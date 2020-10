Facebook affirme qu’un «petit nombre» de clients ont été exclus de leur nouveau casque Oculus Quest 2, suite à une série de rapports selon lesquels les acheteurs n’ont pas pu utiliser les casques de réalité virtuelle parce que leurs comptes Facebook ont ​​été suspendus. Sur Twitter, il a exhorté les utilisateurs à contacter Oculus en cas de problème.

Comme UploadVR l’a rapporté hier, les utilisateurs se sont plaints d’avoir été suspendus pour des raisons peu claires alors qu’ils essayaient de configurer la quête 2. Une affiche sur le subreddit Oculus, par exemple, a décrit son interdiction après avoir créé une page Facebook pour la première fois et fusionné avec un compte Oculus existant. «Je me suis connecté au site Web de Facebook pour verrouiller mon profil, car je n’avais aucune intention d’utiliser le site de médias sociaux plus que nécessaire, et quelques minutes après la fusion des comptes et la modification des paramètres de profil, mon compte a été banni sans aucune raison donnée ou parce que je peux pensez à », a déclaré l’utilisateur à The Verge dans un e-mail, faisant du Quest 2 un« nouveau presse-papier blanc ». D’autres personnes du subreddit ont partagé leurs propres expériences de lock-out.

Nous savons qu’un petit nombre de clients ont des difficultés à utiliser Quest 2 avec leurs comptes Facebook. Si vous êtes l’un des rares à avoir du mal à vous installer, nous sommes prêts et disponibles pour vous aider. Contactez simplement et démarrez un ticket: https://t.co/W0iGW16GqS – Support Oculus (@OculusSupport) 15 octobre 2020

Le Quest 2 est le premier casque Oculus à exiger une connexion Facebook plutôt qu’une connexion avec un compte Oculus séparé. De nombreux clients existants utilisaient des comptes Oculus sur des casques précédents, et la configuration de Quest nécessite de les fusionner – un processus qui, pour certains utilisateurs, est loin d’être transparent. Oculus a promis dans une déclaration à UploadVR que cela ne compromettrait pas définitivement l’accès aux jeux achetés. “Quelqu’un peut temporairement rencontrer un problème d’accès au contenu s’il a du mal à se connecter à Quest 2 avec son compte Facebook, mais il pourra accéder à son contenu une fois que ces problèmes de connexion seront résolus”, a déclaré un porte-parole.

Les nouveaux acheteurs Oculus qui sont déjà des utilisateurs Facebook actifs peuvent rencontrer moins de problèmes, car ils sont simplement invités à s’inscrire via Facebook sans avoir à fusionner de comptes.

Le potentiel de verrouillage était un risque connu pour l’Oculus Quest 2, qui a été annoncé en septembre et expédié hier. Facebook oblige les gens à utiliser leur vrai nom sur son service et suspend les comptes qui, selon lui, ne sont pas authentiques. Il peut les rétablir si les utilisateurs envoient des photos de permis de conduire ou d’autres preuves d’identité, mais le processus peut être lent, impersonnel et aléatoire grâce à la grande échelle de Facebook.