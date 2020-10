Tout le monde n’a pas la facilité d’avoir des écouteurs sans fil pour s’adapter confortablement. Il semble que les entreprises de technologie dimensionnent toutes leurs embouts en silicone différemment et que les embouts en mousse, aussi bons qu’ils puissent être, ne résolvent pas toujours le problème. Il y avait donc beaucoup d’excitation plus tôt ce mois-ci lorsque Ultimate Ears a annoncé les 250 $ UE Fits, une paire d’écouteurs qui peuvent épouser la forme de votre oreille pour un confort inégalé.

Les écouteurs utilisent un processus de moulage de 60 secondes qui ne nécessite pas une visite chez votre audiologiste local ou une prise d’empreinte de chaque oreille avec un kit à domicile qui doit être envoyé par la poste. Cette approche est une évolution de la technologie que la société mère Logitech a repris grâce à son acquisition de Revols. Ultimate Ears ne correspond pas tout à fait aux résultats parfaits et uniques pour vous que vous obtenez avec des embouts d’oreille personnalisés coûteux que les musiciens professionnels utilisent. Mais les UE Fits se rapprochent suffisamment pour être plus confortables que n’importe quel embout d’écouteur ordinaire que j’ai jamais essayé. Le processus de moulage est quelque chose de spécial, mais les écouteurs eux-mêmes suivent des concurrents aux prix similaires de quelques manières décevantes.

Verge Score 7,5 sur 10

Bon produit

Ajustement unique et unique Bonne qualité sonore Longue durée de vie de la batterie de huit heures Boîtier de charge compact

Mauvaises choses

Commandes limitées Pas de mode transparence / passthrough Résistance à la transpiration peu brillante Pas de pause automatique ou de chargement sans fil

Mais d’abord, couvrons ce processus d’adaptation. Les UE Fits sont livrés avec de grands embouts auriculaires – si vous pouvez toujours les appeler ainsi – avec une couche externe de silicone souple. Sous le silicone, il y a un gel contenant un photopolymère qui réagit à la lumière. Lorsque vous déballez les Fits, un avertissement indique qu’ils sont sensibles à la lumière et vous êtes encouragé à télécharger l’application mobile et à être prête à l’emploi avant de les sortir de l’emballage. (Ne transpirez pas trop. La sensibilité n’est pas si extrême que vous les gâcherez s’ils s’absentent pendant un moment.)

L’emballage UE Fits avertit que les embouts sont sensibles aux rayons UV.

Ce n’est pas votre expérience typique de déballage des écouteurs.

Chaque oreillette est dotée de LED violettes brillantes qui durcissent le gel pendant la séance de moulage d’une minute et le durcissent à la forme de votre oreille. L’application UE Fits vous guide à travers tout cela. Il commence par vous demander de mettre les écouteurs jusqu’à ce qu’ils soient confortables et que les basses du test sonore soient à votre goût.

L’UE s’adapte avec leurs embouts avant le processus de moulage.

Après cela, on vous dit de maintenir fermement chaque écouteur en place – vous devrez poser votre téléphone – et le processus commence. Pendant le moulage, les pointes se réchauffent, ce qui est une sensation inhabituelle pour quelque chose dans vos oreilles. Cela ne devient jamais inconfortable (Ultimate Ears le compare à la température d’un bain chaud), mais cela attirera certainement votre attention. Ainsi, l’application vous rappelle de rester calme et de garder votre mâchoire détendue pour éviter de gâcher la coupe.

Ma première tentative de moulage a en fait «échoué», selon l’application; J’ai vu un message d’erreur après environ 40 secondes indiquant que le processus avait été interrompu. (Ce n’était pas vraiment vrai. L’application indique uniquement aux voyants de s’allumer, et le reste relève de la science, il n’y a donc pas grand-chose qui puisse mal tourner.)

Le secret du processus de moulage est la science. Et ces LED intégrées.

Lorsque le gel réagit aux LED, les embouts se réchauffent.

Par la suite, je pourrais certainement faire la différence entre le moule fini et ce que les Fits se sentaient hors de la boîte. Le résultat final n’a pas les mêmes contours évidents qu’un embout véritablement personnalisé et ne s’enfonce pas aussi profondément dans votre conduit auditif. Avec cette approche, les ajustements de forme et les bosses sont plus subtils. Mais j’ai trouvé que les Fits finis étaient capables de glisser dans mon oreille avec un confort fantastique et sont restés plantés de manière rassurante une fois dedans. Même une fois le processus terminé, les pointes restent douces au toucher et flexibles.

Le premier ensemble que j’ai essayé était les conseils par défaut qui, selon Ultimate Ears, devraient fonctionner pour 95% des clients. Mais comme je me tourne presque toujours vers des pointes de grande taille, la société m’a également donné une plus grande paire. Effectivement, j’ai trouvé que ceux-ci fonctionnaient encore mieux en matière d’isolation acoustique. (Les Fits n’ont pas de suppression active du bruit, c’est donc important.) Les deux tailles offraient un ajustement régulier et le genre de confort où je pourrais les porter pendant des heures sans y penser. Ultimate Ears dit que les Fits sont livrés avec une garantie de satisfaction sur leur ajustement, et la société enverra aux clients un deuxième ensemble de conseils s’ils bâclent le premier ou ont besoin d’une taille de départ différente.

Les UE Fits clouent définitivement la partie «correspond» de leur nom. Et maintenant que je les ai, je souhaite pouvoir utiliser ces conseils sur d’autres écouteurs – comme les glisser sur mon Powerbeats Pro pour les entraînements. Je pense que ce concept d’ajustement personnalisé donne à Ultimate Ears beaucoup de pistes pour les futurs produits.

