Un célèbre artiste de casque nommé Jason Beam a récemment critiqué Bubba Wallace, un homme avec lequel il a travaillé dans le passé. Il visait le futur pilote 23XI et comment il a attiré l’attention pendant la saison 2020 alors qu’il courait pour Richard Petty Motorsports. Plus précisément, Beam a dit «f – Bubba et f – le mouvement BLM».

“RPM aura en fait un homme de roue derrière le volant et non une déclaration politique à la recherche d’attention”, a tweeté Beam en réponse à la nouvelle qu’Erik Jones remplaçait Wallace. “Cette combinaison devrait apporter des résultats indispensables. Félicitations [Erik Jones]. le 43 est emblématique dans le sport. “Certains utilisateurs ont répondu et ont déclaré que le concepteur du casque avait fait” volte-face “après avoir été interpellé par certains des autres pilotes. Beam a ensuite clarifié sa position exacte.

“Je n’ai jamais fait volte-face,” dit Beam en réplique. “F * ck Bubba et F * ck le mouvement BLM et F * ck quiconque veut censurer les opinions et laisser la politique entraver les relations d’affaires. Vous pouvez me citer tout ce que vous voulez, c’est ma position et cela vient aller.”

L’interaction a attiré l’attention de Wallace, qui a régulièrement reçu des commentaires critiques sur les médias sociaux ces derniers mois. Il a décidé de répondre à un ancien partenaire commercial. Wallace a déclaré que sa décision de se séparer de Beam était due au fait de vouloir un look différent, mais son tweet original en juin a déclaré qu’il avait “perdu tout respect” pour le concepteur de casques.

“Habituellement, je peux laisser tomber le BS, mais quand c’est quelqu’un que j’ai rencontré personnellement et que j’étais vraiment excité de voir mes premiers couvercles peints par lui … c’est différent”, a tweeté Wallace. «J’ai finalement quitté la Colombie-Britannique, je voulais juste un look différent. Pas de rancune, juste un sentiment personnel. Merde mec. Roger ça [rock on emoji]. “

Beam a collaboré avec plusieurs des meilleurs pilotes de NASCAR au fil des ans, notamment le champion de la Cup Series 2019 Kyle Busch et le septuple champion Jimmie Johnson. Il a également créé des couvercles pour les pilotes du Team Penske Joey Logano et Ryan Blaney.

Le partenariat de Beam avec certains des meilleurs pilotes aurait pris fin en juin. Il a répondu aux photos de la voiture Black Lives Matter de Wallace et l’a appelée poubelle. Il a également critiqué la décision de NASCAR d’interdire le drapeau confédéré à tous les événements. En réponse, Johnson et Blaney Busch auraient tous rompu leurs liens avec le designer – bien qu’il ait récemment publié une photo montrant Johnson à l’entraînement IndyCar et disant que le champion utilisait toujours l’un de ses casques.