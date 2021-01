C

Le président Rishi Sunak a révélé mardi un nouveau programme de subventions de 4,6 milliards de livres sterling alors que le Royaume-Uni se préparait à entrer dans un troisième verrouillage national.

L’annonce du dernier verrouillage – visant à tempérer la nouvelle souche de Covid et à augmenter le nombre de cas à mesure que les vaccins sont déployés dans tout le pays – est intervenue lundi soir comme un coup dur, sinon totalement imprévu, pour les entreprises en contact avec les consommateurs.

Depuis mars 2020, les entreprises des secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et des loisirs ont subi des mois de fermeture, suivis d’un cycle de réouvertures limitées et de fermetures supplémentaires.

Des centaines de milliers d’entreprises – dont beaucoup sont maintenant chargées de dettes sans cesse croissantes – ont vu leurs bénéfices écrasés pendant 10 mois, perdu du personnel et doivent maintenant faire face à sept semaines de fermeture.

Il était clair que ces propriétaires d’entreprise auraient besoin d’aide pour se rendre au printemps, et le Trésor a répondu en offrant des subventions complémentaires uniques allant jusqu’à 9000 £ par propriété à ceux qui sont contraints de fermer. Le nouveau programme d’aide de la chancelière a également étendu les subventions discrétionnaires des collectivités locales, qui sont destinées à octroyer des aides financières aux entreprises non éligibles à des subventions complémentaires.

Dès que la nouvelle est tombée, les chefs d’entreprise ont réagi en disant que ces subventions ponctuelles – même les plus généreuses – étaient «une goutte d’eau dans l’océan» pour bon nombre des plus de 600 000 sites dans les secteurs durement touchés qui devraient fermer.

Mais une aide vaut toujours mieux qu’aucune.

Nous décrivons ici qui est éligible aux nouvelles subventions complémentaires et discrétionnaires, et comment les propriétaires d’entreprise peuvent postuler…

Comment savoir à quel montant complémentaire mon entreprise a droit?

Les nouvelles subventions complémentaires du Trésor sont ouvertes aux entreprises du secteur de l’hôtellerie, du commerce et des loisirs disposant d’un local physique qui doivent fermer à partir de demain jusqu’à au moins la mi-février.

Le montant offert à chaque propriétaire d’entreprise sera basé sur le niveau des tarifs commerciaux généralement payés par un site – qu’il s’agisse d’un magasin, d’un pub, d’un café, d’une salle de sport ou d’un hôtel.

Les plus petites tenues fermées – celles d’une valeur imposable jusqu’à 15 000 £ – pourront réclamer jusqu’à 4 000 £.

Les sites de taille moyenne évalués entre 15 000 £ et 51 000 £ seront éligibles à une subvention de 6 000 £, et une première depuis le déclenchement de la pandémie, les entreprises d’une valeur imposable de plus de 51 000 £ seront éligibles à une subvention. Ces sites se verront offrir le plus gros forfait de 9 000 £ pour la période.

Comment puis-je demander la nouvelle subvention complémentaire?

Toutes les entreprises doivent demander une subvention auprès de leurs autorités locales. Le gouvernement donne les nouveaux fonds aux conseils pour les distribuer aux grandes et petites entreprises, comme il l’a fait en novembre lors du deuxième verrouillage national.

Le lien vers le site Web du gouvernement pour trouver la bonne autorité locale pour l’application est ici.

Un porte-parole du Trésor nous a dit aujourd’hui qu’il devrait être facile pour les conseils de déterminer à quelle nouvelle subvention complémentaire chaque entreprise a droit, car l’ensemble du processus est géré par le même système mis en œuvre pour octroyer les subventions de soutien aux restrictions locales offertes en Novembre.

Ces subventions ont vu des entreprises forcées de fermer jusqu’à 3000 £ par période de 28 jours de fermeture.

Je ne suis pas éligible à une subvention complémentaire, mais je dois encore fermer pour verrouillage et j’ai besoin d’aide. Comment puis-je obtenir de l’aide?

La chancelière a également annoncé aujourd’hui un nouveau fonds discrétionnaire de 594 millions de livres sterling, destiné à soutenir les entreprises touchées par le dernier verrouillage, mais qui ne sont pas éligibles aux subventions complémentaires de détail, d’hospitalité et de loisirs.

Comme pour la subvention complémentaire, ces entreprises devraient s’adresser à leur autorité locale pour demander un soutien.

La subvention complémentaire ou le fonds discrétionnaire est-il le seul soutien actuellement offert aux entreprises pour passer ce verrouillage?

Non. Le programme de rétention des emplois contre le coronavirus (CJRS) est toujours en place jusqu’en avril, et la mesure d’allégement des taux d’affaires à 100% est en place jusqu’au 31 mars. Les entreprises d’accueil ont également des mesures d’allégement de la TVA jusqu’à la fin du mois de mars.

Les nouvelles subventions ponctuelles viennent également en plus de subventions d’une valeur allant jusqu’à 3 000 £ pour les entreprises fermées et jusqu’à 2 100 £ par mois pour les entreprises touchées une fois qu’elles ont rouvert.

La chancelière n’a pas exclu de prolonger également l’offre d’allégement des taux d’affaires au-delà du 31 mars. Cependant, la déclaration ci-dessous, donnée à la norme aujourd’hui par le Trésor, suggère que les entreprises devront peut-être attendre le prochain budget en mars pour savoir si ou pas ce taux et l’allégement de la TVA sera étendu.

Les impôts ont un impact important sur la trésorerie des entreprises. Les restaurants, par exemple, paient environ la moitié de leurs revenus en impôts, et les mesures actuellement en place offrent un allégement aux entreprises d’une valeur de plus de 10 milliards de livres, selon le gouvernement.

Comme l’ont dit aujourd’hui les chefs de file de l’industrie, ne pas être en mesure de rassurer les prêteurs sur le fait qu’ils disposeront de la marge de manœuvre offerte par l’allégement des taux pourrait conduire à la faillite de nombreuses entreprises au cours des longues semaines à venir.

Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality, a déclaré que la confirmation des prolongations de l’allègement des tarifs est nécessaire si l’hospitalité doit relever les «défis inévitables et existentiels» auxquels elle est confrontée.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Nous avons pris des mesures rapides tout au long de la pandémie pour protéger les vies et les moyens de subsistance, et l’injection de liquidités d’aujourd’hui nous assurera de continuer à soutenir les entreprises et les emplois jusqu’au printemps.

«Nous avons déjà prolongé le programme d’absentéisme jusqu’en avril, apportant une certitude aux entreprises alors qu’elles naviguent dans les mois à venir. Et nous aurons un budget au début de mars pour faire le bilan de notre soutien plus large et définir la prochaine étape de notre réponse économique. »