Un rapport d’état sur l’usine de Foxconn dans le Wisconsin décrit un projet qui a été loin de sa course. Le rapport, publié ce mois-ci par la Division du budget exécutif et des finances du Wisconsin et obtenu par le biais d’une demande d’enregistrement, confirme que l’entreprise n’a pas construit l’énorme usine LCD Gen 10.5 spécifiée dans son contrat. Il indique également que le bâtiment qui, selon la société, est une plus petite usine d’écrans LCD Gen 6 ne montre aucun signe de fabrication d’écrans LCD dans un avenir prévisible et «pourrait être mieux adapté à des fins de démonstration».

Le rapport note que Foxconn a reçu un permis d’utiliser son soi-disant «Fab» pour le stockage, que The Verge a rapporté pour la première fois cette semaine. De plus, selon un expert du secteur consulté par l’État, Foxconn n’a pas commandé l’équipement nécessaire à la fabrication d’écrans LCD. Si le bâtiment devait être utilisé comme une usine de fabrication d’écrans LCD, l’expert note qu’il s’agirait de la plus petite génération 6 au monde et “semblerait être plus une vitrine qu’une entreprise viable à long terme.”

«Les contribuables ont pleinement respecté leur part de l’accord à ce jour, contrairement aux destinataires.»

Si une fabrication liée à l’écran LCD devait avoir lieu dans le bâtiment, selon l’analyse, il ne s’agirait probablement que de l’assemblage final de composants produits ailleurs et importés au Wisconsin. Un tel projet aurait un impact beaucoup moins important sur les chaînes d’approvisionnement locales et n’emploierait pas les 13 000 travailleurs prévus dans le contrat de Foxconn avec l’État.

Le secrétaire du département de l’administration du Wisconsin, Joel Brennan, a déclaré dans une interview accordée à The Verge aujourd’hui que «clairement, la génération 6 qui a été discutée et construite à Mount Pleasant n’est pas similaire aux autres usines de génération 6 dans le monde. Brennan a déclaré que la note était un effort pour consulter des experts de l’industrie afin de mieux comprendre la portée du projet actuel de Foxconn et son impact potentiel sur l’État. «Il y avait une critique justifiée de la [former Governor Scott] L’administration Walker pour avoir conclu ce contrat et ne pas avoir vraiment recruté d’experts extérieurs pour une industrie qui était nouvelle dans le Wisconsin », a déclaré Brennan. «Il s’agit de nous assurer que nous pouvons utiliser la meilleure expertise dont nous disposons à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement de l’État afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles.»

Le rapport fournit l’explication la plus complète de la raison pour laquelle l’État a rejeté les subventions de Foxconn jusqu’à présent. La semaine dernière, la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), qui supervise l’accord, a refusé à l’entreprise son premier versement de crédits d’impôt remboursables de près de 3 milliards de dollars parce qu’elle n’a pas construit le «Gen 10.5 Fab» spécifié dans son contrat.

Le projet que Foxconn a poursuivi à la place, selon la nouvelle analyse, n’aurait pas justifié le paquet de subventions record adopté par le gouvernement d’alors. Scott Walker, ni requis l’infrastructure que l’État et les gouvernements locaux ont construit pour la soutenir. «Les contribuables ont pleinement respecté leur part de l’accord à ce jour, contrairement aux bénéficiaires», indique le rapport. En fait, «les contribuables de l’État ont dépensé autant sinon plus que» Foxconn a pour l’amélioration du prétendu campus de fabrication de l’entreprise. The Verge a précédemment rapporté que les gouvernements des États et locaux ont dépensé au moins 400 millions de dollars pour le projet, principalement sur des terrains et des infrastructures dont l’entreprise n’aura probablement jamais besoin. Foxconn a répertorié environ 300 millions de dollars de dépenses en capital à la fin de 2019.

