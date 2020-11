UNE

l’homme ravive une relation avec une belle femme avec qui il était à l’université, pour se rendre compte en quelques semaines qu’elle est une brute perfectionniste. Une mère de deux enfants nouvellement divorcée emménage dans sa nouvelle maison et se retrouve à détourner l’attention de son voisin d’à côté, mais peut-être qu’il n’est pas, après tout, aussi rapace qu’il y paraît. Un garçon va surfer sur sa plage préférée avec son père à son 19e anniversaire et découvre que son père a un secret caché.

Les virages inattendus que les relations peuvent prendre filent leur chemin à travers ces 17 nouvelles, parues à l’origine il y a trois ans, se sont vendues à 300000 exemplaires et sont rééditées demain dans une édition rééditée avec une nouvelle introduction de Hanks.

Lisez notre extrait exclusif de la nouvelle introduction:

“Une machine à écrire ressemble en quelque sorte à un œuf de Pâques dans toutes les histoires de cette collection; certaines histoires sont construites sur des machines à écrire, mais dans d’autres, vous devrez peut-être chercher un peu plus en profondeur pour les trouver. Je cherchais une sorte d’appareil pour stimuler chaque histoire dans ma tête quand je me suis assis pour l’écrire, et si je n’avais pas d’autre défi devant moi, j’ai dit, eh bien, où puis-je mettre une machine à écrire dans ce truc? Et en fait, c’était un outil merveilleux dans pour entrer dans le travail. La plupart des histoires ici ont commencé par le titre. Je voulais d’abord trouver le titre. J’essayais de trouver un peu de poésie en prose et cela m’encouragerait. Je voulais écrire sur l’achat ma première bonne machine à écrire, par exemple; je savais que ça allait être l’une des histoires du livre, et je ne voulais pas que ce soit sur un autre gars confus, donc il s’agit d’une femme. Ce n’est pas exactement comme ça que j’ai eu mon première machine à écrire, mais je voulais que cette femme voie un écrivain et que quelque chose le fasse briller. Elle est juste à un swap-me, un marché aux puces, et il y aurait cette machine à écrire, et je voulais qu’elle lui saute dessus. Le titre que j’avais était «Ce sont les méditations de mon cœur». Quelqu’un l’avait tapé sur une petite étiquette adhésive et l’avait appliqué sur la machine à écrire, donc s’il n’avait pas dit «ce sont les méditations de mon cœur», elle n’aurait jamais acheté la machine à écrire.

C’est ce qui me passionne à propos des machines à écrire: elles sont destinées à faire une chose et une seule chose, et avec le moindre effort et entretien, elles dureront mille ans. Maintenant, cela signifie que quelqu’un aurait pu taper un reçu ou un bail dessus en 1935, ou quelqu’un aurait pu écrire Slaughterhouse-Five dessus en 1968, et en l’an 3509 quelqu’un écrira une histoire qui n’a absolument rien à voir avec du code binaire. ou des émojis sur cette même machine à écrire. Collectionner des machines à écrire coûte beaucoup moins cher que des voitures, car elles prennent de la place; ou des pianos, ce sont de très gros objets; ou des organes Wurlitzer – ne commencez pas à les collecter. Les guitares sont agréables à collectionner car vous pouvez les accrocher au mur, non? Mais si vous ne jouez pas de guitare, à quoi ça sert?

J’ai des machines à écrire qui ne sont que des objets d’art qui ne font rien d’autre que rester assis et ramasser lentement la poussière. Mais la plupart d’entre eux sont en état de marche, et je les fais pivoter pour les utiliser car vous devez utiliser une machine à écrire de la même manière que vous devriez jouer du piano ou piloter un avion. Voici ce que j’obtiens d’une machine à écrire – si j’envoie une note, ou une lettre, ou un remerciement ou un mémo, ou même si j’écris une liste de courses, l’encre n’est pas appliquée sur le papier. Un marteau avec une lettre dessus heurte un chiffon humide humide d’encre, un ruban, et imprime cette lettre, et ce mot, et cette phrase, ce para graphe, qui pensait, dans les fibres réelles, le contenu en chiffon du papier. Donc ce n’est pas sur le papier, c’est dans le papier, et dans cet état, à condition de ne pas le brûler, de ne pas l’exposer au soleil ou de le froisser et de le jeter, cela durera aussi longtemps que les pierres de Stonehenge.