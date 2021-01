T

voici peut-être une école de psychologie – ou du moins un nom composé allemand satisfaisant – pour expliquer le gouffre entre qui vous êtes et qui vous souhaitez être. C’est-à-dire, quelqu’un peut-il expliquer pourquoi, quand j’ai des copies brillantes de la liste restreinte de Booker sur ma table de chevet (l’encre à peine sèche), est-ce que je continue à me coucher avec la même copie usée de l’histoire secrète que j’ai lire depuis que j’ai 15 ans?

Pendant que vous y êtes, peut-être pourriez-vous me dire pourquoi j’ai la même crise d’identité à la télévision. Je jure de commencer The Serpent, seulement pour me retrouver dans un état de fugue et en sortir en ricanant, déjà à mi-chemin d’un épisode de Pulling – le drame nihiliste rauque des Noughties de Sharon Horgan – sur iPlayer. Cela, comme le psychodrame rampant et effrayant de Donna Tartt, est excellent, mais je l’ai vu (au moins) quatre fois.

Samedi, j’ai regardé Morceaux d’une femme (2021! Nouveau!), Mais après 15 minutes, je l’ai mis en pause pour lire un téléchargement complet de Wikipédia, puis un téléchargement de l’intrigue dans son intégralité; Au fur et à mesure que son générique roulait, j’ai commencé un épisode de Pulling as a chaser, un retour urgent au (très) familier.

J’ai ma propre théorie bien sûr. A savoir, que de tous les plaisirs actuellement MIA de nos vies, ce qui vous manque le plus dépend sûrement de votre tempérament. Les amateurs de sensations fortes pleurent la mort de la spontanéité; les masochistes pleurent la suspension de leur trajet de 50 minutes. Les extravertis, évidemment, manquent les gens; introvertis, vraisemblablement la possibilité de ne pas voir les autres, plutôt que d’avoir la solitude imposée par un verrouillage.

Et le perma-anxieux? Eh bien, nous manquons le sophisme du contrôle, bien sûr: l’assurance de croire que vous êtes en charge de votre propre destin. Pour pouvoir faire des plans, fixer des dates et diriger le cours de vos propres travaux. En l’absence de ce qui précède, il y a du plaisir dans une résolution soignée que vous pouvez voir venant de la première page, car vous l’avez lu ou vu se réaliser tant de fois auparavant.

Peut-être que la nouveauté culturelle est superflue lorsque le cycle de nouvelles / l’assaut en fournit beaucoup.

Les spécialistes du comportement soutiennent qu’il y a du plaisir à revisiter le familier: loin d’être paresseux, vous pourriez trouver quelque chose de nouveau dans un terrain bien usé. Sauf que je crains dans mon cas que ce soit le résultat inverse que je recherche.

Il y a une exception à ma journée culturelle de la marmotte – la Premier League, dont je suis devenu fanatique cette saison. Bien que même cela contienne un peu de formalisme: oui, il y a des sensations fortes, des conflits et du théâtre mais chaque match est contenu et résolu en 90 minutes plus le temps d’arrêt.

Et en tant que fan d’Arsenal, heureusement, je trouve qu’il n’y a aucun risque de s’inquiéter de la surprise de finir en tête de la ligue.

La bougie This Smells Like My Vagina de Gwyneth Paltrow n’est pas simplement l’objet ménager le plus surexposé qui soit; c’est aussi, apparemment, un risque d’incendie.

Une femme de Londres qui a remporté la bougie dans un quiz (quel prix!), Dit qu’elle “a explosé et a émis d’énormes flammes, avec des morceaux volant partout”. Il y avait «un enfer». Heureusement, elle et son partenaire étaient indemnes et se sont débarrassés de la pseudo-fanny en la jetant par la porte d’entrée.

A la lumière (bougie) de ce qui s’est passé, il donne la description du produit de résonance ajoutée. Sur le site Web de Goop, où la bougie coûte 69 £, elle est décrite comme «drôle, magnifique, sexy et magnifiquement inattendue». Eh bien, cela coche définitivement certaines de ces cases …