Facebook a conçu des modifications de son algorithme de fil d’actualité en 2017 pour réduire la visibilité des sites d’actualités de gauche comme Mother Jones sur sa plateforme, a rapporté le Wall Street Journal, et le PDG Mark Zuckerberg avait personnellement approuvé les plans.

Mais le directeur éditorial de Mother Jones pour la croissance et la stratégie, Ben Dreyfuss, a écrit que lors de multiples réunions avec des dirigeants de Facebook en 2017 et 2018, ils l’ont rassuré sur le fait que si le trafic pourrait diminuer, “ pas d’une manière qui favorisait ou ne défavorisait aucune publication ou classe d’éditeurs. . »

Selon le WSJ, certains responsables politiques de Facebook ont ​​exprimé des inquiétudes en 2017 concernant les modifications en attente de l’algorithme de fil d’actualité qui, selon eux, pourraient avoir un impact plus important sur les sites d’actualités de droite comme le Daily Wire. Les ingénieurs ont donc apporté des modifications à l’algorithme qui auraient un impact plus important sur le trafic vers les sites de gauche.

Un porte-parole de Facebook a déclaré au Wall Street Journal: «Nous n’avons pas apporté de modifications dans l’intention d’avoir un impact sur les éditeurs individuels.»

En 2019, les rédacteurs de Mother Jones ont écrit que le site avait connu une forte baisse de son audience sur Facebook, ce qui s’est traduit par une perte d’environ 600000 dollars sur 18 mois. La PDG Monika Bauerlein a tweeté vendredi que cette baisse signifiait que l’organisation ne pouvait pas pourvoir des postes ou poursuivre certains projets. Elle a ajouté qu’elle et d’autres à Mother Jones ne pensaient pas que le site était spécifiquement ciblé: «Une des raisons pour lesquelles c’est si enrageant est que j’ai si longtemps insisté pour donner à Facebook le bénéfice du doute. J’étais convaincu que nous étions une victime aléatoire de leur trajectoire plus large, une mouche sur leur pare-brise. Mais c’est toujours, toujours pire.

Dernière chose avant de retourner en réunion, une des raisons pour lesquelles c’est si enrageant est que j’ai si longtemps insisté pour donner à Facebook le bénéfice du doute. J’étais convaincu que nous étions une victime aléatoire de leur trajectoire plus large, une mouche sur leur pare-brise. Mais c’est toujours, toujours pire. – Monika Bauerlein (@MonikaBauerlein) 16 octobre 2020

Dire que Facebook a une relation tendue avec le secteur de l’information est un euphémisme. Son activité publicitaire et les ajustements constants de son fil d’actualité ont eu un impact économique direct sur l’industrie, en particulier les nouvelles locales.

Ses tentatives de partenariat avec l’industrie du journalisme ont été pour la plupart des échecs spectaculaires; il y avait le concurrent de Google AMP Instant Articles et l’énorme poussée pour la vidéo originale qui a entraîné des licenciements massifs dans les entreprises de médias numériques. Il s’est avéré que Facebook avait gonflé ses métriques vidéo. En 2016, Facebook a été accusé d’avoir un parti pris anti-conservateur dans les articles qu’il a promus dans sa section Sujets tendance, ce qui a conduit à la suppression totale de la section et a ouvert la porte à toutes sortes de contenus douteux provenant de sources peu recommandables.

Mother Jones, un site indépendant à but non lucratif fondé en 1976, a mené de nombreuses enquêtes sur la corruption politique, les prisons privées et l’environnement. En septembre 2012, c’est Mother Jones qui a cassé l’histoire des remarques «47 pour cent» de Mitt Romney. Une vidéo a montré le candidat présidentiel du GOP s’exprimant lors d’une collecte de fonds privée en disant que 47% des personnes qui soutenaient le président Obama ne payaient aucun impôt sur le revenu et soutiendraient Obama quoi qu’il arrive. Romney a déclaré que les gens étaient «dépendants du gouvernement, qui croient être des victimes, qui croient que le gouvernement a la responsabilité de prendre soin d’eux. Romney a déclaré plus tard que ses commentaires étaient «complètement faux».

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Verge samedi.