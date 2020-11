B

les taux d’utilisation sont un coût obligatoire pour la plupart des entreprises.

Alors que la pandémie a frappé en mars, le gouvernement a instauré des vacances de taux d’affaires de 12 mois dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs, et le gouvernement a déclaré que le programme apportait actuellement une aide aux entreprises d’une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling.

Mercredi, le chancelier Rishi Sunak a révélé son examen complet des dépenses.

Il a prévu que l’économie se contracterait cette année de 11,3% – “la plus forte baisse de la production depuis plus de 300 ans” – et a déclaré que la production économique britannique ne devrait pas revenir aux niveaux d’avant la crise avant le quatrième trimestre de 2022.

Sunak a déclaré que “les cicatrices à long terme” devraient également signifier que d’ici 2025, l’économie sera d’environ 3% plus petite que prévu dans le budget de mars 2020.

Il a expliqué comment le gouvernement devait fournir 280 milliards de livres sterling cette année pour aider le pays à traverser la crise des coronavirus.

Nous expliquons ici ce que cette nouvelle annonce RSE signifiera pour les taux de votre entreprise à l’avenir:

Qu’est-ce que la chancelière a annoncé aujourd’hui sur les tarifs professionnels en 2021?

Le gouvernement a déclaré: “Pour aider les entreprises, le multiplicateur des taux d’affaires sera gelé en 2021-2022, ce qui permettra aux entreprises anglaises d’économiser 575 millions de livres sterling au cours des cinq prochaines années”.

Les vacances tarifaires affaires seront-elles prolongées?

Le jour férié des tarifs professionnels est actuellement défini pour durer jusqu’en avril. En plus de geler le multiplicateur, le gouvernement a déclaré qu’il “envisageait également des options pour un soutien supplémentaire lié à Covid-19 par le biais d’allégements de taux pour les entreprises”.

Il a déclaré: “Afin de garantir que toutes les décisions répondent au mieux aux défis évolutifs présentés par Covid-19, le gouvernement présentera des plans pour les secours 2021-2022 au cours de la nouvelle année.”

Les annonces d’aujourd’hui ont rencontré des réponses mitigées de la part des entreprises. Voici ce que certains chefs de file et experts du secteur avaient à dire sur la situation de l’allégement des taux d’affaires:

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: “Nous sommes encouragés par le fait que le gouvernement envisage des options pour un allégement supplémentaire des tarifs pour les entreprises touchées par Covid. De nombreuses entreprises de vente au détail ont été fermées le mois dernier, les privant de 8 milliards de livres sterling en Ventes.

«Un retour à la pleine responsabilité des taux d’affaires en avril serait impossible pour certaines entreprises à atteindre et le gel du multiplicateur en 2021/22 ne résout pas ce problème.

«Le gouvernement devrait adopter notre proposition d’allégement des tarifs des entreprises à 50%, qui reflète la baisse de la valeur des propriétés commerciales et introduit la réalité du marché dans le système, tout en générant des revenus indispensables pour le Trésor.

<< Ceci, combiné à une prolongation du moratoire sur le recouvrement des créances, pour encourager un dialogue constructif entre les propriétaires et les locataires sur les loyers, soutiendra la résilience du secteur de la vente au détail. Cela permettrait à l'industrie d'investir dans l'avenir et de jouer son rôle dans la reprise économique du Royaume-Uni. "

Jerry Schurder, responsable des taux commerciaux chez les conseillers immobiliers spécialisés Gerald Eve, a déclaré: «Bien que je compatisse avec le gouvernement qui attend la nouvelle année pour décider des modifications des taux commerciaux à partir d’avril … le manque de certitude est un coup dur pour contribuables à travers le pays. “

Il a déclaré que l’absence de clarté sur les tarifs des vacances pourrait conduire les entreprises à décider de «fermer simplement boutique».

Schurder a déclaré: «À tout le moins, le gouvernement aurait dû s’engager à prolonger de trois mois les vacances tarifaires actuelles, ou présenter une nouvelle approche qui continuerait à soutenir les secteurs les plus durement touchés. Il est très décevant pour les plus démunis que la chancelière n’ait pas saisi cette opportunité. Il a promis des décisions à «l’automne» – le mieux qu’il puisse offrir maintenant est «la nouvelle année». »

L’expert fiscal Robert Hayton, de l’agence immobilière Altus Group, a déclaré: «Le gel des taux est la bonne chose à faire, mais cette mesure sera insuffisante, et les valeurs imposables utilisées pour déterminer les factures, qui sont en appel, doivent maintenant être considérablement réduites rapidement pour refléter l’impact du coronavirus. ”