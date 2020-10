Facebook est le dernier géant de la technologie à entrer dans le monde du jeu en nuage – mais l’offre de la société est assez différente de celle de la concurrence. Contrairement à Amazon ou Google, qui proposent tous deux des services de jeu en nuage autonomes moyennant des frais, Facebook introduit des jeux en nuage dans son application existante – dont plusieurs sont jouables actuellement.

«Nous faisons des jeux gratuits, nous faisons des jeux tolérants à la latence, du moins pour commencer», déclare Jason Rubin, vice-président du jeu de Facebook. «Nous ne promettons pas de 4K, 60 ips, vous nous payez donc 6,99 $ par mois. Nous n’essayons pas de vous amener à acheter un matériel, comme un contrôleur. »

Selon Rubin, la raison pour laquelle Facebook explore le cloud est qu’il ouvre les types de jeux qu’il peut offrir. La société a débuté dans les jeux il y a plus de dix ans avec des succès basés sur Flash comme FarmVille avant de passer à HTML5 pour sa plate-forme Instant Games, mais ces deux technologies sont relativement limitées à des expériences plus petites et plus simples.

Rubin dit que l’expansion vers le cloud signifie des jeux plus complexes que la société peut toujours proposer de manière rapide et transparente. Ces jeux HTML5 ne disparaîtront pas, mais seront à côté des nouvelles offres cloud de l’application Facebook. (Il convient de noter que Facebook a acquis le service espagnol de jeux en nuage PlayGiga l’année dernière, ouvrant la voie à ce déploiement.)

«La plate-forme va permettre aux 300 millions de joueurs que nous avons de continuer à jouer aux jeux qu’ils aiment, mais nous pensons qu’ils vont également se diversifier et jouer à des jeux plus complexes», dit Rubin. Les jeux cloud gratuits sont lancés sur Facebook en version bêta à partir d’aujourd’hui, et la récolte initiale de titres comprend principalement des ports Android, comme le coureur 3D Asphalt 9 et le jeu de rôle inactif Mobile Legends: Adventure.

Ils se déploient aux États-Unis pour commencer – Facebook dit que cela inclura la Californie, le Texas et les États du nord-est et du centre de l’Atlantique. Et ils seront disponibles à la fois via le Web et l’application Facebook sur Android. «Nous ne sommes pas sur iOS pour le moment, ce qui est un gros problème pour nous», déclare Rubin. «Nous n’avons pas le droit de laisser Facebook lancer le navigateur et jouer au jeu.» (C’est aussi un thème pour les jeux en nuage sur iOS.)

Mis à part les types de jeux disponibles, l’expérience de base ne sera pas très différente pour les utilisateurs de Facebook. Vous allez sur Facebook, voyez un jeu que vous aimez, cliquez dessus et commencez à jouer tout de suite. Mais le déploiement d’aujourd’hui comprend également des fonctionnalités utiles, notamment un nouveau système de progression croisée lié à votre connexion Facebook. Si vous commencez à jouer à Asphalt 9 via Facebook, par exemple, et que vous décidez ensuite de télécharger l’application mobile, toute votre progression se poursuivra car elle est liée à votre connexion.

L’approche de Facebook en matière de jeu en nuage est philosophiquement assez différente de celle de concurrents comme Google Stadia ou Amazon’s Luna. La société n’améliore pas sa technologie ni n’essaie de sécuriser de grands jeux exclusifs. Au lieu de cela, cela ressemble plus à une extension de ce que Facebook propose déjà: des titres rapides et faciles à récupérer qui peuvent remplir certains moments d’inactivité de votre journée.

Cela dit, Rubin semble optimiste quant à la croissance du service au point où cela pourrait changer. En ce qui concerne les exclusivités, par exemple, il dit:

Nous n’essayons pas de verrouiller les gens. Nous n’avons pas besoin de le faire car nous ne facturons pas de frais pour essayer ces jeux et vous êtes déjà sur Facebook. Une exclusivité au sens classique du terme – c’est-à-dire que vous ne pouvez jouer à ce jeu que sur la plateforme – n’a probablement pas de sens pour nous. Ce que je pense qu’il va se passer, c’est qu’une fois que la plate-forme aura une grande base d’utilisateurs, certains de ces développeurs vont dire «Je pense que nous devrions ajouter des fonctionnalités qui tirent parti de ces capacités que nous n’avions jamais auparavant». Nous verrons que ces jeux se débrouillent très bien sur la plate-forme, et d’autres développeurs diront: “ C’était une idée, nous devrions la suivre. ” Et puis quelque part le long de la ligne, une société de jeux dira: «Nous devrions créer un jeu qui ne peut exister nulle part ailleurs». Je pense que ce jeu existera éventuellement. Je pense qu’il y aura des exclusivités, mais ce n’est pas quelque chose dont nous avons besoin.

De même, alors que l’accent est mis actuellement sur les jeux gratuits, dit-il, «il peut arriver un jour où il serait judicieux pour nous d’offrir un jeu premium.» Mais la société voulait commencer par rendre le jeu aussi simple que possible. La gratuité est généralement assez simple.

Et bien que ce soit encore théorique pour le moment, il pourrait éventuellement y avoir une intégration avec Facebook Gaming, le service de streaming de style Twitch de la société. “Et si un streamer jouait à un jeu jouable sur Facebook, et que ce streamer disait” Je veux jouer avec l’un de vous, qui veut jouer “. Il choisit l’une de ces personnes, leur envoie une URL, et Jill joue avec lui en streaming », explique Rubin. “C’est cool. Il n’y a vraiment aucune raison pour que cela n’arrive pas.

C’est beaucoup de si, et à l’heure actuelle, l’offre cloud de Facebook n’est pas exactement le service le plus excitant. Mais cela ne doit pas non plus l’être. L’une des grandes différences entre celui-ci et ses concurrents est que Facebook n’essaie pas de vous vendre des jeux. Le modèle économique est très différent. Sur le Web, Facebook prend une réduction standard de 30% des achats intégrés, tandis que sur Android, cela ne prend rien. Il faut également une part de l’argent gagné grâce à la publicité. Le but de ces jeux cloud n’est pas de vous vendre un abonnement: c’est de vous garder sur Facebook.

«Nous donnons beaucoup de choses gratuitement, car c’est une affaire pour nous», dit Rubin. «Ne sous-estimez pas simplement le fait que les gens s’engagent avec les communautés sur Facebook. C’est ce que nous faisons. »