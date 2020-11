Au cours des derniers mois, les groupes conservateurs – y compris les associés du président Trump – n’ont souvent pas été pénalisés par Facebook pour avoir enfreint ses règles parce que les gens de l’entreprise s’inquiétaient de la perception d’un parti pris anti-conservateur, a rapporté le Washington Post.

Le Post a examiné les publications et les dépenses publicitaires ainsi que les documents internes de Facebook. Il a découvert que les comptes comprenant Donald Trump Jr.et un super PAC pro-Trump étaient à l’abri des mesures d’application les plus graves de la plate-forme. Par exemple, selon le Post, Facebook a supprimé une grève contre Trump Jr. sur Instagram – qui appartient à Facebook – qui aurait conduit à le qualifier de «récidiviste» et aurait pu signifier une interdiction permanente en vertu des règles de la plateforme.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Verge dimanche.

Les conservateurs se sont plaints à plusieurs reprises de ce qu’ils considèrent comme des préjugés anti-conservateurs sur les réseaux sociaux, y compris Facebook. Le président a dénoncé ce qu’il considère comme «le contrôle et le contrôle total de Facebook, Instagram, Twitter et Google» par la «gauche radicale», et en mai dernier, la Maison Blanche a lancé un outil désormais inactif permettant aux Américains de «partager leur des histoires de préjugés politiques »avec le président.

Mais il y a peu de preuves qu’un tel biais existe. En fait, le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que Facebook avait conçu des changements à son algorithme de fil d’actualité en 2017 pour réduire la visibilité des sites d’actualités de gauche comme Mother Jones sur sa plateforme. Selon le Journal, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a approuvé le plan.