Je regarde les prototypes de liseuses en couleur depuis que je suis journaliste technique. Au début de The Verge, nous couvrions souvent la technologie d’affichage comme le Mirasol de Qualcomm ou divers prototypes d’E Ink et nous en repartions en pensant que même si ce n’était pas tout à fait prêt, ce n’était qu’une question de temps. C’est ainsi que la technologie est censée fonctionner, non? Nous le voyons sous une forme inachevée lors d’un salon professionnel et il apparaît dans les produits grand public quelques années plus tard.

Inutile de dire que cela ne s’est pas avéré être le cas. Amazon et Kobo ne vendent toujours pas de liseuses couleur, et si quoi que ce soit, la perspective semble encore plus éloignée qu’il y a dix ans, maintenant qu’il est possible de vendre des tablettes LCD passables pour bien moins de 100 $. Ils n’ont pas la durée de vie de la batterie ou la lisibilité extérieure d’E Ink, mais il est clair que c’est une préoccupation de niche.

E Ink travaille toujours sur l’idée, cependant, et cette année, la société a livré sa meilleure photo à ce jour avec une technologie d’écran couleur appropriée pour les lecteurs électroniques: Kaleido. J’ai testé l’un des premiers lecteurs électroniques à utiliser ce type d’écran, le nouveau PocketBook Color à 199 € (234 $), et bien que ce ne soit pas un appareil parfait, il est assez bon pour me donner de l’espoir dans l’avenir de la couleur E Encre.

Bon produit

La technologie d’écran Kaleido est un grand pas en avant Bonne autonomie de la batterie Conception simple et solide

Mauvaises choses

Trop petit pour la plupart des contenus en couleur L’écran n’a pas fière allure avec les livres monochromes Le magasin manque

PocketBook est un fabricant de liseuses électroniques dont le siège est en Suisse et qui vend principalement sur divers marchés européens. La société existe depuis 2007 et affirme être le troisième plus grand fabricant au monde de liseuses électroniques haut de gamme à base d’encre E, ce qui la place probablement derrière Amazon et le Kobo de Rakuten.

L’écran mis à part, le PocketBook Color n’a pas l’air très différent des autres liseuses électroniques 6 pouces. Tout est en plastique, mais le design est assez élégant avec une finition argentée mate à l’arrière et une texture douce au toucher à l’avant. Vous trouverez un bouton d’alimentation, un port micro USB (boo) et un slot microSD (yay) sur le bord inférieur. Il existe un adaptateur de prise micro USB vers casque fourni pour que vous puissiez écouter des livres audio, et l’appareil prend également en charge Bluetooth pour les écouteurs sans fil.

Il y a des boutons d’accueil, de menu et de changement de page situés sous l’écran, et ils sont tous facilement accessibles; à 160g, le PocketBook Color est suffisamment léger pour tenir avec votre pouce en bas. Je préfère en fait cela aux boutons de changement de page montés sur le côté sur les précédents Kindles que j’ai possédés, qui n’ont jamais vraiment eu l’impression qu’ils étaient à la bonne hauteur – du moins pas pour mes pouces.

Le PocketBook Color exécute un système d’exploitation Linux personnalisé qui comprend diverses applications. Il existe un navigateur Web, une application de notes et même des jeux comme les échecs et le sudoku. Les performances de rotation de page et de menu sont raisonnables, sinon aussi rapides que celles de mon Kindle Oasis. La durée de vie de la batterie a été très bonne – je n’ai pas chargé le PocketBook Color depuis des semaines.

Tout cela est assez bien, mais le PocketBook Color serait un appareil tout à fait banal si ce n’était pour l’écran. Alors parlons de l’écran.

L’élément clé des écrans Kaleido est qu’E Ink a développé une matrice de filtres couleur plus fine et de meilleure qualité que celle utilisée dans son ancienne technologie Triton, qui nécessitait une couche de filtre couleur à base de verre sur le dessus du panneau monochrome. E Ink affirme que les écrans Kaleido peuvent afficher jusqu’à 4096 couleurs et 16 niveaux de gris, ce qui est le même que celui prétendu pour Triton, mais la reproduction globale des couleurs est bien améliorée.

Le problème est que le réseau de filtres de couleur réduit considérablement la résolution globale de l’écran, car il se trouve devant les microcapsules E Ink monochromes. L’écran de 6 pouces du PocketBook Color a une résolution de 1072 × 1448 lors de l’affichage de contenu en noir et blanc, ce qui donne une densité de pixels élevée de 300 ppp, mais les zones de l’écran qui affichent des couleurs voient la densité de pixels tomber à 100. Le filtre est également visible lors de la lecture de contenu monochrome si vous regardez de près, ce qui donne à l’écran un aspect légèrement plus granuleux que les liseuses électroniques conventionnelles modernes.

