Exposed!, Daniella Chávez dans une mini robe et rien en dessous | Instagram

Belle et coquette! Daniella Chávez sait qu’elle est la propriétaire d’énormes attributs physiques et c’est pourquoi elle a tendance à les montrer sur les réseaux sociaux, laissant plus de 13 millions d’abonnés sans voix. Cette beauté chilienne impressionnait désormais tout le monde en supposant qu’il n’y avait rien sous sa mini-robe, enfin rien d’autre que ses énormes charmes.

La sportif Elle a partagé sur son flux Instagram une vidéo dans laquelle elle modèle sa robe blanche plutôt courte et ajustée qui ne cache pas vraiment beaucoup de sa belle anatomie, mais ce n’était pas tout, car elle a également partagé des images sur ses histoires Instagram avec dans une tenue exaspérante. et agitant les hanches.

Daniella Chávez a choisi pour l’occasion la petite tenue sans rien en dessous qui incarnait ses courbes désormais célèbres et il est plus qu’évident qu’elle est vraiment spectaculaire avec sa silhouette de sablier.

Dans la vidéo qui a placé la star de Televisa sur Instagram il y a 14 heures, il a déjà dépassé les 140 000 réactions et le mot «beau», les cœurs et les visages amoureux sont une constante dans la zone de commentaire.

Non seulement sa tête blonde, ses yeux clairs et ses énormes courbes ont captivé les adeptes de la soi-disant America’s Cup Bride, car la belle Daniella Chavez il a d’autres qualités que les messieurs aiment vraiment.

Daniella est une vraie gameuse et aime les consoles comme la PS5, elle est également experte en sport et en beauté féminine. L’influenceuse actuelle a toujours été une femme en forme et belle qui attire l’attention; cependant, c’est une célébrité qui s’est frayé un chemin vers le succès.

Récemment, Chávez a capturé les yeux de ses fidèles abonnés sur les réseaux sociaux en partageant des images d’elle-même en train de profiter d’un jeu sur cette console. Contrôle en main et ses plus beaux bas, Daniella a oublié ses vêtements et ses talons pour profiter de ce moment de détente et des messieurs, son anatomie imposante.

En attendant le classique, jouer à la PS5, mode de quarantaine post-voyage # ps5. @thepenthousetheory Carpet , a écrit le beau modèle à côté des photographies.

La belle Daniella Chávez était liée de façon romantique à Cristiano Ronaldo, c’est pourquoi les fans de CR7 l’ont rapidement vue et ne l’ont pas regretté; là commença son énorme popularité. Plus tard, la renommée de la beauté chilienne a augmenté lorsque la chaîne de télévision mexicaine Televisa l’a vue.

Televisa a proposé à Chavéz de faire partie des visages de la Copa América et l’a invitée à devenir commentatrice sportive, une opportunité que la belle femme n’a pas ratée et a fini par être appelée la Mariée de la Copa América.

À 35 ans, la mannequin et commentatrice chilienne est vraiment reconnue internationalement pour sa beauté et son talent. Daniella ne néglige pas un instant ses followers et est très constante dans le partage de contenu sur Instagram, ce qu’ils apprécient grandement.

Apparemment la belle Daniella menace de monopoliser à nouveau le petit écran avec sa beauté et il ne serait pas étrange de voir cette belle blonde très bientôt dans des feuilletons ou même dans des films.