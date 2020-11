UNE

la chaîne de promesses non tenues, l’argent qui n’est jamais arrivé, le chaos des salles de conférence et le début d’une pandémie mondiale se sont presque avérés catastrophiques pour Charlton Athletic.

Dans une interview exclusive avec Sport standard, Bowyer a levé le voile sur une année mouvementée pour Charlton et est entré dans des détails extraordinaires sur la gravité de la situation dans les coulisses.

Il a révélé que l’argent était si serré que Charlton a failli manquer de ballons de football sur leur terrain d’entraînement et que les joueurs ont reporté leur salaire pour empêcher le club d’entrer dans l’administration.

Une crise de propriété acrimonieuse et très publique a finalement fait des ravages la saison dernière et, malgré les meilleurs efforts de Bowyer, les Addicks ont été relégués du championnat.

Mais les choses vont beaucoup mieux pour Charlton maintenant et, pour la première fois depuis des années, il y a un véritable optimisme autour du club du sud de Londres quant à l’avenir.

Sandgaard a enfin apporté une certaine stabilité après quelques années mouvementées sous Roland Duchatelet puis East Street Investments sous ses différentes formes. Il a des projets ambitieux pour ramener Charlton en Premier League, a juré d’investir pour reconstruire le club et a même parlé à Bowyer de ses rêves d’atteindre l’Europe.

(

Nouveau propriétaire d’Addicks Thomas Sandgaard

/ .)

Bowyer continue de faire un travail impressionnant et, n’étant plus entravé par des troubles hors du terrain ou une interdiction de transfert, a guidé les Addicks vers six victoires consécutives en League One.

«Thomas n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment», dit Bowyer. «Il m’a dit lui-même que nous sommes arrivés quelques jours après le pliage, nous étions partis.

«Il y a eu des moments difficiles. Ce qui m’a le plus déçu avec tout ce qui s’est passé auparavant, c’est d’être promis au monde, de se faire dire qu’il y aurait de l’argent à dépenser, puis c’est tout à fait inverse. On m’a fait croire que tout irait bien et que le club allait avancer, mais ça n’a pas fonctionné comme ça. J’ai trouvé ça difficile à supporter.

«Ce n’était pas juste. Pas seulement pour moi, je me sentais pour tout le monde au club et pour les fans car il y a beaucoup de gens qui se soucient de ce club. Nous étions au stade où nous étions dans de gros, gros problèmes où nous luttions pour payer les salaires. Ce sont les moyens de subsistance des joueurs. Nous avons des fans qui se soucient. Vous affectez énormément de gens en disant une chose et en en faisant une autre. Vous dérangez la vie des gens.

“Dans les coulisses [finance manager] Emma Parker jonglait de toutes sortes pour s’assurer que tout le monde était payé. Tous les joueurs et la plupart du personnel ont différé de l’argent. Nous avons tout essayé pour maintenir le club à flot. Si nous ne l’avions pas fait, nous serions certainement passés à l’administration.

«Les fans achetaient des billets de saison tôt pour aider également, dans les moments difficiles pendant le verrouillage. La seule chose que fait ce club est de se ressaisir dans les moments difficiles. Faire partie de cela me rend fier. j’ai dit [head of recruitment] Steve [Gallen] pour dire à Emma de me payer en dernier, assurez-vous simplement que tout le monde est payé. Heureusement, nous ne sommes jamais arrivés à ce stade.

(.)

Après des années de mauvaise gestion et un manque d’investissement, Bowyer brosse un tableau sombre de la gravité de la situation avant l’arrivée de Sandgaard. Le Danois, basé aux États-Unis, a promis d’améliorer la situation dans les coulisses, mais Bowyer sait qu’il faut une semaine énorme pour faire de Charlton une tenue «professionnelle» à nouveau.

«À un moment donné, nous étions à court de balles!» il dit. «Je me suis dit:” Nous avons besoin de balles sinon nous ne pouvons pas jouer! “. Le kitman demandait des balles mais il me disait que nous n’avons pas l’argent pour les apporter. Des équipements comme des bâtons, des mannequins et des cônes. Des bases, mais des choses dont vous avez besoin.

«Lorsque nous nous rendions à des matchs à l’extérieur et que nous passions la nuit, nous logions dans des hôtels basiques et la nourriture n’était pas bonne. Cela va à l’encontre de la préparation des joueurs. Même dans la mesure où j’ai dit une fois aux gens de l’hôtel: “Ce n’est pas acceptable, comment voulez-vous qu’ils mangent ça?”. Les joueurs essayaient de se préparer pour un match le lendemain.

«Même équipement pour le jardinier. Le travail qu’ils faisaient pour rendre le terrain acceptable pour s’entraîner, ils travaillent des heures folles, mais ils n’avaient tout simplement pas les outils pour en faire ce qu’il devrait être. Thomas est entré et a donné au jardinier en chef Paul Geary une nouvelle tondeuse à gazon. Il est comme un gamin à Noël! Vous savez comme quand vous obtenez votre premier vélo! Il a enfin quelque chose pour l’aider à faire son travail correctement.

«Pour le moment, nous avons une tente comme salle de gym. C’est comme quand tu vas au cirque, un grand gazeebo. Cela va changer et ils vont rendre quelque chose de plus permanent.

