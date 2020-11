UNE

aa et nous sommes de retour. Encore. Les musées et galeries de Londres poussent un énorme soupir de soulagement de constater que nous sommes en train d’émerger dans un Tier 2 (certes resserré), mais vous savez quoi, nous allons le prendre. Nous sommes désespérés de revenir dans ces cathédrales d’art, surtout maintenant que le temps est devenu froid, et de voir le nombre croissant d’expositions brillantes que vous pouvez réellement visiter en personne. Les amateurs de culture ont de quoi se gaver: galeries et musées rouvrent les spectacles qui ont finalement été ouverts entre les verrouillages, avec de gros frappeurs d’Artemisia à Bruce Nauman, et un flot de nouvelles expositions est en route.

Les billets sont réduits pour maintenir la distance sociale et ces spectacles sont forcément populaires, alors assurez-vous de réserver une place à l’avance et d’apporter un masque facial.

Il y a des mois pleins d’art pour vous voir tout l’hiver, alors faites votre choix parmi ceux-ci:

Titien: amour, désir, mort

( Galerie nationale )

Six chefs-d’œuvre du Titien se retrouvent pour la première fois en 300 ans dans ce grand salon. Cette exposition se concentre sur ces peintures mythologiques créées par l’artiste dans les années 1550 et 1560 pour Philippe II d’Espagne, lorsque le maître artiste vénitien était à l’apogée de sa puissance créatrice. Ailleurs dans la galerie, le peintre Nicolaes Maes sort de l’ombre de Rembrandt dans le spectacle Dutch Master of the Golden Age (jusqu’au 20 septembre).

Zanele Muholi

(Zanele Muholi)

La première grande exposition d’enquête de l’artiste sud-africain au Royaume-Uni est un tour de force saisissant. Leur travail – à la fois la photographie et le cinéma – se concentre sur la vie et les histoires des personnes LGBTQ + noires vivant dans leur pays, qui malgré la constitution post-apartheid interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, restent une cible de violence et de préjugés. Malgré cela, ils aiment et prospèrent. Ne faites pas l’erreur de penser que ce n’est pas pour vous – ce sont de belles œuvres d’art émouvantes remplies d’une humanité bénie.

Artemisia

(PA)

Peu de peintres ont travaillé avec le talent d’Artemisia Gentileschi, mais elle a été largement oubliée (pas de prix pour deviner pourquoi). Dans l’une des expositions les plus attendues de l’année, ses œuvres d’art «incroyablement violentes» arrivent à la National Gallery après un long report. La peintre du 17e siècle a été la première femme à devenir membre de l’académie des artistes de Florence, et cette exposition est la première du genre au Royaume-Uni, ce qui la place dans la ligue des artistes d’élite dont elle fait partie.

Tracey Emin / Edvard Munch: La solitude de l’âme

(Tracey Emin)

Cette exposition, organisée par Tracey Emin, met en conversation l’œuvre de l’artiste contemporaine avec celle de son héros, Edvard Munch. Laissée libre cours au musée Munch d’Oslo (à l’extérieur duquel elle a récemment installé une grande sculpture en bronze), elle a choisi des œuvres qui semblent se connecter à la fois sur le plan formel et émotionnel. Ceux qui connaissent la nature viscérale des peintures d’Emin (il y a quelques sculptures et néons mais pas beaucoup) ne seront pas surpris de constater que c’est une expérience assez intense.

Exposition d’été (à l’automne)

(Daniel Hambury / Stella Pictures Ltd)

Au cours de ses deux siècles et demi d’histoire, l’exposition d’été a toujours eu lieu, eh bien, en été. Comme le dit la Royal Academy, «l’été est un état d’esprit», donc cette année, il passe aux mois les plus froids mais conserve toutes les friandises habituelles. Jane et Louise Wilson coordonnent l’exposition, qui s’ouvre sur deux salles entièrement dédiées aux artistes noirs. Il présente une combinaison de noms connus et d’artistes émergents, tous sélectionnés à partir d’une soumission ouverte, dans les magnifiques galeries du bâtiment.

