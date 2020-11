UNE

s Ian Poulter a pris le 12e tee lors de la dernière manche du Masters de l’année dernière, il l’a fait avec un véritable tir lors d’une première victoire majeure et en fermant le livre sur le conte de fées de Tiger Woods.

Mais, sur le trou le plus court d’Augusta, Poulter a trouvé l’eau atrocement – comme l’ont fait quatre des six derniers golfeurs sur le parcours d’Augusta ce jour-là – alors que la pression montait.

Avec le retard de Covid, Poulter a eu 19 mois pour s’y attarder et, à la question de savoir si cela le ronge encore, il dit: «Je me réveille tous les soirs à 3h du matin en pleurant», avant de rire.

«Quand vous le frappez à 160 mètres, il fait 144 et dribble dans l’eau, ce n’est qu’une anomalie», a-t-il déclaré. «Ce n’est pas censé arriver. Vous devez juste faire demi-tour et penser que vous ne pouvez pas vivre votre vie en vous inquiétant d’un tir qui ne s’est pas produit.

«J’ai joué 600 événements dans ma vie et en ai remporté 16, donc on s’habitue à ne pas gagner, ce qui est horrible de jouer au golf.

«C’est celui qui s’est échappé. On a eu une chance, on était en lice et c’est dommage que je n’ai pas pu me rapprocher. Mais c’est tout, à la seconde où vous sortez de l’allée d’Augusta, vous dites que c’était décevant et vous passez à autre chose.

Poulter ne manque pas de force mentale et revient à Augusta avec une conviction sincère qu’il peut gagner l’événement. Et, en préparation, il a été à proximité du cours en Géorgie pendant plus d’une semaine.

«Je veux dire, j’ai 44 ans maintenant et Tiger l’a remporté à 43 ans l’an dernier, donc c’est faisable», a-t-il déclaré. «Quel âge avait Jack Nicklaus quand il a gagné? Je pense qu’il avait 46 ans. Ils sont tous les deux un peu meilleurs que moi, mais je pense que l’âge n’est qu’un chiffre et je vois l’Augusta National comme un excellent terrain de golf et un endroit auquel il faut vraiment réfléchir.

Poulter apprécie Augusta et compte sept classements parmi les 20 premiers mais, comme il le dit: «Je n’ai toujours pas de Green Jacket à mon nom.»

Il est revenu brièvement sur l’European Tour pour respectivement cinquième et sixième respectivement au championnat BMW PGA et au championnat écossais, avant de terminer 12e à la CJ Cup aux États-Unis alors qu’il était gêné par un problème.

Poulter en action à la CJ Cup à Las Vegas

Dans les semaines qui ont suivi, il a subi de la physiothérapie, de la thérapie au laser et de l’acupuncture pour détendre le muscle aggravé, au point qu’il est retourné pratiquer à Augusta jeudi, se sentant prêt pour le dernier majeur d’un 2020 bizarre.

Quant à savoir sur quels atouts le changement de novembre pourrait jouer, Poulter n’est pas sûr. «C’est la question sans réponse», dit-il. «Eh bien, Bryson DeChambeau (ci-dessus) s’il le frappe à 400 mètres du départ. Aller à 160 pieds dans les airs au-dessus des arbres, ça marche. Je dirais qu’il est le favori rouge en ce moment.

Cela soulève le problème de la force brute qui domine le jeu et Poulter hésite à critiquer, tout en donnant le sentiment qu’il est inquiet de la façon dont le jeu se déroule.

«Le golf a connu son plus grand succès depuis 2008, donc il crée clairement des discussions, de l’intérêt et un peu de différence», a-t-il déclaré. «Les joueurs repoussent les limites autant qu’ils le peuvent avec la technologie et il sera intéressant de voir ce que font les organes directeurs s’ils sentent que les joueurs deviennent trop forts et frappent la balle trop fort. Nous verrons s’ils veulent faire quelque chose pour le changer.

«Quoi qu’il arrive, cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais j’apprendrai à mon fils à tirer le meilleur parti de son corps et j’essaierai de le faire frapper aussi fort que possible.

Malgré son âge, Poulter a toujours toute l’énergie d’un homme plus jeune dans son jeu et se contente naturellement de ses réalisations. Mais on ne peut nier le sentiment qu’il aimerait reproduire la performance des Masters de l’année dernière, à l’exception d’une tournure différente des événements à partir du 12e.

«C’était un grand buzz l’an dernier, tout le monde ici essayait de retenir Tiger», a-t-il déclaré. «C’était formidable d’en faire partie et de jouer avec Tiger samedi et tous les deux ont très bien joué ce samedi.

«Je me sens toujours frais à 44 ans, ce qui est génial, et je n’ai pas de problème à vieillir. Si je devais m’arrêter aujourd’hui, je serais un homme heureux, mais je vais continuer et continuer à en profiter.