Facebook a interdit toutes les formes de contenu liées au groupe de conspiration marginale radical QAnon, à l’exception des publications de profils individuels, marquant l’escalade la plus dramatique de l’entreprise dans la lutte contre la désinformation et ce que Facebook appelle des «mouvements sociaux militarisés». La société a annoncé le changement sur son site Web en tant que mise à jour de son précédent balayage de modération en août, qui interdisait près de 1000 groupes QAnon.

«À partir d’aujourd’hui, nous supprimerons toutes les pages Facebook, groupes et comptes Instagram représentant QAnon, même s’ils ne contiennent aucun contenu violent. Il s’agit d’une mise à jour de la politique initiale d’août qui supprimait les pages, les groupes et les comptes Instagram associés à QAnon lorsqu’ils discutaient de violence potentielle tout en imposant une série de restrictions pour limiter la portée des autres pages, groupes et comptes Instagram associés au mouvement ». la société écrit dans sa mise à jour. Un porte-parole de Facebook a déclaré à The Verge que si l’interdiction vise un comportement organisé sur la plate-forme, elle n’interdit pas aux individus de publier des informations sur QAnon sur leur profil Facebook personnel.

Facebook dit que le contenu de QAnon, qui prétend qu’une société secrète de pédophiles complote contre le président américain Donald Trump, représente un «mouvement social militarisé identifié», ce qui est interdit en vertu de ses règles actuelles. En d’autres termes, Facebook reclasse QAnon comme une milice extrémiste, mais pas tout à fait au niveau d’une organisation terroriste ou d’un groupe haineux à part entière.

Facebook considère QAnon comme une milice extrémiste

«Nous commençons à appliquer cette politique mise à jour aujourd’hui et supprimons le contenu en conséquence, mais ce travail prendra du temps et devra se poursuivre dans les jours et semaines à venir», écrit Facebook. «Nous avons été vigilants dans l’application de notre politique et dans l’étude de son impact sur la plate-forme, mais nous avons constaté plusieurs problèmes qui ont conduit à la mise à jour d’aujourd’hui. Par exemple, alors que nous avons supprimé le contenu QAnon qui célèbre et soutient la violence, nous avons vu d’autres contenus QAnon liés à différentes formes de dommages dans le monde réel, y compris des affirmations récentes selon lesquelles les incendies de forêt sur la côte ouest ont été déclenchés par certains groupes, ce qui a détourné l’attention de les responsables locaux de lutter contre les incendies et de protéger le public. »

Contrairement à d’autres plateformes sociales qui ont pris des mesures plus proactives pour empêcher la propagation de QAnon, Facebook a régulièrement abordé la croissance rapide du mouvement conspirationniste sur ses réseaux sociaux par étapes. Cela a conduit de nombreux critiques à accuser la société d’encourager la propagation de la désinformation et d’autres effets secondaires potentiellement dangereux dans le monde réel de mouvements comme QAnon.

Facebook a récemment tenté de lutter contre la prise de contrôle par QAnon d’un hashtag, #savethechildren, en injectant des informations «crédibles» que les utilisateurs peuvent trouver lors de la recherche de contenu sur la sécurité des enfants sur la plateforme. Il a également interdit les publicités faisant l’éloge du mouvement et d’autres groupes «miliciens et anarchistes».

Mise à jour 10/6, 18 h 17 HE: Il a été précisé que Facebook permettra toujours aux individus de publier du contenu QAnon sur leurs profils Facebook personnels.