Le processus de moulage ajoute des courbes et des bosses subtiles pour correspondre à la forme de votre oreille.

Heureusement, vos 250 $ ne servent pas uniquement à cet ajustement: ces écouteurs sonnent également très bien. Chaque bourgeon abrite un seul haut-parleur (contrairement aux IEM professionnels qui en ont souvent deux ou plus), mais cela suffit tout de même pour une réponse des basses respectable et une excellente reproduction musicale détaillée. L’application UE Fits vous permet d’appliquer des paramètres d’égalisation personnalisés et d’enregistrer vos favoris, mais je suis resté fidèle au profil «signature» car c’est ce qui sonnait le plus souvent. En écoutant la nouvelle compilation Tom Petty Wildflowers & All The Rest, les Fits ont pu couvrir des remasters, des sessions de démonstration à domicile et des enregistrements en direct et les ont tous fait briller avec une profondeur et une excellente séparation des instruments. Ces écouteurs peuvent sonner fort lorsque des chansons comme «Don’t Wanna» de HAIM le justifient, mais gèrent également les pistes acoustiques plus brutes de Shape and Destroy de Ruston Kelly. Les Fits prennent en charge les codecs Bluetooth AptX, AAC et SBC.

Ultimate Ears dit que les Fits peuvent durer jusqu’à huit heures de lecture continue, ce qui se trouve dans le niveau supérieur pour la durée de vie de la batterie sur de véritables écouteurs sans fil. L’étui de transport compact en forme de galet, qui n’a pas de charge sans fil mais utilise heureusement USB-C, emballe encore 12 heures. Pendant que je testais les écouteurs, j’ai rencontré des bugs lorsqu’ils étaient assis dans l’étui. Le logo UE sur l’écouteur pulsait lentement pour indiquer la charge (comme prévu), mais l’autre écouteur clignotait rapidement et semblait penser qu’il était en mode d’appariement. La société me dit qu’elle est consciente de ce bogue et qu’il sera corrigé dans une mise à jour du firmware. En tant qu’effet secondaire de ce problème, j’ai également parfois entendu un effet sonore de sonar ping dans l’écouteur gauche – même lorsqu’il était couplé et que la musique jouait. Les Fits utilisent de manière frustrante des sons de bip et de bloop pour le retour audio, et je préfère de loin les invites vocales simples pour une idée plus claire de ce qui se passe.

Les UE Fits trébuchent également en ce qui concerne les commandes intégrées. Vous pouvez appuyer deux fois sur la tige de l’un ou l’autre des écouteurs et choisir ce que vous voulez faire (lecture / pause, sauter des pistes, volume, assistant vocal, etc.), mais le double-tap est le seul geste pris en charge par Fits. C’est limitant par rapport à la plupart des autres écouteurs et signifie que vous retirerez régulièrement votre téléphone. Pourtant, je suis un fan du facteur de forme global; la forme allongée de la pilule rend indubitable que vous portez des écouteurs, mais permet également une manipulation facile.

La forme allongée de la pilule rend le Fits facile à manipuler et à mettre dans vos oreilles.

Les UE Fits ne sont classés IPX3 que pour leur résistance à la transpiration, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

La résistance à l’eau est un autre inconvénient. Les Fits sont classés IPX3, ce qui devrait les rendre semi-résistants à la transpiration. Mais je suis un pull lourd, et comme ceux-ci n’ont pas les cotes IPX6 ou IPX7 des bourgeons axés sur le fitness, je serais un peu anxieux de les utiliser pendant l’entraînement. Ultimate Ears a également ignoré les fonctionnalités qui deviennent le statu quo, comme la mise en pause automatique lorsqu’un écouteur est retiré. Et les Fits n’offrent aucun mode de transparence, que certaines personnes pourraient considérer comme un facteur décisif. Vous pouvez toujours voir ce qui se passe autour de vous lorsque la musique est mise en pause, mais une fonction d’écoute aurait été bien pour ce prix.

Donc, comme vous pouvez le voir, vous échangez quelques choses remarquables contre ce confort inégalé que les Fits offrent tout au long de leur processus de moulage. Mais je peux au moins dire qu’ils ont été stables en ce qui concerne la lecture audio, sans épisodes de coupures ou d’interférences Bluetooth visibles. Les performances du microphone sont correctes, car les Fits sont équipés de deux microphones sur chaque oreillette pour bloquer le bruit du vent. Certains appelants ont dit que ma voix était un peu mince, mais tout le monde pouvait bien me comprendre.

Le boîtier de charge est bien compact, mais il manque de charge sans fil.

Je pense que je recommanderais UE Fits aux personnes qui ne sont jamais pleinement satisfaites de la sensation des AirPods ou des Galaxy Buds du monde dans leurs oreilles. 250 $ est cher; c’est juste là-haut avec les AirPods Pro et non loin des nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose. Et vous manquez une partie de ce que ces produits offrent, à savoir la suppression du bruit. Si vous êtes parfaitement d’accord avec les embouts auriculaires ordinaires, je ne peux pas dire que la qualité sonore du Fits surpasse considérablement les autres écouteurs haut de gamme dans leur gamme de prix (ou même légèrement en dessous). Mais les UE Fits sont la preuve que ce concept de moule de 60 secondes fonctionne et fonctionne extraordinairement bien. Ils constituent un juste milieu fascinant entre les embouts d’oreille de tous les jours et les IEM professionnels à coût prohibitif. Je suis impatient de voir d’où vient Ultimate Ears.

Photographie de Chris Welch / The Verge