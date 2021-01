Excité? Belinda et Christian Nodal accueillent un nouvel être | Instagram

Bien que maintenant aussi Belinda et Christian nodal Ils devront partager plus de responsabilités pour s’occuper d’un nouveau membre, le couple est content de l’idée et ils l’ont fait connaître à leurs fans via leur compte Twitter.

Beaucoup de ses adeptes espèrent que le couple le plus célèbre du moment de la nouvelle de leur mariage ou de leur grossesse à venir, c’est maintenant que Belinda et Christian Nodal ont une nouvelle illusion et c’est le Sonoran lui-même qui révèle la nouveauté à ses disciples.

Bien que le couple n’ait encore rien précisé sur les plans qu’il dévoilera à un moment donné, au moins l’arrivée de ce nouveau membre les préparera d’une certaine manière à assumer une responsabilité encore plus grande comme celle d’un enfant.

Il ne faut pas oublier que jadis, Belinda était très triste de la perte de son chiot bien-aimé. “Gizmo«Qui il a assuré après avoir fait ses adieux, il le porterait toujours dans son cœur.

C’est maintenant qu’avec Christian Nodal, et une nouvelle créature qui entre dans leur vie, l’interprète de “Lumière sans gravité“offrira tout son amour, ses bras ne seront plus vides!

Bienvenue dans la famille «4», était le message avec lequel Nodal accompagnait l’image en noir et blanc d’un chiot.

C’est le chanteur de musique régional lui-même, Chistian Nodal qui a présenté ses adeptes à travers son compte Twitter le nouveau fils qu’il a avec Belinda, un chiot tendre à qui ils donneront sûrement tout leur amour.

Jusqu’à présent, apparemment, le petit être n’a pas encore de nom, selon les brèves informations révélées par le chanteur de “Adiós Amor”, Beli sera peut-être chargé de trouver un nom approprié pour le “perri-son” dont maintenant les deux prendra soin.

Le couple aime beaucoup les animaux de compagnie, la preuve en sont quelques-unes des images que l’auteur-compositeur-interprète de la musique régionale mexicaine a joué avec son amour pour chien qu’il appelle “Zoro”.

Apparemment, Nodal est un fan régulier de l’anime japonais “One Piece”, où “Zoro” est l’un des personnages principaux de cette série.

De son côté, ces derniers jours, “Beli” était très triste et dévastée devant ses fans après avoir perdu son ancien fidèle compagnon, un chien Chihuahua nommé “Gizmo”.

L’amie de la célèbre chanteuse l’accompagnait depuis 13 ans et malgré des problèmes de santé, “Gizmo” avait eu du mal à plusieurs reprises à continuer avec son bien-aimé propriétaire, cependant, mercredi dernier, l’animal n’était plus Il a pu continuer à vivre après avoir subi une crise en raison d’un souffle cardiaque qui le tourmentait depuis plusieurs années.

La belle chanteuse a fait un adieu très émouvant sur les réseaux sociaux, qu’elle a accompagné de plusieurs images sur les moments qu’ils auraient partagés ensemble, “Beli” a honoré sa mémoire avec la promesse de ne pas l’oublier et de toujours la porter dans son cœur.

La plus grande tristesse, j’étais mon compagnon, mon Gizmo, mon ange gardien, 13 ans ensemble. Je ne peux pas exprimer la douleur que je ressens dans mon cœur, dans ma poitrine », faisait partie du grand message que« Sapito »a diffusé sur leurs réseaux sociaux.

Immédiatement, le soutien de ses fans était présent et ils ont réagi avec plusieurs messages émotionnels dans lesquels ils ont offert une consolation à la chanteuse pour avoir fait face à cette perte.

Bien que dans certains commentaires, ils aient suggéré d’avoir un autre animal de compagnie, beaucoup de ses fidèles admirateurs ont déclaré que c’était quelque chose que tout le monde ne pouvait pas comprendre, alors ils l’ont compris mieux que quiconque.