Lynette Yiadom-Boakye: Volez en ligue avec la nuit

(Lynette Yiadom-Boakye)

Poétique, énigmatique et belle, environ 80 des tableaux de l’artiste britannique Lynette Yiadom-Boakye seront exposés dans le cadre de l’enquête la plus complète sur son travail à ce jour. Toutes les œuvres ici ont été créées depuis sa nomination au Turner Prize en 2013. Ses figures fictives, créées à partir de son imagination ou inspirées d’images trouvées, soulèvent d’importantes questions sur l’identité et la représentation – mais ce sont aussi des peintures vraiment époustouflantes.

Bruce Nauman

(Tate)

Si vous avez une phobie des clowns, il y a une pièce que vous voudrez probablement sauter dans l’exposition de Bruce Nauman. Clown Torture 1987 est une installation vidéo délibérément accablante de cinq séquences de clowns jouant les uns sur les autres. Cela fait plus de 20 ans depuis la dernière grande exposition de Nauman à Londres. L’artiste contemporain américain est devenu connu pour ses installations lumineuses au néon, mais depuis ses débuts dans les années 1960, il travaille sur le son, le cinéma, la sculpture, la gravure et de nombreux médias différents. L’exposition Tate Modern présentera également un certain nombre d’installations immersives, afin que vous puissiez vous plonger dans son monde.

Michael Clark: danseur cosmique

(Richard Haughton)

Le chorégraphe et danseur Michael Clark a une longue histoire de collaboration avec des artistes tout au long de sa carrière – il est donc temps pour une grande exposition qui lui est consacrée, et pas de meilleur endroit que le Barbican. De son ascension vers la gloire dans les années 1980 aux compositions lauréates d’un prix Olivier et à une apparition sur la scène de la pyramide de Glastonbury, la chorégraphie radicale de Clark a fait des vagues dans le monde de la danse. Cette exposition revisite son travail à travers les arts, la mode, le cinéma, la musique et les pièces de Wolfgang Tillmans, Sarah Lucas, Cerith Wyn Evans et plus encore.

Électronique: de Kraftwerk aux Chemical Brothers

Vous ne pouvez pas sortir dans un club, alors le Design Museum en devient un. Cette exposition explore les personnes, l’art, le design, la technologie et la photographie au cœur de la formation de la musique électronique. Un spectacle 3D de Kraftwerk, les pistes de danse de Detroit, Chicago, Paris et Berlin et une installation qui réagit au son, tout cela dans un affichage qui submerge les sens.

Sans conducteur: qui contrôle?

(Groupe du musée des sciences)

Est-ce que c’est un peu comme s’il n’y avait personne au volant en ce moment? Eh bien, c’est peut-être quelque chose à quoi s’habituer. L’intelligence artificielle augmente son emprise sur tous les aspects de notre vie, de la livraison à emporter au sous-marin intelligent préféré de tous, Boaty McBoatface. Cette exposition se penche sur la technologie qui a le potentiel de définir l’avenir.

Kara Walker: Fons Americanus

Environ 35000 litres d’eau en cascade depuis une silhouette au sommet de la fontaine de Kara Walker de 42 pieds. Fons Americanus est la dernière installation du Turbine Hall de la Tate Modern. Sa sculpture est basée sur le Victoria Memorial devant le palais de Buckingham, mais, plutôt que de célébrer l’Empire britannique, elle explore les histoires connectées de l’Afrique, de l’Amérique et de l’Europe. L’eau fait référence à la traite transatlantique des esclaves et les sculptures qu’elle contient rendent hommage au sort des personnes qu’elle a affectées.

Steve McQueen: troisième année

(. via .)

