Tous les écoliers devraient subir un dépistage de santé mentale pour identifier ceux qui souffrent en silence et ont besoin d’aide, a averti aujourd’hui un expert en psychologie.

Le Dr Ruth Spence, psychologue de recherche à l’Université de Middlesex, a suggéré qu’environ 20% des enfants d’une école secondaire moyenne pourraient bénéficier d’un soutien en santé mentale.

Le Dr Spence, qui a publié ce mois-ci un livre sur la dépression chez les enfants, a déclaré que certains jeunes ayant des problèmes de santé mentale intériorisent leurs problèmes et semblent bien s’en sortir.

Mais si tous les jeunes étaient dépistés, ceux qui avaient des problèmes invisibles pourraient se voir offrir de l’aide, a-t-elle dit.

Elle a ajouté: «De la même façon que nous faisons des tests pour nous assurer que les enfants vont bien physiquement, ce serait une bonne chose de surveiller la santé mentale d’une manière très rapide et non invasive.

Le dépistage aurait lieu à l’aide d’un questionnaire «forces et difficultés», qui est une série de questions remplies en ligne et utilisées pour identifier les problèmes émotionnels et comportementaux, a déclaré le Dr Spence.

Elle a déjà réalisé une étude pilote dans une école secondaire de Coventry. Vingt pour cent des élèves avaient des «scores élevés», ce qui indique un problème potentiel de santé mentale.

Le Dr Spence a déclaré: «Cela a été une surprise pour les enseignants parce que vous avez des gens qui agissent manifestement, et puis vous avez des gens qui sont déprimés et anxieux et ils n’agissent pas – ils se comportent bien parce qu’ils internalisent tous leurs problèmes afin qu’ils ne se démarquent pas des enseignants et n’ont manifestement pas besoin d’aide.

Le Dr Spence est à la recherche de financement pour plus de recherche et souhaite voir le système déployé dans toutes les écoles et à l’Université de Middlesex où elle travaille.

Elle a ajouté: «Notre idéal est de faire un dépistage tous les six mois à un an, juste pour que vous puissiez commencer à le suivre au fil du temps et voir comment les niveaux sont et commencer à voir si les interventions fonctionnent pour les enfants.»

Elle a déclaré que cela profiterait aux enseignants en leur donnant des données objectives pour les aider à identifier les enfants qui sont perturbateurs parce qu’ils ont besoin d’aide pour leur santé mentale, ainsi que ceux qui ont des problèmes mais souffrent en silence.

Le Dr Spence a écrit son livre, Charlie et le chien qui est venu pour rester, afin de transmettre ses recherches sur la santé mentale aux personnes qui peuvent en bénéficier le plus.

Il s’adresse aux enfants de moins de 10 ans et raconte l’histoire d’une fille appelée Charlie qui se désintéresse de ses activités normales lorsqu’elle se lie d’amitié avec un chien appelé Depression, qui se trouve sur ses épaules et sape son énergie.