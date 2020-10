Dans une déclaration partagée sur leurs réseaux, le groupe a divulgué l’information à ses fans. “Nous regrettons de tout cœur cette situation et plus que tout, nous approuvons l’engagement que nous avons aujourd’hui avec nos fans et nous sommes sûrs qu’ensemble, nous pouvons surmonter ce défi auquel nous sommes confrontés”, indique le communiqué.

Déclaration de Kabah. (Instagram / Kabah.)

Les membres du groupe avaient effectué une promotion intense de leur émission, car ils voulaient partager un moment de joie avec leurs followers, ils avaient même interdit de se déguiser en Covid-19 en signe de respect pour ceux qui ont souffert de la maladie.

«Le masque doit faire partie du costume, ils doivent l’inclure dans le cadre de, et la vérité, comme une marque de respect envers toutes les personnes qui ont souffert, il est interdit de se déguiser en Covid», expliquait-il il y a quelques jours Federica pour le programme De primera mano, par Imagen Televisión.

Federica exige le respect

D’autre part, Federica Quijano, Membre du groupe pop, il a utilisé les réseaux pour signaler que sa fille, María, est victime d’intimidation par un utilisateur d’Instagram.

«Je veux dénoncer publiquement qu’un garçon qui harcèle ma fille et plusieurs amis de ma fille, et je le fais ici parce que nous tous qui sommes des mamans savons la douleur de parler de votre fille comme ce garçon parle, et je le dénonce pour ici parce que c’est de la maltraitance psychologique », a exprimé la chanteuse dans ses histoires Instagram.