc, dans ce cas, Microsoft n’a pas fourni une tonne d’espace d’écran vertical supplémentaire. Il est encore plus rasé sur les côtés d’un écran traditionnel de 1920 x 1080. Si vous recherchez un excellent écran tactile 3: 2 et que vous ne voulez pas payer un supplément pour le Surface Laptop 3, je recommande vivement le Chromebook Spin 713 d’Acer à 629 $, si Chrome OS répond à vos besoins.

Il y a certaines choses que j’aime beaucoup dans le Laptop Go. Il y a un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation (uniquement sur les modèles à 699 $ et 899 $), qui se trouve dans un emplacement pratique dans le coin supérieur droit du clavier, et il fonctionne rapidement et de manière fiable. Et l’audio était également une belle surprise. C’est dans la moyenne pour les haut-parleurs d’ordinateur portable, ce qui est bien meilleur que ce à quoi je m’attendais d’un si petit produit. Les haut-parleurs ne sont pas assez forts pour remplacer un appareil externe, mais ma musique sonnait bien et les percussions ont donné un bon coup de poing.

Le Core i5-1035G1 a un an à ce stade, mais c’est toujours une puce compétente pour ce type d’ordinateur portable. (C’est une autre raison pour laquelle je trouve le modèle de base bizarre: associer un processeur comme celui-ci avec 64 Go de stockage flash eMMC lent et 4 Go de RAM dérisoire donne l’impression de mettre un moteur de voiture sur un vélo.) Ce système conviendra parfaitement à tous vos tâches de bureau, e-mails, appels vidéo et streaming. Rien n’a chauffé et je n’ai jamais entendu les fans que lorsque j’utilisais Adobe Premiere Pro, une tâche rare pour ce type d’ordinateur. Le processeur est livré avec les graphiques intégrés UHD d’Intel, ce qui signifie que ce n’est pas un bon choix pour les jeux.

En parlant de Premiere Pro, le Laptop Go a mis une heure et neuf minutes pour exporter une vidéo 4K de cinq minutes et 33 secondes. Évidemment, nous ne nous attendrions pas à ce qu’un système de milieu de gamme fin et léger fasse exceptionnellement bien cette tâche, mais le résultat souligne le fait que vous voudrez ignorer ce produit si jamais vous vous voyez avoir besoin de faire un travail exigeant comme celui-ci. . Pour le contexte, le XPS 13 de l’année dernière avec un Core i7-10710U et des graphiques UHD a pris 24 minutes pour accomplir la même tâche.

Les performances du Go sont bonnes, mais l’autonomie de la batterie n’est pas impressionnante

J’espérais que nous pourrions voir une grande autonomie de la batterie – c’est parfois un avantage de petits appareils moins puissants comme celui-ci – mais je n’ai que six heures et 13 minutes de ma charge de travail quotidienne de bureau (qui comprend une charge de 12 à 24 onglets Chrome et des feuilles de calcul, quelques applications, y compris Slack et Spotify, et divers téléchargements) sur Better Battery (profil recommandé par Microsoft) avec l’écran d’environ 200 nits de luminosité. C’est mieux que ce que j’obtiens avec le MacBook Pro et le MacBook Air, mais pire que de nombreux ordinateurs portables plus puissants qui me durent plus de sept heures, y compris le Surface Laptop 3 de 13,5 pouces.

Le Surface Laptop Go est disponible en «platine», «grès» et «bleu glacier». Le bleu est illustré ici. Pour le moment, le modèle de base n’est disponible qu’en platine.

Microsoft affirme également que le Laptop Go prend en charge la charge rapide. Mon appareil de test était décent; il a fallu 52 minutes pour charger jusqu’à 60% avec la brique de Microsoft. J’ai exécuté ce test avec l’ordinateur pour simuler au mieux un scénario réel. L’ordinateur portable sera certainement plus rapide lorsqu’il est éteint.

Il n’y a rien que je déteste dans le Surface Laptop Go. C’est assez portable, ça a l’air sympa et ça fonctionne très bien comme conducteur quotidien pour les travaux scolaires ou le multitâche quotidien. Mais Microsoft a coupé quelques coins. Et avec ces coins coupés, je ne comprends pas pourquoi cet ordinateur portable coûte toujours 900 $.

À ce prix, vous pouvez acheter un certain nombre d’ordinateurs portables exceptionnels qui ne font pas autant de compromis. Pour 779 $, vous pouvez obtenir un HP Envy x360 avec la même RAM et le même stockage, un processeur à six cœurs avec de superbes graphiques intégrés, une autonomie d’une journée et un clavier et un écran remarquables. Pour 749 $, vous pouvez obtenir un Acer Swift 3 avec 512 Go de stockage, un écran 3: 2 et bien plus de ports. Si vous envisagez un Chromebook, le Chromebook Spin 713 à 629 $ est excellent à presque tous les égards. Je pourrais continuer encore et encore.

Tous ces ordinateurs sont un peu plus lourds que le Go mais restent assez portables – et ils ne demandent pas autant de sacrifices en échange de cette portabilité. Ils ont tous des claviers rétroéclairés, des écrans plus grands et de meilleure qualité, de meilleures sélections de ports et l’aspect et la convivialité des concurrents haut de gamme.

Cela ne me dérange pas cet ordinateur portable. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela coûte si cher.

De plus, si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, vous êtes sur le territoire des XPS 13, des MacBook et des Surface Laptop 3. (Ce dernier est assez vieux maintenant pour que vous puissiez obtenir un prix de vente sur certaines configurations si vous gardez un œil sur.)

Un ordinateur économique coûteux est un oxymore étrange

Il est compréhensible de couper les coins ronds pour un bon prix. Certains (comme le manque de reconnaissance faciale) sont compréhensibles à 900 $. Mais cet ordinateur portable ne rentre pas dans le marché actuel. Il est trop cher de rivaliser dans l’espace budgétaire, et cela fait trop de compromis pour se hisser au sommet du milieu de gamme. Quand il sera mis en vente, jetez peut-être un autre coup d’œil.