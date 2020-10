Facebook a annoncé qu’il supprimera tout le contenu de sa plate-forme qui «nie ou déforme l’Holocauste». L’entreprise affirme que cette extension de ses politiques en matière de discours de haine est une réponse à ce qu’elle appelle «la montée bien documentée de l’antisémitisme dans le monde et le niveau alarmant d’ignorance sur l’Holocauste, en particulier chez les jeunes. Facebook a déjà été vivement critiqué pour avoir laissé le contenu de la négation de l’Holocauste se répandre librement sur sa plate-forme.

En plus de supprimer le contenu qui nie ou déforme l’Holocauste, la société affirme qu’à partir de la fin de cette année, elle dirigera toute personne recherchant sur Facebook des termes liés à ce sujet vers des «informations crédibles» fournies par des sources tierces.

Les utilisateurs de Facebook qui recherchent l’Holocauste et des sujets connexes seront dirigés vers des «informations crédibles» à l’avenir.

«L’application de ces politiques ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il existe une gamme de contenus qui peuvent enfreindre ces politiques, et il faudra un certain temps pour former nos examinateurs et nos systèmes à l’application », a déclaré la vice-présidente de la politique de contenu de Facebook, Monika Bickert, dans un article de blog.

Plus tôt cette année, Facebook a déclaré qu’il interdirait les stéréotypes antisémites qui dépeignent le peuple juif comme «dirigeant le monde ou ses principales institutions». Mais un rapport publié une semaine plus tard par un groupe britannique de lutte contre l’extrémisme, l’Institute for Strategic Dialogue (ISD), a révélé que l’algorithme de l’entreprise «promeut activement» le contenu de déni de l’Holocauste.

Supprimer un contenu qui nie ou déforme l’Holocauste peut sembler une décision évidente pour une entreprise qui est fréquemment accusée d’activer le discours de haine. Mais dans le passé, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui est juif, a présenté la tolérance de l’entreprise à l’égard de la négation de l’Holocauste comme un exemple de son engagement envers les principes de la liberté d’expression.

Dans une interview avec Recode en 2018, Zuckerberg a déclaré que Facebook ne supprimerait pas le contenu des négationnistes parce qu’il pensait que ces personnes ne l’obtenaient pas intentionnellement. [the Holocaust] faux.”

«Il est difficile de contester l’intention et de comprendre l’intention», a déclaré Zuckerberg. «Je pense juste que, aussi odieux que soient certains de ces exemples, je pense que la réalité est aussi que je me trompe lorsque je parle publiquement. Je suis sûr que vous faites. Je suis sûr que beaucoup de dirigeants et de personnalités publiques que nous respectons le font aussi, et je ne pense tout simplement pas que ce soit la bonne chose à dire: “ Nous allons retirer quelqu’un de la plate-forme s’il se trompe, même »(Zuckerberg a ajouté plus tard:« Personnellement, je trouve le déni de l’Holocauste profondément offensant, et je n’avais absolument pas l’intention de défendre l’intention des gens qui le nient. »)

Dans un article publié sur Facebook aujourd’hui, Zuckerberg a déclaré que sa réflexion sur la question avait «évolué», en partie en réponse à un climat de «montée de l’antisémitisme».

«J’ai lutté avec la tension entre le fait de défendre la liberté d’expression et le préjudice causé en minimisant ou en niant l’horreur de l’Holocauste», a déclaré Zuckerberg. «Ma propre réflexion a évolué au fur et à mesure que j’ai vu des données montrant une augmentation de la violence antisémite, tout comme nos politiques plus larges sur le discours de haine. Tracer les bonnes lignes entre ce qui est et ce qui n’est pas un discours acceptable n’est pas simple, mais avec l’état actuel du monde, je pense que c’est le bon équilibre.