Fabuleux!, Ashley Graham enlève tout et révolutionne Instagram

La belle mannequin taille plus Ashley Graham a montré à quel point elle est fière de son corps même après les changements qu’elle a subis après avoir été mère.

Le mannequin a révolutionné Instagram avec une photographie récente dans laquelle elle a montré ses courbes proéminentes après être devenue mère et sans aucun vêtement.

Ashley Graham il sait que la meilleure façon de célébrer son corps et combien il est fort et merveilleux de pouvoir donner la vie est de le montrer sans préjugé et de l’aimer; C’est ainsi qu’elle aide d’autres femmes à faire de même, à travers son message sur les podiums et sur Instagram.

La belle femme a été applaudie par ses followers après avoir partagé la photo dans laquelle elle peut être vue juste à la sortie de la douche et toujours habillée.

Sur l’image, vous pouvez voir une belle femme assez détendue et aimant son corps. Ashley Graham a posé devant le miroir et n’a utilisé que son bras pour couvrir un peu de son torse, ce n’était vraiment pas grand-chose.

La fameuse taille plus a montré qui est la plus naturelle, l’image permet de voir ses courbes proéminentes et ses vergetures sous son ventre, produit de sa grossesse.

Nakie big girl, c’est la façon dont le mannequin a intitulé sa photo.

Concernant son titre, une adepte s’est montrée bouleversée par la qualification de «grande femme» et a assuré qu’elle ne voyait qu’une femme bien roulée et naturelle.

REGARDEZ LE SPECTACULAIRE ASHLEY GRAHAM ICI

Je déteste que cela soit considéré comme une «grande fille». Je ne vois qu’une belle femme, naturellement courbée dans toute sa splendeur … super sexy et féminine, a écrit l’internaute.

En ce qui concerne le commentaire, Ashley Graham a bien sûr répondu et ses paroles montrent à quel point elle est fière d’être qui elle est.

Je comprends ce que vous dites. J’adore mon beau corps grand et fort, a répondu la star des podiums.

La publication a été partagée par le mannequin elle-même il y a un jour et a dépassé le million de réactions sur le célèbre réseau social. Les commentaires positifs ont continué à affluer.

Fille de beauté, a commenté la belle mannequin Emily Ratajkowski.

Nakie * normal * girl “,” Hot mama “,” Perfection, étaient quelques-uns des commentaires reçus par Graham.

Cette image a été partagée par la belle femme de 32 ans neuf mois après la naissance de son petit garçon Isaac Menelik.

Ashley Graham il a toujours été représentatif des femmes qui n’ont pas une taille ou un poids «normaux». La belle mannequin américaine a toujours été fière de ses courbes avec son 96-96-116, avant même de devenir maman.

Ashley Graham est partenaire du cinéaste Justin Ervin, avec qui elle entretient une belle relation qui s’est solidifiée avec l’arrivée du petit Isaac en janvier de cette année.

C’est en août 2019 que Graham a donné la surprise qu’elle deviendrait mère et en janvier de cette année, elle a annoncé l’arrivée de son fils dans le monde via ses réseaux sociaux.

Samedi à six heures de l’après-midi, nos vies ont changé pour le mieux. Merci pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez apporté tout au long de ce temps, a écrit le célèbre mannequin.

Tout au long de sa grossesse, Ashley a été la porte-parole de toutes ces nouvelles mamans, car elle a profité de cette nouvelle étape de sa vie pour partager chacun de ses changements corporels à travers des vidéos et des photographies naturelles sur les réseaux sociaux.

Même dans sa gamme de combinaisons basses Ashley Graham Elle a précisé que les photographes lui ont demandé d’indiquer quels changements ils souhaitaient apporter aux images, en indiquant qu’aucune! Il s’agit de montrer la femme aussi naturelle que possible.