L’écran est à son meilleur à l’extérieur

Les écrans Kaleido ne vont évidemment pas concurrencer les tablettes en termes de luminosité, de contraste ou de dynamisme. Mais j’aime utiliser le PocketBook Color dans les mêmes situations où je préfère utiliser un Kindle sur un iPad. L’écran est à son meilleur à l’extérieur au soleil – je comparerais la reproduction des couleurs à un journal fané en quelques jours. Pas vraiment étonnant, alors, mais certainement lisible et sans éblouissement. La résolution n’est pas non plus un gros problème en pratique, car le texte reste net et les images semblent bonnes à des distances de visualisation normales.

L’écran est moins impressionnant à l’intérieur, car il faut vraiment utiliser la lumière avant pour voir beaucoup de choses. Montez trop haut et vous n’avez plus vraiment l’impression de regarder une liseuse électronique, mais les couleurs sont difficiles à distinguer à une luminosité trop faible. J’ai trouvé que le régler à environ 30% de luminosité offrait généralement le meilleur équilibre entre couleur et confort. Mais avec l’éblouissement et la consommation d’énergie moins préoccupants à la maison, je serais plus susceptible d’utiliser une tablette ordinaire en premier lieu.

Dans l’ensemble, je pense que Kaleido est imparfait mais au moins viable en tant que technologie d’écran de lecteur électronique, et le PocketBook Color est de loin le meilleur lecteur électronique couleur que j’ai jamais vu. Mais son plus gros problème est que je ne savais tout simplement pas quoi en faire.

La boutique PocketBook propose une sélection extrêmement limitée de contenu en anglais. Je ne vais pas trop critiquer le produit pour cela, car il n’est même pas vendu sur les marchés anglophones, mais vous devriez vous attendre à devoir le charger avec votre propre contenu sans DRM si vous choisissez d’importer. Le PocketBook Color prend en charge plusieurs formats de livres, notamment EPUB, CBR, CBZ, MOBI et PDF, et vous pouvez synchroniser des fichiers avec l’appareil via Dropbox ou via le propre service cloud de PocketBook, qui est simple et rapide.

Mais même dans un monde où le PocketBook Store regorge de best-sellers, ou où vous avez des copies légales et sans DRM de tout ce que vous voudriez lire, le PocketBook Color ne serait pas le meilleur moyen de tirer le meilleur parti d’un Écran Kaleido. En gros, c’est trop petit. Les magazines et les bandes dessinées ont l’air bien, mais ils sont tout simplement trop difficiles à lire sur un écran de 6 pouces. Le manga est un bon choix, mais a tendance à être massivement en noir et blanc. Les livres ordinaires avec des illustrations en couleur ou des graphiques occasionnels fonctionnent assez bien, mais ce n’est pas un cas d’utilisation très courant ou passionnant, et les liseuses monochromes ont une meilleure qualité d’écran globale.

Il existe des modes de zoom, de mise à l’échelle et d’affichage de panneaux individuels, mais je ne les ai pas trouvés très pratiques ou efficaces. Bien que les performances du PocketBook Color soient généralement bonnes, il n’est pas vraiment à la hauteur de la tâche de manipuler un gros PDF. Je serais vraiment intéressé par une version de cet appareil avec un écran de 8 ou 9 pouces, car je pense que ce serait bien mieux adapté au type de contenu qui fonctionne le mieux sur l’écran Kaleido.

La seule chose qui a fière allure sur le PocketBook Color, ce sont les couvertures de livres, et vous savez ce qu’elles disent sur le fait de juger des livres sur celles-ci. Si quoi que ce soit, cependant, c’est peut-être ce qui motive l’adoption de la technologie. C’est vraiment agréable de regarder votre bibliothèque et la librairie en couleur – même E Ink lui-même vend Kaleido comme permettant «une expérience d’achat de livres électroniques plus pleinement réalisée». Si quelque chose veut convaincre Amazon, vous penseriez que ce serait ça.

Color E Ink n’est pas encore tout à fait là. Même si le PocketBook Color est le meilleur appareil du genre à ce jour, il est difficile de le recommander aux lecteurs électroniques traditionnels à moins que vous ne sachiez ce que vous voulez lire, étant donné qu’il est presque deux fois le prix d’un Kindle Paperwhite. Avez-vous déjà une liseuse de 6 pouces et l’utilisez souvent pour des choses que vous aimeriez pouvoir lire en couleur? Cela vaut peut-être la peine d’être vérifié. Attendez-vous un appareil de lecture de bandes dessinées parfait? Ce n’est pas ça.

Je ne pense pas que Kaleido dans sa forme actuelle soit la technologie qui va intégrer la couleur E Ink, mais elle y parvient. Même si la reproduction des couleurs ne rivalisera jamais avec les tablettes LCD, un écran plus grand avec une netteté égale (ou idéalement supérieure) serait idéal pour lire des choses comme des bandes dessinées et des magazines à l’extérieur, et l’avantage de la durée de vie de la batterie reste significatif.

L’encre E couleur Kaleido est bonne pour les mêmes raisons que l’encre E monochrome. Cependant, il comporte encore de nombreux compromis et le PocketBook Color n’est pas l’appareil qui montrera son véritable potentiel. Gardez un œil sur cette technologie, cependant – pour la première fois depuis longtemps, on a l’impression que les lecteurs électroniques couleur pourraient bientôt être viables.