Face the Nation de CBS ne sera pas présent ce week-end, laissant la place au 84e tournoi des maîtres. Le compte Twitter officiel de Face the Nation a annoncé le changement d’horaire tôt dimanche matin, expliquant que l’émission décollerait complètement cette semaine et reviendrait dimanche prochain à la place. De nombreux fans ont été déçus, comptant sur les commentaires de l’émission au milieu de la pandémie de coronavirus et des résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Le tournoi de golf Masters se terminera dimanche après une semaine de jeu tendue, et il empêchera Face the Nation de le faire. L’émission hebdomadaire de nouvelles commence généralement à 10 h 30 HE sur CBS examine les dernières nouvelles de la politique et des affaires publiques dans une position plus macroscopique que les autres émissions de nouvelles quotidiennes. Compte tenu du refus persistant du président Donald Trump des résultats de l’élection présidentielle de 2020, de l’augmentation des cas de COVID-19 et d’autres histoires nationales, de nombreux téléspectateurs ont été déçus de passer à côté de cette semaine.

ALERTE DE PROGRAMMATION: L’édition d’aujourd’hui de @FaceTheNation sera préemptée par @TheMasters sur les stations @CBS Nous reviendrons la semaine prochaine pour vous faire découvrir les dernières nouvelles de Washington et au-delà Rattrapez tout sur # Election2020, # COVID19 et plus en vous rendant sur https://t.co/uANmmaYLF4 pic.twitter.com/xMRldMb0eI – Face The Nation (@FaceTheNation) 15 novembre 2020

“Pourquoi diable voudriez-vous diffuser du golf au lieu du programme de nouvelles. Cela n’a aucun sens”, a commenté une personne. Un autre a écrit: “La pire semaine pour jouer au golf aérien à la place. En fait, pourquoi le golf aérien. Mon rituel du dimanche matin a été rompu. Je suis brisé.”

Face the Nation est l’un des programmes d’information les plus anciens de l’histoire de la télévision, remontant à 1954, date de sa création. Il présente souvent un discours plus analytique sur les principaux articles de la semaine, avec la contribution de journalistes, de politiciens, d’auteurs et de fonctionnaires.

L’émission était remarquable pour son invité de premier plan, y compris une interview avec le sénateur du Wisconsin Joseph McCarthy dans son tout premier épisode. C’est également un aliment de base important dans le monde des journalistes, ayant contribué au lancement de la carrière de Lesley Stahl de CBS – la première animatrice de l’émission. Stahl a remis le programme à Bob Schieffer en 1991, et Shieffer a pris sa retraite en 2015. Margaret Brennan anime maintenant l’émission.

Face the Nation a organisé des entretiens clés avec des responsables de l’administration Trump au cours des quatre dernières années, notamment Rex Tillerson, Trey Gowdy et le vice-président Mike Pence. À l’heure actuelle, de nombreux Américains ont désespérément besoin de plus d’explications sur les raisons pour lesquelles l’administration Trump réfute les résultats des élections de 2020 sans aucune preuve, mais ils n’obtiendront pas de réponses lors d’un entretien avec Brennan. Face the Nation revient le dimanche 22 novembre à 22h30 HE. Divulgation: PopCulture appartient à CBS Interactive, une division de ViacomCBS.