L’artiste et cinéaste lauréat du prix Turner, Steve McQueen, a mené un projet ambitieux. Il a invité chaque élève de 3e année à Londres à se faire photographier par une équipe de photographes et a réuni les photos de la classe en une seule installation à la Tate Britain, montrant l’avenir de la ville.

Rashid Johnson: Vagues

Anxiété et évasion – deux états auxquels la plupart d’entre nous peuvent s’identifier en ce moment, et les principaux thèmes de l’exposition de l’artiste né à Chicago Rashid Johnson à Hauser & Wirth. Dans une nouvelle série de peintures sculpturales, il a remplacé ses toiles par des mosaïques de céramique fracturées. Chacun montre des figures humaines au bord du point de rupture, poursuivant sa série Broken Men.

Sacs: à l’envers

Je n’ai jamais vu l’attraction moi-même mais je m’attends absolument à être conquis par cette exposition, la plus complète du Royaume-Uni, consacrée à cet accessoire de mode qui inspire l’obsession, le sac. Des sacs à dos aux baguettes et aux Birkins, des malles Louis Vuitton du début du siècle aux boîtes d’expédition de Winston Churchill, les conservateurs de V&A ont fouillé et ont fouillé pour découvrir comment et pourquoi le sac a évolué et est devenu le must-have ultime. . Peut-être parce qu’ils sont utiles, mais ce n’est pas seulement cela.

Le monde moderne de Turner

(Daniel Hambury)

Un train n’est jamais juste un train aux yeux de JMW Turner – c’est un signe passionnant des temps. Cette exposition, qui couvre la carrière du peintre, vise à montrer comment il a reflété l’époque changeante dans laquelle il a vécu – pas pour lui l’allégorique ou le nostalgique; ses sujets «d’histoire» étaient contemporains; il voyait le sublime non seulement dans les mers déchaînées et les magnifiques chaînes de montagnes, mais dans le feu et la puissance de la nouvelle industrie. De ses célèbres batailles navales à ses paysages ultérieurs, presque impressionnistes, il y a un Turner ici pour tout le monde.

Arctique: culture et climat

(Les administrateurs du British Museum)

Il y a plus de 40 groupes indigènes différents qui habitent le vaste Arctique, et tous ont évolué leur mode de vie sur 30 000 ans (oui, vous avez bien lu) pour travailler en symbiose avec le paysage dur mais riche et magnifique. Maintenant, ils sont tous menacés. Dans une génération, tout cela pourrait être perdu. Cette exposition d’objets merveilleux, d’un sac en peau de saumon à une parka en boyau de phoque (belle et imperméable) raconte l’histoire d’une relation humaine avec la terre qui disparaît rapidement.

Péché

(La National Gallery, Londres)

Cette petite mais intrigante exposition explore l’idée du péché, en tant que concept religieux mais aussi en tant qu’aspect fondamental de la condition humaine – notre tendance à ne pas respecter une bonne conduite morale, autant que nous le pouvons. C’est un sujet parfait pour les artistes, en particulier ceux issus de cultures chrétiennes commandées par les puissants – la notion d’ambiguïté en matière de péché transparaît dans nombre de ces œuvres, des néons de Tracey Emin aux gravures de Warhol et aux scènes énigmatiques de Bronzino, Bruegel et Velazquez.

Les lettres de Covid: une mise à jour vitale

Alors que le pays était verrouillé, le Premier ministre a écrit une lettre destinée à (mais non reçue par) tous les ménages du Royaume-Uni, exhortant les résidents à rester chez eux, à protéger le NHS et à sauver des vies. En réponse, le créateur de mode Jonny Banger a invité les enfants de moins de 16 ans à personnaliser la lettre à leur guise, pour faire entendre leur voix. Le fait que l’un d’eux ait trempé ses fesses dans de la peinture bleue et s’y soit assis devrait vous donner une idée de la profondeur du sentiment exprimé dans l’exposition qui en résulte.