Il n’y a aucun moyen prévisible que le projet Foxconn emploiera n’importe où près du nombre de personnes qu’il était censé employer en vertu du contrat avec le Wisconsin. À la fin de l’année dernière, elle n’employait que 281 personnes éligibles aux termes du contrat, au lieu des 2 080 qu’elle était censée utiliser, voire des 520 qu’elle devait employer pour obtenir des subventions fiscales. À la fin de 2022, il était censé employer 13 000 travailleurs. Et ces chiffres vont dans la mauvaise direction. L’enquête de The Verge a révélé que Foxconn avait recruté un grand nombre d’étudiants locaux et de jeunes diplômés étrangers avec des visas à la fin de 2019 alors qu’il tentait d’atteindre le seuil d’emploi nécessaire pour recevoir des subventions, pour licencier de nombreux employés une fois la date limite dépassée. Le rapport de l’État note que les chiffres de l’emploi de Foxconn ont chuté cette année, et «un schéma de pics d’embauche à la date limite de déclaration des emplois de fin décembre suivie de baisses dans les mois suivants» ne parvient pas à respecter l’obligation contractuelle de Foxconn de maintenir les niveaux d’emploi pendant plusieurs années. .

«La fusion des cultures qui a eu lieu ces dernières années se reflète quelque peu dans le documentaire ‘American Factory’.»

L’État a averti Foxconn que son projet actuel n’est pas admissible à des subventions depuis plus de 16 mois, mais la société a jusqu’à présent refusé de réviser le contrat. Une période de règlement cet été s’est terminée sans accord. WEDC n’a pas répondu à une demande de commentaires, mais a précédemment déclaré son ouverture à réviser le contrat pour refléter ce que Foxconn fait actuellement.

«Je vous ai exprimé mon engagement à aider à négocier des conditions équitables pour soutenir la vision nouvelle et profondément modifiée de Foxconn pour le projet», a écrit Missy Hughes, PDG de WEDC, à Foxconn avec le refus de subvention. «La porte de WEDC reste grande ouverte pour soutenir l’expansion de votre entreprise dans le Wisconsin.»

Foxconn n’a pas répondu à une demande de prépublication de commentaires pour l’enquête de The Verge cette semaine, mais il a ensuite publié une déclaration niant avoir embauché des employés uniquement pour obtenir des subventions fiscales.

En ce qui concerne l’échec de la société à construire des écrans LCD et deux ans passés à passer d’une idée à l’autre (co-working, pisciculture, construction de sphères de verre géantes), la société a déclaré: “ Les progrès de Foxconn dans le Wisconsin ont été réalisés malgré les douleurs de croissance de l’homme, notamment la nécessité de explorez de nouvelles opportunités commerciales, ajustez-vous aux changements des besoins mondiaux des clients et à une industrie technologique mondiale en constante évolution. »

En ce qui concerne l’environnement de travail chaotique et toxique signalé par de nombreux employés de Foxconn, la société a déclaré: «De nombreux employés du Wisconsin ont réussi à relever nos défis tels que l’assimilation des différences culturelles, l’adaptation aux besoins changeants de l’entreprise et la recherche de moyens de contribuer à l’entreprise. à mesure que leurs rôles évoluent. La fusion des cultures qui a eu lieu ces dernières années se reflète quelque peu dans le documentaire American Factory.

The Verge a rapporté qu’un dirigeant de Foxconn a mandaté des employés pour regarder le film Netflix, dans lequel l’incursion d’une entreprise de verre chinoise dans les fondateurs du Midwest au milieu de conflits culturels, et la direction américaine est remplacée par le leadership chinois. Les employés de Foxconn y voyaient une similitude alarmante avec leur propre expérience.

Foxconn a déclaré qu’il restait attaché au Wisconsin mais que le refus de subventions par le WEDC «menace les négociations de bonne foi» sur un nouveau contrat.

Une déclaration le même jour du fondateur de Foxconn, Terry Gou, a cependant frappé un ton plus inquiétant, liant l’avenir du projet au soutien continu de l’État et, implicitement, à la réélection du président Donald Trump. «Foxconn travaillera en tant que partenaire avec ceux qui traitent l’entreprise comme un partenaire», a écrit Gou. «Foxconn restera attaché à l’achèvement et à l’expansion continue de notre projet et de nos investissements dans le Wisconsin tant que les décideurs aux niveaux fédéral, étatique et local resteront engagés envers Foxconn et les objectifs de développement technologique très importants qui motivent les investissements de l’entreprise, en tant que président Trump a fait.”

Foxconn n’a pas répondu à une demande de commentaire.