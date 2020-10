Facebook fait un don d’un million de livres sterling (1,3 million de dollars) à Bletchley Park, le centre britannique de rupture de code allié pendant la Seconde Guerre mondiale, qui fonctionne désormais comme un musée.

Le Bletchley Park Trust, un organisme de bienfaisance enregistré, a annoncé en août que le site faisait face à un manque à gagner de 2 millions de livres sterling en raison de la baisse du nombre de visiteurs causée par le coronavirus. En raison de la baisse des revenus (représentant 95% du revenu annuel), le parc a annoncé qu’il envisageait 35 licenciements, soit un tiers de ses effectifs. Le don de Facebook permettra de sauver certains de ces emplois, mais on ne sait pas combien.

Bletchley Park abritait le premier ordinateur numérique programmable au monde

Facebook a déclaré avoir fait un don en reconnaissance de «l’héritage continu de Bletchley Park en tant que berceau de l’informatique moderne». Les briseurs de code et les mathématiciens du parc ont non seulement déchiffré les codes Enigma utilisés par les nazis, une réalisation qui, selon certains historiens, a raccourci la durée de la guerre de deux à quatre ans, mais ils ont également fait des percées théoriques et techniques clés. Il s’agit notamment de la création de Colossus, le premier ordinateur numérique programmable au monde, et des travaux d’Alan Turing, le mathématicien anglais considéré comme le père de l’informatique moderne et de l’intelligence artificielle. À son apogée, l’opération de rupture de code à Bletchley Park comptait quelque 10 000 employés, les femmes représentant environ 75 de la main-d’œuvre.

«Les réalisations historiques d’Alan Turing et de l’équipe Bletchley nous ont grandement profité, y compris Facebook, et nous sommes ravis de contribuer à préserver ce foyer spirituel de l’informatique moderne», a déclaré Steve Hatch, vice-président de Facebook pour l’Europe du Nord, dans un Déclaration de presse. Le Royaume-Uni est le plus grand centre d’ingénierie de Facebook en dehors des États-Unis, avec plus de 3000 employés, dont plus de la moitié occupent des postes d’ingénierie.

Dans un communiqué de presse, le PDG de Bletchley Park, Iain Standen, a déclaré que le site était «très reconnaissant à Facebook» pour son don. «Avec ce soutien important, le Bletchley Park Trust sera mieux positionné pour opérer dans le« nouveau monde »et garder ses portes ouvertes pour les générations futures», a déclaré Standen.

The Verge a contacté le Bletchley Park Trust pour lui demander combien d’emplois peuvent être sauvés grâce au don de Facebook et mettra à jour cette histoire si nous en entendons plus.