«Et le personnel, nous avons réduit tant de choses. Physios, sportifs, nous n’avons même pas d’entraîneur de force et de conditionnement physique. Ces personnes sont importantes pour les joueurs. Toutes ces choses. Recrutement . . . le recrutement, c’est Steve Gallen, c’est tout! Il a besoin d’aide. Si vous voulez obtenir les meilleurs joueurs, vous avez besoin d’une équipe pour mettre cela en place. Nous avons un analyste, les autres clubs en ont deux ou trois. Nous avons été tellement restreints. J’ai expliqué tout cela à Thomas et il a dit que ce n’était pas juste. Nous sommes les bonnes personnes.

(Images d’action)

«Avec le budget que nous avions au Championnat, je travaillais avec une main attachée dans le dos. Ensuite, quand nous avons été mis sous embargo, j’ai eu l’impression d’avoir deux mains derrière le dos. Que voulez-vous que je fasse? Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous n’avions pas les outils. Nous devions renforcer en janvier, mais nous n’avions pas le droit de le faire. C’était comme si j’allais travailler avec un demi-sac à outils. N’importe quel commerçant, ils lutteraient sans leurs outils. C’était impossible. Espérons que tout cela appartiendra au passé maintenant. Mais il y a tellement de choses qui sont nécessaires pour nous ramener à une tenue professionnelle.

Bowyer est sûr que Sandgaard est l’homme qui sortira Charlton de l’obscurité et de la lumière.

«C’est comme si Superman venait d’apparaître, venu de nulle part et nous a sauvés», dit-il. «Thomas est un homme bien. Il est ambitieux, ce qui est bien. Vous voulez un propriétaire qui souhaite progresser et emmener le club dans un meilleur endroit. Cela va-t-il arriver du jour au lendemain? Non, je continue d’essayer de lui dire: «Attends, il faut d’abord reconstruire!». Parce que le club a réduit tant de choses pour s’en sortir.

«Mais entendre son ambition, c’est de la musique à vos oreilles. Parce que je suis ambitieux. Je veux atteindre le sommet moi-même. J’ai toujours été comme ça en tant que personne. En tant que joueur, j’étais le même. Je veux être le meilleur possible et être au sommet et gagner. Personne ne se souvient de la deuxième place. Le propriétaire qui veut pousser dans cette direction aussi. Je dois le contenir un peu si je suis honnête. Il parle de l’Europe dans les cinq ou dix prochaines années!

«Ce sera déjà déjà assez difficile de sortir de cette division. Alors sortir du championnat n’est pas facile mais j’espère qu’il a raison, et je veux en faire partie. Tout doit être bien et c’est ce qu’il améliore en coulisses maintenant. C’est la bonne personne pour le club. Il se soucie. Bien sûr, c’est un homme d’affaires, mais il comprend qu’il va devoir dépenser de l’argent pour que nous réussissions à nouveau. Cela ne l’inquiète pas.

Charlton était toujours sous embargo sur les transferts au début de la saison, mais cela a été levé lorsque Sandgaard a pris le relais. Le nouveau plafond salarial de la League One de 2,5 millions de livres sterling a présenté de nouveaux défis, mais le responsable du recrutement, Steve Gallen et Bowyer, a recruté 10 nouveaux joueurs depuis l’arrivée de Sandgaard et l’équipe s’est immédiatement stabilisée.

Six victoires consécutives, qui comprenaient une course de neuf heures sans encaisser de but, ont propulsé Charlton au quatrième rang de la Ligue un.

Le travail brillant que Bowyer a accompli dans des circonstances difficiles signifie qu’il a beaucoup d’admirateurs et que le joueur de 43 ans a récemment été lié à un déménagement à West Brom s’il continue de se battre en Premier League sous Slaven Bilic.

«C’est toujours agréable d’être reconnu pour avoir fait de bonnes choses, mais j’espère que Slaven changera la donne à West Brom», déclare Bowyer. «C’est un bon manager et un homme bien.

(.)

«Ce n’est un secret pour personne que j’ai refusé plus d’une offre dans le passé. La saison dernière, je pense que tout le monde a reconnu à quel point nous avons réussi en tant que groupe malgré tout. Lorsque vous gagnez six sur le tour, les gens vont automatiquement parler et aimer ce que vous faites. C’est comme n’importe quel travail, si vous faites bien, les gens le reconnaissent.

«Lorsque vous développez des joueurs comme nous l’avons fait, depuis que je suis ici, nous avons rapporté plus de 10 millions de livres sterling, d’autres clubs le reconnaissent. Ce n’est pas que moi. J’ai un bon groupe d’employés autour de moi. Steve Gallen, Johnnie Jackson, Andy Marshall, ce sont tous de bonnes personnes et nous travaillons dur. C’est tout le monde dans ce groupe qui est reconnu.

À trois points du leader Peterborough avec des matchs en main sur toutes les équipes au-dessus d’eux, Charlton affrontera ensuite trois matchs à l’extérieur en une semaine contre Gillingham, Burton et Ipswich alors qu’ils tentaient de s’imposer dans l’image de la promotion automatique.

«Nous avons évolué en tant que club», déclare Bowyer. «Le plus important était la situation de propriété et maintenant nous avons un propriétaire qui se soucie et veut faire avancer le club dans la bonne direction. Notre recrutement a été excellent. Les nouveaux joueurs se sont gélifiés plus vite que prévu. Nous allons dans la bonne direction, sur le terrain et en dehors du terrain. Et je crois que nous deviendrons de plus en plus forts au fil de la saison.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.