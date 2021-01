Face it!, Vicente Fernández parle de la célèbre photographie | Réforme

«Longue main», «harceleur» n’étaient que quelques-uns des nombreux mots négatifs que le chanteur bien-aimé Don Vicente Fernández a reçus après que certaines images dans lesquelles il avait touché une jeune femme soient devenues virales. Pour cette raison, Charro de Huentitán Il est revenu aux yeux du public et fait face aux signes de la photographie.

Vicente Fernández a accordé une interview à son ex-belle-fille Mara Patricia Castañeda, dans lequel ils ont décidé de parler de la question qui a fait sensation sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le chanteur était très calme et s’est excusé auprès des médias pour la façon dont la situation a été interprétée.

Le père de Alejandro Fernandez Il a abordé la question et souligné qu’à aucun moment il n’avait l’intention d’aller trop loin avec la jeune femme et que si telle était l’intention, cela ne se ferait pas devant les caméras ou dans une telle situation publique; pour dire de lui-même, il l’aurait emmenée aux écuries.

L’interprète de Malgré tout Il a souligné qu’il y avait beaucoup de gens qui visitaient son ranch et qu’ils montaient et descendaient rapidement, donc il ne se souvient même pas du moment où cela s’est produit ou si lui et la fille plaisantaient.

Vicente Fernandez Il a souligné qu’il avait placé sa main sur l’abdomen de la fille et que cela semblait inapproprié et a décidé de la bouger; cependant, la photographie a été prise au moment gênant.

Le chanteur mexicain bien-aimé, l’un des plus aimés du pays, s’est excusé auprès de la jeune fille pour la situation et souligne que ce qui s’est passé était sans morbidité. Mara Patricia Castañeda l’a interrogé s’il considère que les déclarations de cette jeune femme et de deux autres femmes sont à des fins pécuniaires.

Le chanteur a fait remarquer qu’il espère que ce n’est pas comme ça, que ce n’était pas morbide; Cependant, s’ils intentaient une action en justice contre lui, le chanteur correspondrait de la même manière avec des professionnels.

L’interprète assure qu’il est devenu assez nerveux de voir autant de monde et qu’il n’a vraiment pas remarqué tous les détails de ce qui se passait. La journaliste a raconté qu’elle avait elle-même vu que les femmes lui avaient demandé de s’asseoir sur ses genoux pour prendre des photos.

L’artiste a partagé dans l’interview qu’il avait son ranch ouvert au public et qu’il chantait toujours jusqu’à 12 chansons aux visiteurs; en plus de leur donner l’espace pour se photographier avec lui. Vicente Fernandez Il a souligné qu’il avait cessé de leur permettre d’entrer après avoir vu que le grand nombre de visiteurs pouvait mettre leur intégrité en danger.

Fernández a souligné qu’il se sentait mal à l’aise avec la situation car il n’avait jamais bavardé et ainsi de suite. Il a dit qu’il n’avait pas été un saint; cependant, il sait respecter et ne ferait jamais quelque chose de similaire.

Ils ont partagé que dans les palenques et autres spectacles, les fans lui avaient même demandé de se photographier en train de s’embrasser, lui et les autres, mais il était toujours respectueux et qu’il levait même la main pour qu’ils remarquent qu’il ne faisait pas quelque chose de mal.

Le célèbre Mexicain a souligné que c’était une personne malveillante qui avait commencé par la note; cependant, il l’a toujours reçu à son domicile, même sans rendez-vous. Don Vicente Fernández a partagé que s’il le voyait, il ne pouvait pas s’arrêter de se plaindre des mauvaises intentions dans ses notes.