Dans une autre tentative pour ralentir la propagation de la désinformation sur sa plate-forme, Facebook prévoit de mettre sur sa plate-forme des groupes avec trop de publications qui enfreignent ses règles de contenu sur une sorte de probation, a déclaré la société. D’abord rapporté par le Washington Post, Facebook restreindra tous les groupes – publics et privés – avec plusieurs publications enfreignant ses normes communautaires. Les modérateurs des groupes devront approuver manuellement tous les messages pendant 60 jours, et aucun appel n’est disponible pour les groupes en probation.

“Nous demandons temporairement aux administrateurs et aux modérateurs de certains groupes politiques et sociaux aux États-Unis d’approuver tous les messages, si leur groupe a un certain nombre de violations des normes communautaires de la part de ses membres”, a déclaré le porte-parole de Facebook, Leonard Lam, dans un communiqué envoyé à The Verge, ” une mesure que nous prenons pour protéger les gens pendant cette période sans précédent.

Les administrateurs seront informés du statut de leur groupe et informés de la levée des restrictions. Pendant la période probatoire, Facebook gardera un œil sur la façon dont les modérateurs des groupes restreints traitent les publications; s’ils continuent à autoriser les publications qui enfreignent ses règles, Facebook peut fermer complètement les groupes.

Plus tôt cette semaine, Facebook a fermé le groupe Stop the Steal – qui comptait plus de 300 000 membres – qui avait publié des informations erronées sur le trucage des votes et qui prétendait à tort que les démocrates essayaient de voler les élections. La plateforme de médias sociaux a pris plusieurs mesures pour tenter d’endiguer la vague de désinformation électorale; Facebook a actuellement une interdiction des publicités politiques basées aux États-Unis et avait spécifiquement interdit les publicités qui revendiquaient à tort la victoire.

Les principaux organes de presse ont appelé samedi l’élection de Joe Biden, la Pennsylvanie et le Nevada poussant l’ancien vice-président sur les 270 votes électoraux nécessaires pour la victoire. Au moment d’écrire ces lignes, le président Trump n’a pas encore concédé.